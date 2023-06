Zeitungen zum Geschehen am Dienstag

«Dagens Nyheter»: Mittsommerrevolte erschüttert Putins Regime

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert den Aufstand der Wagner-Truppe gegen den Kreml:

«Einige Stunden lang an Mittsommer stand Russland am Rande eines Bürgerkriegs, das räumte Präsident Putin selbst ein. Die Bedeutung davon kann nicht überschätzt werden. Wagner-Chef Prigoschin marschierte nicht auf Moskau zu, weil seine Position so stark ist, sondern weil sie so geschwächt ist. Die Revolte war weniger ein Putschversuch als vielmehr ein verzweifeltes Unterfangen, um das paramilitärische Unternehmen am Leben zu halten.

Ist die Bedrohung für Putin jetzt also gebannt? Nein. Die surrealen Verwicklungen des Wochenendes - eine direkte Folge des Krieges in der Ukraine, wohin die Wagner-Gruppe vergangenes Jahr gerufen wurde - haben das russische Regime bis ins Mark erschüttert. Die Mittsommerrevolte von Prigoschins Räuberbande hat ein für alle Mal die Vorstellung von Putin als Garant gegen einheimisches Chaos widerlegt.»

«Lidove noviny»: Russische Gesellschaft leistet keinen Widerstand

PRAG: Zum abgebrochenen Aufstand der Wagner-Söldnertruppe gegen den Kreml schreibt die Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien am Dienstag:

«Jeder weiß, dass große Veränderungen in Russland nur mit Stärke durchgesetzt werden. Die Vorstellung, dass Präsident Wladimir Putin nach einer Wahlniederlage freiwillig gehen würde, ist lächerlich. Doch der Putschversuch des Wagner-Chefs Jewgeni Prigoschin hat gezeigt, dass die russische Gesellschaft selbst nach fast anderthalb Jahren des Krieges gegen die Ukraine zu keinem anderen Widerstand gegen die Führung in Moskau fähig ist als zu einem militärischen Aufstand einer Söldnertruppe. Alle, auf die sich der Westen in Russland verlassen hat - von den Oligarchen über die mit Alexej Nawalny verbundene Opposition bis hin zur viel beschworenen Zivilgesellschaft - haben bisher keinen Versuch unternommen, wirksamen Widerstand gegen Putin zu leisten.»

«Le Figaro»: Russlands Machtsystem bröckelt

PARIS: Zum Aufstand und Rückzug der russischen Wagner-Gruppe schreibt die französische Tageszeitung «Le Figaro» am Dienstag:

«(...) Es sind keine ideologischen Differenzen, die das Machtsystem in Russland zerreißen, sondern brutale Clankriege. Die Söldner haben gezeigt, wie zerbrechlich das politisch-militärische Gebäude um den Pseudo-Zaren ist. (...) Die ganze Welt hat mit Erstaunen festgestellt, wie hilflos der russische Autokrat ist. (...)

Die Loyalität, die das Geflecht von Allianzen zusammenhält, hat einen schweren Schlag erlitten. Jeder in Moskau könnte das nächste Opfer sein - und wird dazu gedrängt, entsprechend zu handeln.»

«De Standaard»: AfD-Erfolg in Sonneberg wirft Fragen auf

BRÜSSEL: Zum Erfolg des AfD-Kandidaten bei der Landratswahl in Sonneberg meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Dienstag:

«In Deutschland ist eine Debatte entbrannt. War die Wahl Robert Sesselmanns das Ergebnis von Proteststimmen gegen unpopuläre Maßnahmen der Regierenden oder stimmen seine Unterstützer zutiefst mit seinen radikalen Ansichten überein? Die Antwort ist wichtig, denn sie bestimmt die Strategie, mit der andere Parteien versuchen, der extremen Rechten zu begegnen. Sollte extremistisches Gedankengut nur mit Argumenten oder vor allem mit einer anderen Politik bekämpft werden?

Einige Deutsche sind der Meinung, dass der Aufstieg der AfD hätte verhindert werden können, wenn man im vergangenen Jahr den Klagen verärgerter Bürger mehr Gehör geschenkt hätte. Aber wie weit kann man Bevölkerungsgruppen entgegenkommen, die unerwünschte und manchmal sogar illegale Ansichten vertreten? Das ist ein Dilemma, mit dem nicht nur Deutschland konfrontiert ist. In vielen europäischen Ländern steht die extreme Rechte vor dem Durchbruch.»

«Magyar Nemzet»: AfD-Sieg in Thüringen ist Warnung für den Mainstream

BUDAPEST: Zum Wahlerfolg der AfD im thüringischen Landkreis Sonneberg schreibt die regierungsnahe Budapester Tageszeitung «Magyar Nemzet» am Dienstag:

«Die Bevölkerung der ehemaligen DDR ist heute (...) von der westlichen Überheblichkeit, herablassenden Behandlung und Benachteiligung enttäuscht und frustriert. (...) In Deutschland vollzieht sich derzeit die Umgestaltung von Industrie, Energieversorgung, Landwirtschaft, ja des gesamten Alltags, auf die Spitze getrieben durch die offene Unterstützung von Zuwanderung und Gender-Ideologie, und das inmitten einer Energie-Panik und Inflation, sodass sich der deutsche Durchschnittsbürger nur so am Kopf kratzt.

Die Popularität einer AfD, die für die Russen Verständnis aufbringt, ist wohl auch ein Hinweis darauf, dass die totale Liebe zu den Ukrainern den gegenteiligen Effekt auslöst. (...) Wenn es auch nur um einen einzigen thüringischen Landkreis geht, so ist der Sieg der AfD vor den Europa-Wahlen im nächsten Jahr ein weiteres Warnzeichen von vielen für den europäischen Mainstream, der auf die einfachen Bürger herabblickt.»

«La Vanguardia»: Griechenland wählte Stabilität

BARCELONA: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Dienstag den Wahlsieg der griechischen Konservativen:

«Griechenland hat für Stabilität und Kontinuität der Regierung des konservativen Premierministers Kyriakos Mitsotakis gestimmt, der für Reformen und ein starkes Wirtschaftswachstum steht. Mitsotakis setzte sich mit überwältigender Mehrheit gegen Alexis Tsipras durch, den Kandidaten der linken Syriza. Besorgniserregend ist, dass bis zu drei rechtsextreme Gruppen ins Parlament einziehen konnten, die zusammen auf rund 13 Prozent kamen.

Mitsotakis hat in seinem Programm Steuersenkungen, ein jährliches Wirtschaftswachstum von drei Prozent und eine Absenkung der Arbeitslosigkeit auf acht Prozent versprochen. Subventionen für Heizung und Verkehr sowie die Erhöhung des Mindestlohns sollen weitergehen. Weder Pandemie noch Wirtschaftskrise, Skandale um das Abhören von Politikern und Journalisten durch die Regierung, das tragische Eisenbahnunglück im vergangenen März, die genauen Umstände, unter denen ein Fischerboot mit Hunderten von Einwanderern sank, konnten Mitsotakis schaden. Denn die Griechen wollen die Jahre der schweren Finanzkrise und der harten Rettungspakete, die sie erheblich verarmen ließen, hinter sich lassen.»

«The Telegraph»: Putins Zukunft stand auf dem Spiel

LONDON: Zum fehlgeschlagenen Söldner-Aufstand in Russland meint die britische Zeitung «The Telegraph» am Dienstag:

«Wladimir Putin bleibt im Kreml, auch wenn seine Autorität durch die fehlgeschlagene Meuterei der Wagner-Söldner angekratzt ist. Der Krieg in der Ukraine geht mit der gleichen Intensität weiter, obwohl die russischen Streitkräfte durch den Aufstand in Mitleidenschaft gezogen wurden. Auch die Militärchefs, deren Absetzung Wagner-Anführer Jewgeni Prigoschin gefordert hatte, scheinen noch im Amt zu sein. (...)

Joe Biden sagte, Putins Schwäche sei offenkundig geworden, während US-Außenminister Antony Blinken sagte, es gebe «echte Risse» in der Autorität des russischen Führers. Der britische Außenminister James Cleverly erklärte, die «Maske sei verrutscht», als Prigoschin behauptete, der Krieg sei ungerechtfertigt und die Unterstützung dafür in Russland sei schwächer geworden. Wie viel davon ist Wunschdenken?

Am Samstag stand Russland für einige Stunden am Rand des Abgrunds und Putins Zukunft stand auf dem Spiel. Für den Moment hat er die Kontrolle wiedererlangt und er erhält weiter Rückendeckung seines größten Verbündeten China. Das Außenministerium erklärte, Peking «unterstützt Russland bei der Wahrung der nationalen Stabilität». Die Frage ist: Wie lange noch?»

«NZZ»: AfD ist das Megafon für Unbehagen mit der Politik

ZÜRICH: Zum Erfolg des AfD-Kandidaten bei der Landratswahl im Kreis Sonneberg meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Die AfD ist das immer lauter werdende Megafon für jegliches Unbehagen mit der gegenwärtigen Migrations-, Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik. Neben dem Trotz sorgt die Enttäuschung für den rechten Höhenflug. Davon wollen die etablierten Parteien bis jetzt wenig wissen. (...) In vielen Medien werden die Wähler der AfD herablassend behandelt wie ungezogene Kinder, die mit Backpfeifen zur Räson gebracht werden sollen. Das kann in einer Demokratie nicht funktionieren.

Selbst der wieder einmal diskutierte Versuch, mit einem Verbot die AfD aus dem politischen Saldo Deutschlands auszubuchen, änderte nichts an der Unzufriedenheit vieler Bürger mit der Bundesregierung, nichts am Eindruck, Politik und Bevölkerung hätten sich entkoppelt.

Die AfD wird sich einer stabilen Nachfrage erfreuen, solange sich das Angebot der anderen Parteien nicht bessert. Schlechtes Regierungshandeln, mangelnde Alternativen, fehlende Selbstkritik und eine pampige Ansprache durch die Exekutive treiben den Rechten ihre Sympathisanten zu. Und in einer Demokratie haben die Wähler das letzte Wort.»

«Tages-Anzeiger»: Demokratie in Deutschland vor großen Belastungen

ZÜRICH: Der Schweizer «Tages-Anzeiger» kommentiert am Dienstag die Wahl eines AfD-Kandidaten zum Landrat im Kreis Sonneberg:

«Ob der AfD Ähnliches auch auf höheren politischen Ebenen gelingt, hängt allerdings weniger von ihr selbst ab als von den anderen Parteien, gegen die sie als «Anti-Parteien-Partei» Politik macht. Konkret: Solange die deutschen Christdemokraten sich weigern, mit den Rechtsradikalen zusammenzuspannen, bleibt die AfD der Macht in Deutschland so fern wie der bellende Hund dem Mond. Noch hält diese Brandmauer. Aber die Wahlen des nächsten Jahres werden ihre Belastbarkeit auf die Probe stellen, vor allem im Osten.

Eine Herausforderung sind die Umstürzler von der AfD für alle Parteien, nicht nur für die bürgerlichen CDU, CSU oder FDP. In einer Zeit gewaltigen Wandels und großer Unsicherheit nimmt in Deutschland die Zahl jener Menschen zu, die fast nur noch durch extreme Parteien erreichbar sind. Sei es, weil sie selbst extrem denken oder weil sie sich nur noch von Anti-Parteien gehört fühlen. Nicht nur auf das deutsche Parteiensystem kommen dadurch große Spannungen zu, sondern auf die Demokratie als Ganzes.»