Zeitungen zum Geschehen am Dienstag

«De Telegraaf»: Mit Terroristen kann man nicht verhandeln

AMSTERDAM: Zu den Bemühungen um eine weitere Feuerpause im Gaza-Krieg meint die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Dienstag:

«Ein Ende des Krieges zwischen Israel und der Hamas scheint noch in weiter Ferne zu liegen. Die unter internationalem Druck stattfindenden Verhandlungen über einen Waffenstillstand kommen kaum voran, während die katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen weiter anhält. (...)

Durch ein neues Abkommen sollen 40 israelische Geiseln gegen bis zu 400 palästinensische Gefangene ausgetauscht werden. Die Hamas verlangt jedoch, dass Israel seine Waffen niederlegt und sich aus dem Gazastreifen zurückzieht, bevor sie auch nur eine weitere Information zum Zustand der Geiseln gibt.

Ein weiterer Beweis dafür, dass man mit Terroristen nicht verhandeln kann. Ganz zu schweigen davon, dass die Verhältnisse damit auf den Kopf gestellt werden. Der Krieg hat begonnen, weil die Hamas den größten Massenmord an Juden seit dem Holocaust begangen hat. Es ist die Hamas, die kapitulieren und alle Geiseln freilassen sollte. Dass diese Forderung auf der internationalen Bühne nicht öfter und lauter erhoben wird, ist geradezu unverständlich.»

«NZZ»: Israel sollte humanitäre Lage in Gaza rasch verbessern

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag die humanitäre Krise im Gazastreifen:

«Netanjahu und seine rechtsextremen Minister haben ein innenpolitisches Interesse daran, in der Öffentlichkeit nicht als barmherzige Samariter der Bevölkerung von Gaza dazustehen. Sie wissen, dass eine Mehrheit der Israeli Hilfslieferungen nach Gaza ablehnt, weil dies angeblich auch das Überleben der Hamas sichert. Doch die Versorgung mit humanitärer Hilfe in einem Krieg darf nicht wahltaktischen Überlegungen oder dem Erhalt einer Regierungskoalition geopfert werden.

Nicht zuletzt spielt der Eiertanz der terroristischen Hamas in die Hände, die sich einen Teufel um die eigene Bevölkerung schert. Denn die sich kontinuierlich verschlimmernde humanitäre Krise nährt die Vorwürfe, Israel benutze den Hunger als Kriegswaffe und begehe in Gaza einen Genozid. Der internationale Druck, der dadurch auf Israel ausgeübt wird, nützt der Hamas ein Vielfaches mehr als all die Hilfsgüter, die sie zweifellos für sich selbst abzweigt.

Israel hat also ein klares Eigeninteresse daran, die Situation im Gazastreifen so schnell wie möglich zu verbessern und die Hilfe auf eine menschenwürdige Basis zu stellen - ganz unabhängig von den laufenden Gesprächen über eine erneute Waffenruhe.»

«Los Angeles Times»: Wähler müssen Trump stoppen, nicht ein Gericht

LOS ANGELES: Die «Los Angeles Times» kommentiert am Dienstag die Entscheidung des Obersten Gerichts der USA, Ex-Präsident Donald Trump dürfe nicht von Wahlzetteln bei den Vorwahlen seiner Partei in Colorado und anderen Bundesstaaten gestrichen werden:

«Es ist nun klar: Soll Trump von der Rückkehr ins Weiße Haus gehindert werden, muss er von den Wählern abgelehnt und ihm die Mehrheit in der Wahlversammlung verwehrt werden. Unabhängig von der rechtlichen Begründung der Entscheidung des Gerichts besteht die wichtigste Konsequenz darin, dass die Demokratie gestärkt wurde.

Das Gericht müsste sich nicht mit diesen Fragen herumschlagen, wenn Trump sich aus der Politik zurückgezogen hätte, nachdem er mit seinen eigennützigen Behauptungen über Wahlbetrug einen Aufstand am Kapitol ausgelöst hatte. Beamte oder verärgerte Wähler in Colorado, Kalifornien und anderen Bundesstaaten hätten es vielleicht gar nicht in Erwägung gezogen, wenn republikanische Politiker und Wähler Trump als das gesehen hätten, was er ist: Ein Narzisst, der mit seinen Versuchen, das Ergebnis der Wahl 2020 zu kippen, beinahe unsere Demokratie zerstört hätte. Das allein sollte ihn in den Augen der Wähler disqualifizieren. (...)

Weder das Oberste Gericht noch die Verfassung werden die Wähler von der Verantwortung entbinden, der Tatsache ins Auge zu sehen, dass er offensichtlich für eine weitere Amtszeit als Präsident ungeeignet ist.»