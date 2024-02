Zeitungen zum Geschehen am Dienstag

«NZZ»: Israel-Hass auf offener Bühne

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag die israelkritischen Äußerungen bei der Berlinale:

«Nach der Documenta jetzt also die Berlinale: Deutschlands Kulturszene bietet weiter Hand, um sich an Israel abzuarbeiten. Bei der Verleihung der Goldenen Bären am Samstagabend versicherten sich die Preisträger praktisch reihum ihrer Solidarität mit Palästina. Damit einher ging Israel-Hass auf offener Bühne. Zu den harmlosen Accessoires, mit denen sich auch Jurymitglieder schmückten, gehörten Pins und Aufkleber mit Waffenstillstandsforderungen, die sich selbstredend einseitig an Israel richten. Vor allem aber wurden von Filmemachern die wirkmächtigsten Vorwürfe durchbuchstabiert: Apartheid. Genozid. Der Berlinale-Abschluss war eine abendfüllende Gala für Palästina. Im Publikum wurde viel applaudiert, auch von Claudia Roth.

Inzwischen hat es sich die Kulturstaatsministerin anders überlegt: Nach einem Tag Bedenkzeit verurteilte sie am Montag den Israel-Hass. Ein stärkeres Zeichen wäre es gewesen, die Veranstaltung frühzeitig zu verlassen. (.)

Überraschend ist die israelkritische Schlagseite beim Filmfestival nicht. Am Potsdamer Platz kommt vieles zusammen. Angefangen damit, dass er in Berlin liegt: Berlin ist mittlerweile eine Stadt, in deren Straßen einem Träger des Palästinensertuchs auf die Schulter geklopft wird. Der Träger einer Kippa kriegt eher einen Schlag ins Gesicht.»