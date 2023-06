Zeitungen zum Geschehen am Dienstag

«Lidove noviny»: Klimaziele für Schweiz leichter zu erreichen

PRAG: Nach dem Willen einer Mehrheit der Schweizer soll das Alpenland bis 2050 klimaneutral werden. Dazu schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien am Dienstag:

«Man muss sich eingestehen, dass die Schweiz über günstigere Ausgangsbedingungen als zum Beispiel Tschechien verfügt. Das Land gewinnt schon heute rund 60 Prozent seines Stroms aus Wasserkraft, knapp ein Drittel aus Kernkraft und nur einen geringen Restanteil aus fossilen Energiequellen. Es ist dort nicht nötig, landesweit Kohlekraftwerke zu schließen, um die Klimaziele zu erreichen. Und auch wenn die Schweiz nach Fukushima keine neuen Atomkraftwerke mehr bauen will, so betreibt sie doch anders als Deutschland die bestehenden Anlagen bis zum Ende ihrer Betriebsdauer weiter. Die Schweizer sind keine Fanatiker.»

«Politiken»: China und die USA brauchen eine Paartherapie

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» kommentiert am Dienstag den Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in Peking:

«Wenn man nicht miteinander spricht, dann steigt das Risiko von Missverständnissen. Selbst Kleinigkeiten können dann zu großen Krisen werden. Das gilt für Beziehungen von Paaren und das gilt auch unter Supermächten. Deshalb gibt es Grund zur Freude, dass die USA und China den Dialog auf Spitzenniveau wieder aufgenommen haben. Blinkens Besuch in Peking führte zu keinem Durchbruch bei den vielen Konflikten, die die USA und China haben. Aber das war auch nicht das Entscheidende. Das Wichtige ist, dass das Treffen stattfand, und dass er auch den chinesischen Präsidenten Xi traf. Das bahnt vielleicht den Weg für ein neues Gipfeltreffen zwischen Xi und Joe Biden. Wir leben in interessanten Zeiten. Genau deshalb braucht es Dialog und Zusammenarbeit zwischen den beiden größten Mächten der Welt.»

«NZZ»: Peking und Washington zeigen Verantwortungsbewusstsein

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag den Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in Peking:

«Es zeugt von Verantwortungsbewusstsein, dass die beiden Seiten in Peking aufeinander zugingen, denn der Konflikt zwischen der etablierten und der aufstrebenden Weltmacht nahm zuletzt beunruhigende Formen an. Kürzlich kamen sich ein amerikanisches und ein chinesisches Kriegsschiff in der Straße von Taiwan gefährlich nahe. Jetzt bekannten sich Blinken und seine chinesischen Gesprächspartner in Peking dazu, Mechanismen schaffen zu wollen, die eine militärische Eskalation, etwa hervorgerufen durch Missverständnisse oder einen Unfall, vermeiden helfen sollen.

Sicher, einige grundlegende Differenzen werden nicht über Nacht verschwinden. Auch dürfte die Biden-Administration im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr vonseiten des konservativen Lagers unter Druck kommen, einen harten Kurs gegenüber China zu fahren. Doch zumindest wurden nun Voraussetzungen geschaffen, um eine Beschleunigung der Abwärtsspirale in den Beziehungen zu verhindern. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.»

«De Tijd»: Sicherheitsstrategie gegenüber China ausbalancieren

BRÜSSEL: Zum Verhältnis zwischen Europa und China meint die belgische Zeitung «De Tijd» am Dienstag:

«Eine europäische Sicherheitsstrategie gegenüber China macht das Ausbalancieren von Risiken erforderlich, wie bei einem Tanz auf einem nicht straff gespannten Seil. Jede Alternative, die einfacher klingt, birgt die Gefahr, schlechter zu funktionieren. Ist China ein Partner, ein ehrenwerter Konkurrent oder ein gefährlicher Rivale? Dies ist eine der großen geopolitischen Fragen, nicht nur für Europa insgesamt, sondern auch für die kleine internationale Wirtschaft Belgiens. (...)

Funktionieren kann eine Sicherheitsstrategie gegenüber China nur, wenn sie in Teilbereiche aufgegliedert wird: einen Bereich, in dem wir Partner sind, einen Bereich, in dem Handel und Investitionen Raum gegeben wird, einen Bereich, in dem man Geschäfte machen kann, ohne die Kontrolle aufzugeben, einen Bereich, in dem man keine Geschäfte machen kann und einen Bereich, in dem militärische Wachsamkeit erforderlich ist. Je klarer diese Teilbereiche voneinander abgegrenzt sind, desto besser.»

«The Times»: Bei der Luftverteidigung werden Differenzen deutlich

LONDON: Zur Debatte über eine Modernisierung der europäischen Luftverteidigung zwischen Deutschland und Frankreich meint die Londoner «Times» am Dienstag:

«Das deutsch-französische Verhältnis, sagte Olaf Scholz kürzlich, sei «eine Kompromissmaschine - gut geölt, aber zuweilen eben auch laut und gezeichnet von harter Arbeit». Einige der Reibereien werden nun bei einem Treffen von Verteidigungsministern in Frankreich deutlich, das als kollektive strategische Reflexion über «Bedrohungen, die vom Himmel kommen» angekündigt wurde. Es ist ein Versuch Frankreichs, den Erfordernissen für Luftverteidigungstechnologie, die durch die russischen Angriffe auf die Ukraine entstanden sind, den Stempel «Made in Europe» aufzudrücken.

Deutschland hingegen ist der Ansicht, dass das Problem einer dringenderen Lösung als jener bedarf, die allein auf einer europäischen Zusammenarbeit beruhen würde. Es befürwortet - neben Ländern wie Polen, Estland und Rumänien - den Zukauf bewährter Ausrüstung aus den USA, Israel und, ja, auch aus Deutschland selbst.»

«El País»: USA und China sprechen wieder miteinander

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Dienstag den Stand der amerikanisch-chinesischen Beziehungen nach dem Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in Peking:

«Peking und Washington haben die Kommunikation wieder aufgenommen, wie die Reise von Außenminister Antony Blinken nach Peking zeigt. Der von Trump begonnene und von Biden fortgesetzte Handels- und Zollkrieg, Chinas wohlwollende Haltung gegenüber Putin und dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine und vor allem der Streit um Taiwan waren die Katalysatoren einer Entwicklung, die selbst einen bewaffneten Zwischenfall nicht mehr unmöglich erscheinen ließ.

Blinkens Treffen mit Außenminister Qin Gang und dem Leiter der Abteilung für auswärtige Angelegenheiten der KP und tatsächlichen Nummer eins der chinesischen Diplomatie, Wang Yi, fand in einer Atmosphäre angespannter Höflichkeit statt. Beide Seiten konzentrierten sich mehr auf ihre gemeinsamen Interessen als auf die gegenseitigen Vorwürfe der vergangenen Monate. Das Abschlusstreffen mit Xi Jinping verdeutlichte die Zustimmung Pekings zum Verlauf der Gespräche. Vielleicht ist es nur der Anfang eines noch unsicheren Dialogs, aber auf jeden Fall wurde eine gemeinsame Sprache gefunden, um die starken Diskrepanzen beider Seiten zum Ausdruck zu bringen.»