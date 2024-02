Zeitungen zum Geschehen am Dienstag

«de Volkskrant»: Vorgehen Israels nicht unterstützen

AMSTERDAM: Die Niederlande dürfen laut Urteil eines Gerichts in Den Haag vorerst keine Ersatzteile des Kampfflugzeuges F-35 mehr an Israel liefern. Dazu meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Dienstag:

«Die Entscheidung des Gerichts reflektiert das Urteil des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag, der Ende Januar befand, dass Israel einen Völkermord vermeiden und mehr humanitäre Hilfe zulassen muss. ?Es besteht ein Spannungsverhältnis zwischen der notwendigen Befugnis der Regierung, politische Entscheidungen frei zu treffen, und ihren Verpflichtungen aus internationalen Verträgen. Durch die Lieferung von F-35-Ersatzteilen sind die Niederlande an der Bombardierung von Zivilisten im Gazastreifen beteiligt. Das ist inakzeptabel, insbesondere angesichts der Gefahr einer weiteren humanitären Katastrophe in Rafah.

Israel hat das Recht auf Selbstverteidigung, es sollte aber keine unverhältnismäßige Gewalt gegen Zivilisten anwenden. Darauf hat Premierminister Mark Rutte Israel erneut mit mäßigenden Worten hingewiesen. Es ist aber an der Zeit, den Worten Taten folgen zu lassen. Ein Exportverbot für F-35-Ersatzteile ist ein solcher Akt, der Israel deutlich macht, dass die Niederlande sein Vorgehen tatsächlich nicht mehr akzeptieren.»

«La Repubblica»: Europa braucht zweite Lebensversicherung

ROM: Zu Donald Trumps Äußerungen zum Beistand in der Nato schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Dienstag:

«Trump wird immer mehr zu einem echten Feindbild. Für Europa sogar eine Art Albtraum. Nicht zuletzt, weil unter den Verbündeten die Überzeugung herrscht, dass dies nicht sein letzter Ausbruch sein wird. Der Wahlkampf wird ihn dazu verleiten, die Messlatte noch höher zu legen. Die größte Befürchtung ist also die Erkenntnis, dass eine solche Hochspannung für Wladimir Putin von Vorteil sein wird. Er wird aus den russischen Wahlen im März gestärkt hervorgehen, während sich die USA mitten in den Auseinandersetzungen vor der Wahl im November befinden werden.

Es ist jedoch genau der Alarm, der in Europa ausgelöst wurde, der die EU nun endlich dazu veranlasst, den Zeitplan für die Planung der gemeinsamen Verteidigung zu straffen. In der Kommission ist inzwischen eine Ausrichtung auf die Aufstockung der Mittel für militärische Reaktionen gereift. (...) Aber der avisierte Zeitrahmen wird sicherlich nicht kurz genug sein. Bis zum nächsten Jahr wird nichts fertig sein.»