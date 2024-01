Zeitungen zum Geschehen am Dienstag

«El País»: Ohne einen palästinensischen Staat gibt es keinen Frieden

MADRID: Der Westen verstärkt den Druck auf den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und andere Gegner einer Zweistaatenlösung für den Nahost-Konflikt. Dazu schreibt die spanische Zeitung «El País» am Dienstag:

«Es ist an der Zeit, dass die EU ihrem Friedenswillen Taten folgen lässt, wie es in der Initiative von (EU-Chefdiplomat) Josep Borrell zum Ausdruck kommt. Ohne einen palästinensischen Staat wird es keinen Frieden und keine Sicherheit geben. (...) Der Vorschlag (einer Zweistaatenlösung) stößt inzwischen auf breite internationale Zustimmung, auch seitens der USA. (...) Es geht zunächst darum, den Druck zu erhöhen, damit Israel den Gazastreifen verlässt, anstatt den Krieg zu verlängern, die Zahl der Toten, Verletzten und Zerstörungen in die Höhe zu treiben und die Zukunft des Gebiets als Lebensraum für die Palästinenser zu gefährden. (...)

Andererseits hat die EU trotz Borrells Bemühungen immer noch keine einheitliche Meinung zum Konflikt zwischen Israel und der Hamas. Die Forderungen von Ländern wie Spanien und Belgien nach einem sofortigen Waffenstillstand stoßen auf den Widerstand von Ländern wie Deutschland und Österreich. Frankreich und Italien schließen sich unterdessen der Kritik an der steigenden Zahl getöteter palästinensischer Zivilisten an. Dennoch ist es zu begrüßen, dass sich die 27 EU-Länder trotz aller Differenzen darin einig sind, dass ein dauerhafter Frieden von einer Zweistaatenlösung abhängt.»