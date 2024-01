Zeitungen zum Geschehen am Dienstag

«Sydney Morning Herald»: Netanjahu kann den Krieg noch nicht beenden

SYDNEY: Über die politische Situation des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu schreibt die australische Zeitung «Sydney Morning Herald» am Dienstag:

«Was Netanjahu betrifft, der in den letzten zwei Jahrzehnten die meiste Zeit an der Macht war, bleibt er ein bedrängter und zutiefst unpopulärer Regierungschef. Eine diese Woche vom israelischen Sender Channel 13 veröffentlichte Umfrage ergab, dass seine Likud-Partei bei einer heutigen Wahl nur 16 Sitze gewinnen würde, gegenüber derzeit 32, was sie in die Opposition bringen würde. (...)

Netanjahu hat die Aufarbeitung der Fehler, die zu den Attacken am 7. Oktober geführt haben, auf die Zeit nach dem Krieg verschoben, was eine perverse Anreizstruktur schafft: Je länger der Krieg dauert, desto besser sind seine Chancen, an der Macht zu bleiben. Angesichts der schwächelnden Wirtschaft und den zunehmend frustrierten USA weiß Netanjahu, dass der Krieg nicht so weitergehen kann wie in den letzten drei Monaten. Aber da die Hamas weiterhin eine starke militärische Macht ist und seine eigene politische Zukunft in Gefahr ist, kann er ihn auch noch nicht beenden.»

«Sydsvenskan»: Lage in den USA beunruhigend für die freie Welt

MALMÖ: Die liberale schwedische Tageszeitung «Sydsvenskan» (Malmö) kommentiert am Dienstag die Entscheidungen in den US-Staaten Colorado und Maine, den ehemaligen Präsidenten Donald Trump von der Vorwahl für die Präsidentschaftskandidatur auszuschließen:

«Es wird letztendlich Sache des Obersten Gerichtshofs der USA sein, die Verfassung auszulegen und einen Beschluss zu treffen, dem dann alle Staaten folgen müssen. Angesichts der republikanischen Mehrheit und vieler Fragezeichen, wie der entsprechende Verfassungszusatz für einen Präsidentschaftskandidaten ausgelegt werden sollte, ist es wahrscheinlich, dass das endgültige Urteil dennoch zugunsten Trumps ausfallen wird.

Aber selbst wenn er bei der Wahl antreten darf und als republikanischer Präsidentschaftskandidat nominiert wird: Was passiert, wenn er wegen eines der ihm zur Last gelegten schweren Verbrechen verurteilt wird? Was passiert, wenn er zu einer langen Haftstrafe verurteilt wird? Kann er das Land aus einer Zelle statt aus dem Weißen Haus regieren? Fragen gibt es viele. Aber die Situation ist auch historisch chaotisch - und beunruhigend für die freie, demokratische Welt.»

«Les Échos»: Europa muss sich auf Rückkehr Trumps vorbereiten

PARIS: Die französische Wirtschaftszeitung «Les Échos» kommentiert am Dienstag die im November anstehende Präsidentschaftswahl in den USA:

«Wenn Donald Trump wieder ins Weiße Haus einzieht, wird das Schicksal der Ukraine, des Nahen Ostens und ganz allgemein der globalen Sicherheit auf den Kopf gestellt. Russland wird dann alle Chancen haben, zu siegen, die Hoffnung auf Frieden im Nahen Osten wird schwinden und die Säulen unserer Sicherheit müssen neu erfunden werden - mit dem wahrscheinlichen Tod der NATO. (...)

Das Szenario ist noch lange nicht geschrieben - es ist noch nicht einmal sicher, dass Biden und Trump im Endspurt aufeinandertreffen werden - aber Europa muss sich darauf vorbereiten. Zunächst, indem es eine führende Rolle bei der Unterstützung der Ukraine übernimmt. Durch die Einführung einer echten Kriegswirtschaft wird es in die Lage versetzt, die katastrophalen Auswirkungen einer möglichen Rückkehr des Trumpismus abzumildern. (...)

Wir müssen (...) unsere Mittel buchstäblich verzehnfachen, mit dem doppelten Ziel, die Ukraine zu unterstützen und unsere Verteidigungsindustrie zu entwickeln, im Vorgriff auf den militärischen Rückzug, den Donald Trump vorantreiben würde. Aber noch mehr als das müssen wir unsere strategische Haltung ändern. Wir müssen die Macht und die Verteidigung unserer wirtschaftlichen und industriellen Interessen in einem Kontext verschärfter Rivalitäten, Block gegen Block, übernehmen. Wir müssen wissen, dass wir allein sind und dass die Kräfte des Niedergangs sowohl bei uns - der populistischen Sackgasse - als auch bei unseren Rivalen liegen.»

«Financial Times»: Es geht um die Zukunft der Demokratie

LONDON: Die Londoner «Financial Times» kommentiert am Dienstag die im November anstehende Präsidentschaftswahl in den USA:

«Grundsätzlich geht es um die Wahl zwischen einem Präsidenten, der das demokratische System der USA repräsentiert, und einem Mann, der geschworen hat, die bestehenden Regeln zu zerstören. (...) Wenn die Gerichte nicht in der Lage sind, einen besiegten Donald Trump für seine Litanei mutmaßlicher Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen, wäre es absurd, anzunehmen, dass sie ihn nach seiner Rückkehr ins Amt kontrollieren könnten.

Die US-Demokratie steht auf dem Spiel. Aber einen größeren Einfluss auf die Stimmung der Wähler werden der Zustand der Wirtschaft und der Ausgang von Trumps Gerichtsverfahren haben. Das Signal der US-Notenbank vom Dezember, dass der Zinszyklus seinen Höhepunkt erreicht hat, war für Joe Biden die beste Nachricht seit langem. Wenn die Kosten für die Kreditaufnahme rechtzeitig sinken, werden sich seine Umfragewerte verbessern. (...)

Ironischerweise deuten die Meinungsumfragen darauf hin, dass die Zukunft der Demokratie noch nicht in den Köpfen der Wähler angekommen ist. Biden hat sich das zum Teil selbst zuzuschreiben. Die Demokraten haben es bisher nicht geschafft, genau zu sagen, was wirklich auf dem Spiel steht. Noch ist Zeit, dies zu ändern. Für 2024 kann es keine dringendere Aufgabe geben.»

«The Irish Times»: Demagogen wollen Wähler in die Irre führen

DUBLIN: In mehr als 50 Ländern finden in diesem Jahr Wahlen statt. Dazu meint die «Irish Times» am Dienstag:

«Es mag eine Binsenweisheit sein, zu sagen, dass Wahlen das Lebenselixier der repräsentativen Demokratie sind. Aber es ist auch wahr, dass Wahlen eine Gelegenheit für undemokratische Kräfte sein können, Schwächen und Spannungen im System auszunutzen. (...)

Die Demokratie wird immer zerbrechlich sein. Die Grundsätze der Glaubens- und Meinungsfreiheit, auf denen sie beruht, waren in den letzten Jahren anfällig für Bedrohungen durch Demagogen und Autokraten. Bösartige Akteure haben die Möglichkeiten der sozialen Medien und der digitalen Kommunikation entschlossen genutzt, um Desinformationen zu verbreiten und Spaltung und Misstrauen zu säen. (...)

Für die Wahlen im Jahr 2024 besteht die Befürchtung, dass neue technologische Werkzeuge, die auf künstlicher Intelligenz wie ChatGPT basieren, eingesetzt werden, um Wähler mit gefälschten Videos, Bildern, Audios und Texten in die Irre zu führen und den Diskurs zu vergiften. Es bleibt zwar abzuwarten, ob sich diese Befürchtungen bewahrheiten, doch es wird höchste Wachsamkeit geboten sein.»