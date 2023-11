Zeitungen zum Geschehen am Dienstag

«De Standaard»: Haltung zu Israels Kriegsführung ändert sich

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Dienstag Israels Kriegsführung im Gazastreifen:

«Eine Verlängerung der Kampfpause bedeutet auch, dass die internationalen Unterhändler etwas mehr Zeit haben werden, um zu verhindern, dass der Krieg in eine neue brutale Phase eintritt. Denn das ist es, was Ministerpräsident Benjamin Netanjahu den rechten und rechtsextremen Wählern seiner Koalition immer noch verspricht: «Die Hamas muss vernichtet werden».

Wichtig ist allerdings, dass mehrere Länder dabei sind, ihre Haltung zur israelischen Kriegsführung zu ändern. Dies geschieht unter dem Druck ihrer Bürger, die durch verschiedenste Proteste, Petitionen und Boykotte zu verstehen geben, dass 15.000 Kriegstote, darunter 6000 Kinder, ein irrsinniger und inakzeptabler Blutzoll sind.

Infolgedessen bewegen sich immer mehr Regierungen auf eine mittlere Position zu: Sie greifen Israel nicht an, drängen Netanjahu aber, das massive Leiden der palästinensischen Zivilbevölkerung zu beenden. (...) Obwohl Netanjahu sich öffentlich sehr verärgert über entsprechende Kurskorrekturen der USA und einiger europäischer Länder gibt, sollte ihm nur allzu klar sein, dass er vor einem neuen Dilemma steht: Je härter er Krieg führt, desto mehr gefährdet er das internationale Ansehen seines Landes.»

«De Telegraaf»: Vernichtung der Hamas muss Israels Ziel bleiben

AMSTERDAM: Zur Freilassung von palästinensischen Gefangenen durch Israel meint die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Dienstag:

«Im Gegenzug zur Freilassung von Geiseln der Hamas kommen palästinensische Gefangene aus israelischer Haft frei. Auch da sehen wir Mütter, die ihre Kinder - von denen einige ohne Gerichtsverfahren im Gefängnis saßen - wieder in die Arme schließen. Begleitet wird dies von lautem Jubel der Feiernden, die in einigen Fällen Hamas-Fahnen schwenken. Unter den freigelassenen Palästinensern sind auch verurteilte Straftäter.

Hier zeigt sich der Unterschied zwischen Geiseln und Gefangenen. Zwischen Israel und der Hamas. Weltweit wächst unterdessen die Hoffnung auf einen langfristigen Waffenstillstand. Doch wer die Bilder der vergangenen Tage sieht und die Geschichten der freigelassenen Geiseln hört, muss erkennen, dass die Vernichtung der Hamas Israels oberstes Ziel bleiben muss.»

«NZZ»: Die Deutschen scheuen den Konflikt

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik:

«Die Außen- und Sicherheitspolitik in Berlin entspringt einer komplizierten Mischung aus historischer Schuld, daraus resultierendem Pazifismus und einem bevorzugten Hang zur Tatenlosigkeit. Wiederholt haben Umfragen gezeigt, dass die Deutschen nur in sehr geringem Maße bereit sind, einem östlichen Nato-Verbündeten militärisch zu helfen. Da will ihnen Scholz offenbar lieber nicht zu viel zumuten. (...)

Deutschland bräuchte einen Kanzler mit strategischer Weitsicht, einen Regierungschef, der das Volk darauf vorbereitet, was heute schon absehbar ist. Putins Forderungen gehen weit über die Ukraine hinaus. Er will keine militärische Nato-Präsenz in den osteuropäischen Mitgliedsstaaten, und er will, dass die Amerikaner ihre Nuklearwaffen aus Europa abziehen. Das ist für den Westen unannehmbar.

Doch die Deutschen scheuen den Konflikt. Echte politische Führung bestünde darin, sie darauf vorzubereiten, dass sich Europa über die nächsten Jahre wie im Kalten Krieg permanent am Rande der Eskalation bewegen dürfte. Ein Anstieg der Militärausgaben wird Einsparungen in anderen Bereichen erfordern. Solange allerdings die Politik unter einem eklatanten Kommunikations- und Erklärungsdefizit des Kanzlers leidet, dürfte es mit der Akzeptanz solcher Maßnahmen schwierig werden.»

«Financial Times»: Schuldenbremse sollte abgeschafft werden

LONDON: Die Londoner «Financial Times» kritisiert am Dienstag Deutschlands Schuldenbremse:

«Finanzielle Disziplin ist bei Regierungen nur allzu selten. Doch eine gesetzliche Verpflichtung zu nahezu ausgeglichenen Haushalten in der Verfassung zu verankern, hat sich für Deutschland als sehr schlechte Idee erwiesen. Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das eine strenge Auslegung dieser Vorschrift erzwingt, hat nun den Einsatz von Milliarden von Euro für Investitionen in die Modernisierung und Ökologisierung der Wirtschaft, die Bundeskanzler Olaf Scholz mit einer neuen industriellen Revolution verglichen hatte, infrage gestellt. Auch wenn es schwer sein wird, einen politischen Konsens zu finden, sollte die Schuldenbremse gelockert oder abgeschafft werden. (...)

Das Land muss die jahrelang zu geringen Investitionen - zum Teil direkt infolge der Schuldenbremse - in die Bahn, in Brücken und Schulen sowie in seine digitale Infrastruktur wettmachen. Zudem muss es seine Industrie und sein Energiesystem umbauen, um das Ziel der Kohlenstoffneutralität bis 2045 zu erreichen. Konkurrenten wie die USA, China und Südkorea lassen derweil hohe Subventionen in ihre eigenen Umstellungsprozesse fließen.»

«Nepszava»: Im Gaza-Krieg misst die Welt nicht mit gleichem Maße

BUDAPEST: Zur Freilassung von Geiseln aus den Händen der Hamas in Gaza schreibt die Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Dienstag:

«In diesem Krieg stehen reguläre (israelische) Streitkräfte einer Terrororganisation gegenüber, die weder Menschenleben noch Regeln des Völkerrechts respektiert. Von ersteren erwartet man, dass sie sich an alle für sie geltenden Gesetze halten, während man die Hamas für nichts zur Verantwortung zieht. (...) Der Austausch von Geiseln gegen (palästinensische) Gefangene lässt den Vergleich in noch absurderem Licht erscheinen. Im Gegenzug für die Freilassung unschuldiger Zivilisten aus der Gewalt der Hamas gewinnen Leute ihre Freiheit zurück, die zwar nicht gemordet haben, die aber Terroranschläge geplant oder auf andere Weise für eine der (palästinensischen) Terrorgruppen gearbeitet haben. (...) Es ist an der Zeit, dass die Weltöffentlichkeit mit gleichem Maß misst und von den Kriegsparteien gleichermaßen die Einhaltung der «Spielregeln» verlangt.»