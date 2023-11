Zeitungen zum Geschehen am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 07.11.23 | Aktualisiert um: 16:05 | Überblick

«Dagens Nyheter»: Gewalt der Siedler im Westjordanland muss aufhören

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Dienstag die Politik Israels im Westjordanland:

«Israel wird oft Kolonialismus vorgeworfen. Der Gazastreifen ist nicht «kolonisiert», er wird von der Hamas kontrolliert und benutzt, um den jüdischen Staat mit Terror anzugreifen. Doch Israels Vorgehen im Westjordanland, dem anderen palästinensischen Gebiet, lässt sich von den Feinden des Landes leichter nutzen, um Tel Aviv Kolonialismus vorzuwerfen. Und es macht es uns Freunden Israels bedeutend schwerer, sein Vorgehen zu verteidigen.

Israelische Siedler vertreiben Palästinenser von Land, auf dem sie seit Generationen leben. Nach UN-Angaben sind seit den Terrorangriffen der Hamas am 7. Oktober mindestens 132 Palästinenser im Westjordanland durch israelische Truppen oder Siedler getötet worden. Im Durchschnitt gibt es sieben Angriffe durch Siedler pro Tag. Ein guter Freund ist einer, der ausspricht, wenn sich jemand verwerflich verhält, und der nicht so tut, als sei nichts geschehen. Die Gewalt und der Landraub durch Siedler im Westjordanland und Israels stillschweigende oder sogar aktive Unterstützung müssen aufhören.»

«Verdens Gang»: Krisenzahlen für Biden

OSLO: Die norwegische Boulevardzeitung «Verdens Gang» (Oslo) kommentiert am Dienstag die Umfrage zur US-Wahl von der «New York Times» und dem Siena College, wonach US-Präsident Joe Biden in vielen umkämpften Staaten hinter seinem Amtsvorgänger Donald Trump liegt:

«Ein Jahr vor der Präsidentenwahl in den USA sieht es für Joe Bidens Siegchancen düster aus. Die Umfragen sollten bei der Demokratischen Partei die Alarmglocken schrillen lassen. Besonders besorgniserregend für Biden ist, dass Trump in einer Handvoll von Swing States vorne liegt, die die Demokraten vor drei Jahren gewonnen haben. Das Bündnis, das Biden 2020 den Wahlsieg beschert hat, bekommt Risse. Er hat viele Wähler unter 30 und Wähler mit lateinamerikanischem Hintergrund verloren. Dass ihn eine Mehrheit der Frauen weiterhin vorzieht, hilft Biden wenig, wenn sich die größere Mehrheit der Männer Trump wünscht. Es sind noch zwölf Monate bis für Wahl. Umfragen geben zu diesem Zeitpunkt nur Anhaltspunkte. Vieles kann sich noch verändern. Aber es steht außer Zweifel, dass Biden Probleme hat.»

«Pravo»: Beunruhigende Rückkehr des Antisemitismus

PRAG: Die Zeitung «Pravo» aus Tschechien schreibt am Dienstag zu den jüngsten antiisraelischen Vorfällen in Europa und Amerika:

«In Großbritannien und den USA, aber auch in Berlin und anderen europäischen Städten ist es zu so unerwartet starken wie geschmacklosen Äußerungen von Antisemitismus gekommen. Teilweise hängt das mit der Migration zusammen, welche weltweit muslimische Gemeinschaften gestärkt hat. Eine Rolle beim heimischen Antisemitismus dürfte der Generationswechsel spielen: Die Schockwirkung des Holocaust im Zweiten Weltkrieg schwächt sich ab, die Zeitzeugen sind schon fast alle gestorben. Es droht die Rückkehr eines uralten Stereotyps, dessen Fadengeflecht nie ganz ausgemerzt werden konnte. Dabei gilt der Umgang mit Juden als Prüfstein für die Gesellschaft. Wenn heute in Berlin Davidsterne auf Häuser geschmiert werden und Demonstranten in ganz Europa Israel von der Weltkarte tilgen wollen, dann sollten wir aufhorchen.»

«Público»: Stimmen der Mäßigung in Nahost gesucht

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» kommentiert am Dienstag den Gaza-Krieg:

«Jetzt, da ein Monat seit dem abscheulichen und unvorstellbaren Angriff der Hamas auf israelische Bürger vergangen ist, wäre ein wenig Mäßigung angeraten. Ex-US-Präsident Barack Obama und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell haben eine unbequeme Wahrheit zum Ausdruck gebracht, indem sie betonten, dass wir alle in irgendeiner Weise mitschuldig seien. Die Tragödie, die sich im Nahen Osten abspiele, sei das Ergebnis eines kollektiven politischen und moralischen Versagens, und die israelische und palästinensische Bevölkerung zahle einen hohen Preis dafür, sagte Obama. Dieses Versagen sei Folge des mangelnden Willens, das Problem zwischen Israel und den Palästinensern zu lösen, fügte Borrell hinzu.

Eine Lösung kann nur mit gemäßigten Anführern gefunden werden, obwohl sie in diesem Teil der Welt schwierig zu finden sind, wie die Aussage eines israelischen Ministers zeigt, der den Abwurf einer Atombombe auf den Gazastreifen als «eine Option» bezeichnete. Die Oslo-Vereinbarungen liegen in weiter Ferne, und leider auch die damaligen Staats- und Regierungschefs Izchak Rabin und Jassir Arafat.»

«Washington Post»: Haley könnte für Republikaner die Richtige sein

WASHINGTON: Zur Nominierung eines republikanischen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im November 2024 und dem aktuellen Favoriten Donald Trump schreibt die «Washington Post»:

«Der traditionelle Flügel der Republikanischen Partei - was davon noch übrig ist - läuft Gefahr, die Fehler von vor acht Jahren zu wiederholen, die es Donald Trump ermöglichten, eine feindliche Übernahme der Republikanischen Partei zu inszenieren. (...) Am Mittwoch steht in Miami die dritte Debatte (unter Bewerbern für die Präsidentschaftskandidatur) der Partei an. Die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley scheint immer besser positioniert zu sein, eine tragfähige Alternative zu Trump darzustellen. (...)

Die 91 Anklagen wegen Straftaten an vier Gerichtsstandorten haben seinem (Trumps) Ansehen bei den Republikanern bisher nicht geschadet - ganz im Gegenteil. Aber Umfragen zeigen, dass sich das ändern könnte, falls er verurteilt werden sollte.(...) Haley könnte mit ihrer Erfahrung als Gouverneurin von South Carolina - und vor allem mit ihrem Beharren darauf, dass die USA die Ukraine und andere globale Verantwortlichkeiten nicht aufgeben - die Richtige sein.»

«The Guardian»: Pakistan muss Massenabschiebungen stoppen

LONDON: Der Londoner «Guardian» kritisiert am Dienstag die Massenabschiebungen von afghanischen Flüchtlingen aus Pakistan:

«Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch berichtet von Flüchtlingen, die von der Polizei inhaftiert, geschlagen und erpresst werden. Andere wurden von ihren Vermietern auf die Straße gesetzt oder haben ihren Job verloren. Das Ergebnis ist, dass die Afghanen meinen, keine andere Wahl zu haben, als in ein Land zurückzukehren, in dem sie ernsthaft gefährdet sind. Auch der Iran hat gedroht, Hunderttausende Afghanen ohne Papiere auszuweisen.

Der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge hat wiederholt ein Verbot der Zwangsrückführung afghanischer Staatsangehöriger gefordert. Er warnt davor, dass Minderheiten, Journalisten und Frauen besonders bedroht sind. Nach Angaben des pakistanischen Außenministeriums werden «angemessene Vorsichtsmaßnahmen» getroffen, um sicherzustellen, dass die am stärksten bedrohten Personen nicht zur Rückkehr gezwungen werden. Doch angesichts der bereits stattfindenden Übergriffe glaubt das kaum jemand. (...)

Andere Länder müssen Pakistan drängen, diese Abschiebungen zu stoppen. Sie haben ein Druckmittel, da das Land internationale Unterstützung braucht, um seine darniederliegende Wirtschaft zu stützen. Aber der Rest der Welt muss auch Versprechen einlösen, gefährdeten Afghanen zu helfen.»

«De Telegraaf»: Hamas-Terroristen müssen besiegt werden

AMSTERDAM: Zum Kampf Israels gegen die Terrororganisation Hamas meint die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Dienstag:

«In den vergangenen Wochen ist es Israel gelungen, mehrere Hamas-Führer auszuschalten, doch viele verstecken sich noch immer in dem gigantischen Tunnelnetz - der schaurigen Unterwelt des Hamas-Terrorismus. Die Tunnel sind unter Moscheen, Universitäten, Schulen und Krankenhäusern gebaut worden.

Israel hat aufgezeigt, wie die Hamas auf zynische Weise einfache Palästinenser als menschliche Schutzschilde missbraucht. Je schneller die Hamas besiegt wird, desto besser für die Zivilbevölkerung in Gaza. Während dieser Kampf weitergeht, muss zugleich humanitäre Hilfe zur Verfügung stehen.

Derweil hat sich der propalästinensische Aktivismus im Westen in eine erschreckende Welle des Judenhasses verwandelt. Dies ist ein weiterer wichtiger Grund, warum Israel sich durchsetzen muss. Juden haben kein anderes Land, in das sie gehen können, wenn sie daheim bedroht sind. Israels Kampf ist auch ein Kampf um das Überleben dieses sicheren Heimathafens.»

«NZZ»: Flugpreise werden sich mit der Zeit normalisieren

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag die Debatten um den Anstieg der Flugpreise in der EU:

«Ist das Fliegen zu günstig, schadet dies der Umwelt. Also braucht es einen EU-weiten Mindestpreis, sagt Frankreich. Italien sieht es gerade umgekehrt: In diesem Sommer war das Fliegen rund 30 Prozent teurer als vor einem Jahr. Also sollte man über Höchstpreise für gewisse Strecken nachdenken, findet Rom. Was gilt jetzt? Will man das Klima mit Mindestpreisen retten oder mit Höchstpreisen die Kaufkraft schützen?

Dieses Durcheinander zeigt nur: Mit Vernunft hat die Diskussion übers Fliegen in Europa nichts mehr zu tun. Stattdessen ergreifen Politiker opportunistisch jeden Strohhalm, um sich beim Wähler als Kämpfer für das Gute - einmal für die Umwelt, ein anderes Mal für die Kaufkraft - zu empfehlen. (...)

Die hohen Preise, die von den Konsumenten bezahlt werden, signalisieren den Airlines: Die Menschen wollen wieder reisen. Es lohnt sich, neue Strecken ins Netz zu nehmen oder mit größeren Flugzeugen zu fliegen. Die Swiss etwa wird ihr Angebot nächstes Jahr um 10 Prozent ausbauen. Die Billig-Airline Ryanair bietet bereits mehr Plätze an als vor der Pandemie. Die Preise werden sich mit der Zeit normalisieren. So tragen hohe Preise schon ihr Ende in sich.»