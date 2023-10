Zeitungen zum Geschehen am Dienstag

«NZZ»: Schweiz als nützlicher Gehilfe der Israel-Gegner

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag die Zustimmung der Schweiz zur Nahost-Resolution der UN:

«Israel muss das Leben seiner Bürger gegen Terroristen verteidigen und um seine Existenz kämpfen, da wirkt jeder Aufruf zu einer Waffenruhe so, als würde man das Selbstverteidigungsrecht des Landes infrage stellen. Gleichzeitig werden die Urheber des Kriegs auffällig geschont; deren Verbrechen werden nicht oder nur am Rande erwähnt. Die UN-Resolution ist, man kann es nicht anders sagen, krass unvollständig und tendenziös - ein Erfolg für die Hamas und ihre Brüder im Geist. (...)

Wenn sich die Schweiz - ausgerechnet die Schweiz, Sitz des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und Depositar der Genfer Konventionen - plötzlich gegen eine Resolution zum Schutz der Zivilbevölkerung ausspräche, wäre das zweifellos ungewohnt.

Es gibt allerdings eine Kehrseite: Die Schweiz riskiert, zum nützlichen Idioten des israelkritischen Lagers zu werden. Es ist damit zu rechnen, dass sich die UN mit weiteren parteiischen Resolutionen von arabischer Seite zum Hamas-Krieg befassen wird, in denen ebenfalls an das «humanitäre Völkerrecht» appelliert wird. Soll die Schweiz da jeweils einfach zustimmen? Im Außendepartement täte man gut daran, zu überlegen, ob man den politischen Kontext bei solchen Geschäften nicht stärker gewichten müsste, damit man das Spiel der Gegner Israels nicht automatisch mitspielt.»

«Financial Times»: Kollektive Bestrafung muss aufhören

LONDON: Die Londoner «Financial Times» kommentiert am Dienstag Israels militärisches Vorgehen im Gazastreifen:

«Israel - ein Land, das in einen Konflikt hineingeboren wurde und ein tiefes Gefühl der Verwundbarkeit kennt - hat jedes Recht, seine Bürger zu verteidigen und auf den Angriff der militanten islamistischen Gruppe Hamas zu reagieren. Mehr als 1400 Menschen wurden ermordet, womit es sich um den tödlichsten Angriff auf israelischem Boden seit der Staatsgründung handelt. (...)

Aber Israels kollektive Bestrafung der 2,3 Millionen Menschen, die in Gaza eingeschlossen sind - fast die Hälfte von ihnen Kinder - muss aufhören. Nach Angaben palästinensischer Gesundheitsbehörden sind bei der Bombardierung des Gazastreifens durch Israel bereits mehr als 8000 Menschen ums Leben gekommen, darunter mehr als 3000 Kinder. Dies übersteigt bei weitem die Zahl der Todesopfer, die Israel in den vorangegangenen Kriegen mit der Hamas zu beklagen hatte, seit die islamistische Gruppe 2007 die Kontrolle über den Gazastreifen übernommen hat.

US-Präsident Joe Biden sagte zwar, er traue den Angaben der Palästinenser über die Zahl der Toten nicht. Doch bei früheren Konflikten zwischen Israel und der Hamas gab es, als sich der Rauch verzogen hatte und die UN-Organisationen ihre eigenen Berechnungen anstellten, keine großen Diskrepanzen zu den Zahlen, die von der Gesundheitsbehörde des Gazastreifens veröffentlicht wurden.»

«Wall Street Journal»: Unentschuldbar, Waffenruhe in Gaza zu fordern

NEW YORK: Zu den jüngsten Ausschreitungen gegen Juden in der russischen Teilrepublik Dagestan und weltweit als Reaktion auf den Krieg Israels gegen die islamistische Hamas nach deren Terrorangriff vom 7. Oktober schreibt das «Wall Street Journal»:

«Diese und zu viele andere Vorfälle, um sie alle aufzuzählen, haben die Vorstellung zunichte gemacht, dass man nach dem 7. Oktober Antizionismus von Antisemitismus unterscheiden kann. (...) Doch viele westliche Intellektuelle - und eine wachsende Zahl von Politikern - beharren auf dieser falschen Unterscheidung. Sie haben gesehen, was die Hamas unschuldigen israelischen Zivilisten angetan hat und was Pro-Hamas-Demonstranten auf westlichen Straßen gesagt und getan haben. Dennoch würden sie jede Gewalt der Hamas oder der Hisbollah gegen Juden als antikolonialen Widerstand entschuldigen.

Das ist der Grund, warum Israel so hart wie möglich um sein Überleben als Staat kämpft und kämpfen muss. Und deshalb ist es für jeden westlichen Politiker unentschuldbar, jetzt eine Waffenruhe in Gaza zu fordern. Kein Regierungschef, der nachweislich nicht in der Lage ist, Juden in seinem oder ihrem eigenen Land zu schützen, sollte versuchen, Israel daran zu hindern, sich selbst zu verteidigen. Auf diese Weise rutscht der Westen von «nie wieder» zu «nirgendwo ist es sicher» ab.»