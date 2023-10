Zeitungen zum Geschehen am Dienstag

«Pravo»: Hamas kämpft nicht für die Palästinenser

PRAG: Zum Nahostkonflikt schreibt die Zeitung «Pravo» aus Tschechien am Dienstag:

«Die Hamas ist kein Kämpfer für die Rechte der Palästinenser. Sie ist ein Kämpfer gegen Israel, der keine Hemmungen hat. Was war das Ziel des Angriffs auf Israel? War es ein Versuch, eine Annäherung Israels an die arabische Welt zu verhindern - ohne Rücksicht darauf, was danach kommt? Trieb die Hamas die Sehnsucht nach einer regionalen Apokalypse? (...) Sicher ist, dass eine hoffentlich schnelle Niederlage der Hamas alleine nicht reichen wird, um die Lage in der Region zu verbessern. Man muss auch dem falschen Glauben ein Ende bereiten, dass der politisch-religiöse Kult um die Hamas den Palästinensern eine Lösung ihrer Probleme bieten kann. Das ist ein zweiter, ein kultureller Krieg, der innerhalb der palästinensischen Gesellschaft stattfinden muss.»

«El País»: Ecuadors neuer Präsident muss Zersetzung aufhalten

MADRID: Zum Sieg von Daniel Noboa bei der Präsidentenwahl in Ecuador schreibt die spanische Zeitung «El País» am Dienstag:

«Zu einem schrecklichen Zeitpunkt seiner Geschichte begibt sich Ecuador in die Hände eines 35-Jährigen, der weder Erfahrung noch politischen Hintergrund hat. Daniel Noboa, Sohn des reichsten Mannes des Landes und Erbe eines Bananenexportimperiums, wird nach seinem Wahlsieg ein Land voller Herausforderungen regieren. Wenn er glaubwürdig sein will, muss er schon bald nach Amtsantritt drei Aufgaben in Angriff nehmen: Er muss im Kampf gegen den Drogenhandel Stärke zeigen und für mehr Sicherheit sorgen. Er muss auch ein Haushaltsdefizit von fünf Milliarden Dollar in den Griff bekommen und die Ermordung des Kandidaten Fernando Villavicencio aufklären.

(...) Noboa wird nur 16 Monate regieren dürfen, das heißt die restliche vorgesehene Amtszeit des scheidenden Präsidenten Guillermo Lasso, der das Parlament aufgelöst und Wahlen ausgerufen hatte, um ein Amtsenthebungsverfahren zu vermeiden. Es ist nicht genug Zeit, um den Kurs des Landes völlig zu korrigieren, aber genug, um die derzeitige Zersetzung aufzuhalten.»

«Nepszava»: Nach Wahl in Polen ist Orbans Ungarn in der EU isoliert

BUDAPEST: Über die Auswirkungen der sich abzeichnenden Wahlniederlage der rechtsnationalen PiS in Polen schreibt die oppositionelle Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Dienstag:

«Doch nicht nur die PiS hat verloren, auch für die ungarische Regierungspartei (Fidesz) ist es eine krachende Niederlage. Für (Ministerpräsident) Viktor Orban und seine Leute war dies neben der US-amerikanischen Präsidentschaftswahl (2020) die wichtigste Wahl im Ausland. Mit dem zu erwartenden Regierungswechsel in Warschau verliert Ungarn seinen letzten populistischen, EU-feindlichen Partner. Bei den Abstimmungen in der EU wird Budapest auf sich gestellt bleiben und ganz allein die EU zu erpressen versuchen. Wenn Ungarns Bevölkerung nicht endlich aufwacht - worauf kaum etwas hindeutet -, wird sich das Land mit der Zeit außerhalb der EU wiederfinden.»

«Financial Times»: Polens Opposition muss Hindernisse überwinden

LONDON: Zu den Chancen der demokratischen Oppositionsparteien in Polen auf Bildung einer funktionierenden Regierung meint die Londoner «Financial Times» am Dienstag:

«Auf nationaler Ebene könnte eine von Donald Tusk geführte Regierung damit beginnen, die Maßnahmen der PiS rückgängig zu machen, die die demokratischen Kontrollmechanismen und die Unabhängigkeit der Justiz ausgehöhlt haben. Ein Erfolg könnte mit der Zeit 35 Milliarden Euro an blockierten EU-Mitteln freisetzen und die Wirtschaft und die öffentlichen Finanzen ankurbeln. (...)

All dies bleibt jedoch vorerst ein Best-Case-Szenario. Der Weg dorthin ist mit Hindernissen gespickt. Da die PiS immer noch die größte Partei sein wird, wird Präsident Andrzej Duda ihr wahrscheinlich den Vortritt bei der Regierungsbildung lassen. Das schlechte Abschneiden ihres einzigen potenziellen Koalitionspartners - der rechtsextremen Konföderation - macht dies unwahrscheinlich, obwohl die PiS darum kämpfen wird, Mitglieder anderer kleiner Parteien in ihr Lager zu locken. Es könnte bis Januar dauern, ehe die Opposition eine Regierung ins Amt bringt.

Da es sich dabei um eine Drei-Parteien-Koalition handeln würde, die in ihrer Feindschaft gegenüber der PiS geeint wäre, sonst aber wenig Gemeinsamkeiten hätte, könnte es ihr schwerfallen, zu regieren.»

«De Standaard»: Europa kann Lage im Gazastreifen nicht ignorieren

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» weist am Dienstag auf mögliche Folgen des israelischen Vorgehens im Gazastreifen für Europa hin:

«Am Grenzübergang zwischen dem Gazastreifen und Ägypten spielt sich das große palästinensische Drama ab: Die Palästinenser haben kaum Freunde und niemand will das palästinensische Problem importieren oder es für die Israelis lösen. (...)

Jetzt aber taucht wieder die Flüchtlingsfrage auf. In den vergangenen Jahren gehörten Palästinenser bereits zu den fünf größten Asylbewerbergruppen. Niemand will ein syrisches Szenario. Der israelische Schriftsteller David Grossman hat in einem Interview in dieser Zeitung darauf hingewiesen: Europa kann diesen Konflikt nicht ignorieren, denn dieser Konflikt wird Europa nicht ignorieren. (...)

Angesichts der drohenden Zerstörungen im Gazastreifen kann Europa nicht ohne eine eigene Vorstellung davon sein, wie es weitergehen soll. Wie kann eine Zukunft ohne Terror gestaltet werden? Die Hamas hat es noch schwieriger gemacht, den Palästinensern gegenüber freundlich gesinnt zu sein. Aber das ist auch gar nicht nötig. Europa muss einfach nur an seine eigenen Interessen denken.»

«La Stampa»: Islamischer Staat trifft Herz Europas

ROM: Die italienische Tageszeitung «La Stampa» schreibt zu dem mutmaßlich islamistischen Mordanschlag in Belgiens Hauptstadt Brüssel:

«Der Islamische Staat hat das Herz Europas getroffen. Und es spielt keine Rolle, dass er keine klare Hauptstadt, keine Grenzen oder eindeutig identifizierbare Führer hat: Der Aufruf ist ergangen, und die unzähligen Schläferzellen haben damit begonnen zu reagieren. Zuerst in Frankreich, dann in Brüssel. «Allahu Akbar» ist der unheilvolle Ruf, der beide Anschläge vereinte. Selbst wenn sich aus den Ermittlungen sehr unterschiedliche Profile der Mörder ergeben, ist die Botschaft an unsere Gemeinschaften eindeutig: Ihr werdet nicht mehr ruhig schlafen.

In wenigen Städten ist dieses Gefühl so greifbar wie in Brüssel: Viertel mit hoher Dichte an Bewohnern mit Migrationshintergrund liegen nur wenige Schritte vom Zentrum entfernt. Die Straßen des Wohlstands sind nur wenige Hundert Meter von den Straßen der Ausgrenzung entfernt. Es gibt keine isolierten Ghettos. Das Gefühl der mangelnden Integration zeigt sich in den Blicken derer, die nebeneinander gehen. Die Assimilation, die in der belgischen Hauptstadt viele vorbildliche Beispiele aufweist, ist wie eine Decke voller Löcher: Sobald sich eine Gelegenheit bietet, dehnt sich eines dieser Löcher aus und die Decke reißt.»

«NZZ»: Ein Sieg der Demokratie in Polen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag das Wahlergebnis in Polen:

«Es ist umso beeindruckender, als die Wahlen wegen der demokratiepolitischen Rückschritte der vergangenen Jahre zwar als frei, aber nicht als fair bezeichnet werden können. Die Staatsmedien sind zu Propagandaorganen verkommen, Steuergelder wurden für Parteizwecke missbraucht und von der PiS kontrollierte Institutionen wie die Nationalbank leisteten kräftig Wahlkampfhilfe.

Es ist deshalb nicht falsch, von einem Sieg der Demokratie zu sprechen, wie es der Oppositionsführer Donald Tusk am Sonntag tat. Angesichts der dramatischen Weltlage und der herausragenden Rolle Polens bei der Unterstützung der Ukraine ist das von kaum zu überschätzender Bedeutung. Euphorie ist dennoch nicht angebracht. Die Opposition steht vor enormen Herausforderungen. Der Rückbau der illiberalen Reformen ist zwingend, aber schwieriges Neuland. Die drei gemäßigten Bündnisse sind sich darüber einig, dass er erfolgen muss. Das ist eine wichtige Voraussetzung, denn darüber hinaus geht die inhaltliche Ausrichtung der Parteien weit auseinander. Diese heterogenen Kräfte zusammenzuhalten, wird nicht einfach.»

«Sydney Morning Herald»: Israel darf nicht kollektiv bestrafen

SYDNEY: Zur bevorstehenden Bodenoffensive im Gazastreifen schreibt die australische Zeitung «Sydney Morning Herald» am Dienstag:

«Während (der israelische Ministerpräsident Benjamin) Netanjahu die Pflicht hat, Hamas-Terroristen zu töten, hat er keine Lizenz, Unschuldige in Gaza zu töten. Man muss ihm zugute halten, dass Israel die Zivilbevölkerung aufgefordert hat, das vorgesehene Kampfgebiet zu verlassen. Dies stellt Israel bereits als eine gerechtere und moralischere Kraft gegenüber seinem Feind dar. Die Hamas hat die Familien, die sie letzte Woche gefoltert und abgeschlachtet hat, nicht gewarnt.

Doch schon vor einem umfassenden israelischen Angriff sterben zu viele palästinensische Zivilisten. Durch die Unterbrechung der Nahrungs-, Wasser- und Stromversorgung einer Gesamtbevölkerung von zwei Millionen Menschen macht sich Israel einer kollektiven Bestrafung schuldig. (...) Hamas verdient von niemandem Sympathie und keine israelische Zurückhaltung. Aber kein palästinensischer Zivilist hat es verdient, für die Verbrechen der Hamas zu sterben. Israel hat die Pflicht, militärisch wirksam zu handeln. Und eine Gelegenheit, mit humanitärer Zurückhaltung zu überzeugen.