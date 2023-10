Zeitungen zum Geschehen am Dienstag

«Le Monde»: Internationaler Aufbruch für Frieden ist erforderlich

PARIS: Zum Hamas-Angriff auf Israel schreibt die französische Tageszeitung «Le Monde» am Dienstag:

«Die terroristische Operation der Hamas, die eine Flucht nach vorne ist und gegen die Israel zu Recht zurückschlägt, kann man nur verurteilen. Die begangenen Gräueltaten sind durch nichts zu rechtfertigen. (...)

Aufgrund des Rückzugs der USA und der Europäer hätte die Normalisierung zwischen Israel und mehreren arabischen Ländern - mit Ausnahme derer, die im iranischen Orbit verblieben sind (Libanon und Syrien) - eine politische Perspektive wieder eröffnen und eine Antwort auf die Palästinafrage geben können, die wahrscheinlich unvollkommen, aber besser als der derzeitige Abgrund ist. Diese Frage wurde von denjenigen, die diesen Schritt bereits gegangen sind (Marokko, Vereinigte Arabische Emirate, Bahrain), fälschlicherweise als völlig nebensächlich betrachtet. Frieden muss jedoch Frieden für alle sein. Ein internationaler Aufbruch ist zwingend erforderlich, um noch Hoffnung zu haben.»

«El País»: Aufstieg der Rechten in Deutschland

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Dienstag die Stimmengewinne der AfD bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen:

«Die Koalitionsregierung von Bundeskanzler Olaf Scholz aus Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen hat bei den Regionalwahlen in Hessen und Bayern einen herben Rückschlag erlitten. Die drei Regierungsparteien haben schlechte Ergebnisse erzielt, insbesondere die Liberalen, die keine Sitze erhalten haben, aber auch die Kanzlerpartei SPD. Diese wird in beiden Ländern von der AfD überholt, eine rechtsextremen Partei, die ihren Aufstieg auf den Widerstand gegen Einwanderung gründet. Zugleich haben sich die Konservativen zur Mitte der Amtszeit der Scholz-Regierung in eine günstige Position gebracht, bei der Wahl 2025 wieder in Berlin an die Regierung zu kommen. Doch die wichtigste Botschaft des Tages sind die starken Stimmengewinne der AfD, was der Partei des fremdenfeindlichen Radikalismus Prozentzahlen beschert, die sie bisher nur auf dem Gebiet der untergegangenen DDR erreichte. Dieser Erfolg zeigt eine immer homogenere territoriale Verteilung rechtsextremer Wähler, die am Ende dazu führen könnte, dass die Brandmauer durchbrochen wird, die sie bisher von der Macht fern gehalten hat.»

«The Telegraph»: Westen muss Bedrohung durch Iran entgegentreten

LONDON: Zur Rolle des Irans beim Angriff der Hamas auf Israel meint der Londoner «Telegraph» am Dienstag:

«Teheran hat nie einen Hehl aus seinen völkermörderischen Absichten gegenüber dem jüdischen Staat gemacht. Seit langem unterstützt es finanziell und militärisch Gruppen wie die Hamas und die Hisbollah, die die Zerstörung des Landes anstreben. (...) Aber man darf nicht zulassen, dass Teheran und seine Freunde mit ihren Gräueltaten irgendeine Art von Sieg erringen. Das bedeutet, dass der Westen die Natur der Bedrohung durch das iranische Regime viel klarer sehen muss und weniger naiv sein darf, was die Notwendigkeit angeht, Saudi-Arabien als Teil einer regionalen Allianz an seiner Seite zu haben, um dagegen anzugehen.

US-Präsident Joe Biden wurde vorgehalten, er habe die Abraham-Abkommen (Israels mit arabischen Staaten) nur deshalb vernachlässigt, weil sie von seinem Vorgänger unterstützt wurden, und er habe Riad wegen dessen Umgang mit den Menschenrechten ausgegrenzt. Das sind natürlich wichtige Themen, aber die dringendere Frage ist jetzt, wie man ein iranisches Regime in Schach halten kann, das nach eigenem Bekunden seine Feinde vernichten will. Das Risiko, dass die Angriffe der Hamas einen größeren regionalen Flächenbrand auslösen, wird sicherlich nur noch größer, wenn der Westen jetzt Schwäche zeigt.»

«NZZ»: Verfehlte Migrationspolitik der Ampel hilft der AfD

ZÜRICH: Zu den Wahlerfolgen der AfD in Hessen und Bayern meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Die Alternative für Deutschland ist kein reines Phänomen des Ostens. Wer in zwei industrialisierten Bundesländern von über anderthalb Millionen Menschen gewählt wird und neue Höchstwerte erringt, der ist auch im Westen gekommen, um zu bleiben. (...)

Die Grünen wiederholen das ausgeleierte Motto von den «demokratischen Parteien», die gegen die Rechtspopulisten zusammenstehen müssten. Keinen der neuen AfD-Wähler, die sich in Hessen vor allem aus dem linken Teil des politischen Spektrums rekrutieren, vermochte diese Überschrift abzuhalten. Je mehr Menschen sich der AfD zuwenden, desto lächerlicher wird es, die rechte Konkurrenz als in Gänze undemokratisch abzutun. (...)

Die verheerenden Folgen einer Migrationspolitik, an der die «Ampel» aus ideologischen Gründen festhält, werden der AfD weiter Wähler zutreiben, auch im Westen. Sämtliche Etikettierungen der ungeliebten Partei haben ihren Schrecken verloren, weil sie inflationär verwendet wurden. Gleiches gilt vom Brandmauer-Pingpong. Wer sich um den demokratischen Diskurs sorgt, der sollte ihn hart, aber mit Argumenten führen und nicht mit Schmähreden wider Bürger, die von ihrem Wahlrecht demokratisch Gebrauch machen.»

«Washington Post»: USA müssen Israel helfen und Gespräche beibehalten

WASHINGTON: Zum Angriff der militant-islamistischen Hamas auf Israel und der Haltung der USA schreibt die «Washington Post» am Dienstag:

«Biden und sein außenpolitisches Team hatten den Glauben gehegt, dass sie die US-Strategie auf der Grundlage des Wettbewerbs der Großmächte mit Russland und vor allem China neu ausrichten könnten. Der Nahe Osten könnte in der Zwischenzeit getrost vernachlässigt werden, da undemokratische, aber mit den USA verbündete Regime in Kairo und Riad dazu beitragen würden, die Region zu «integrieren», möglicherweise in Zusammenarbeit mit Israel; das Thema der Palästinenser würde im Hintergrund bleiben und der Iran isoliert. (...)

Die Herausforderung für Biden besteht nun darin, Israel zu unterstützen und zu helfen, die Hamas zu besiegen, und gleichzeitig die Gespräche über Frieden und Normalisierung zwischen Israel, den arabischen Staaten und - unausweichlich - denjenigen palästinensischen Parteien, die zu einem Engagement bereit sind, irgendwie aufrechtzuerhalten. Das ist nicht ganz die Herausforderung, die er sich vorgestellt hat, und sicherlich keine leichte. Und doch ist es die Herausforderung, der sich Biden stellen muss, wenn die Fähigkeit der Vereinigten Staaten zur Beeinflussung des Weltgeschehens aus einer weiteren unvorhergesehenen Krise im Nahen Osten ungeschmälert hervorgehen soll.»

«Der Standard»: Schluss mit dem Relativieren des Hamas-Terrors

WIEN: Zu einzelnen Demonstrationen und Solidaritätadressen mit den Hamas-Terroristen schreibt die Wiener Zeitung «Der Standard»:

«Aber nicht nur Menschen mit einschlägigem Migrationshintergrund demonstrieren. Auch junge linke Intellektuelle haben sich am Wochenende angeschlossen, Feministinnen, linke Aktivisten. Es ist völlig unverständlich, wie man feministisch überzeugt sein und gleichzeitig die Bilder, die getötete, verschleppte und misshandelte junge Frauen zeigen, geschunden von Hamas-Terroristen, negieren kann. Hier wird stur und unbeirrt vom tatsächlichen Weltgeschehen ein vielleicht romantisch-naives, jedenfalls aber vollkommen einseitiges antiamerikanisches und antiisraelisches Bild vom Konflikt im Nahen Osten gepflegt. Diese Menschen schreiben Solidaritätsadressen in sozialen Medien und deuten brutalen Terror gegen friedliebende Jugendliche in einen heroischen Freiheitskampf um. Sie relativieren, wo eindeutige Verurteilung die einzig akzeptable Reaktion wäre.»