Zeitungen zum Geschehen am Dienstag

«Dagens Nyheter»: Unterschätzt nie die polnische Zivilgesellschaft

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Dienstag die große Demonstration gegen die Politik der nationalkonservativen Regierung in Polen:

«Der anhaltende Streit mit der EU spielt der polnischen Führung in die Karten. Sie stellt sich als eine demokratisch gewählte Regierung gegen die überstaatlichen Bürokraten in Brüssel dar. Die Proteste am Sonntag - vielleicht die größten, seit der Kommunismus 1989 auf den Müllhaufen der Geschichte verbannt wurde - erinnern daran, dass das ein Zerrbild ist: Der wirkliche Kampf um die polnische Demokratie ist ein nationaler. Vor allem erinnern die Proteste an die Kraft der polnischen Zivilgesellschaft. Die Polen haben eine lange Geschichte der breiten Mobilisierung zur Verteidigung liberaler Werte. Viele der Protestteilnehmer erinnern sich selbst an den Sturz des Kommunismus und die Einführung der Demokratie. Jetzt gehen sie auf die Straßen, um diese zu verteidigen.»

«NZZ»: Erdogan weckt Hoffnung auf einen Kurswechsel

ZÜRICH: Zur neuen Regierung in der Türkei meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Mit seinem neuen Kabinett weckt Recep Tayyip Erdogan die Hoffnung auf eine Rückkehr in ruhigere Fahrwasser. Statt ideologischer Hardliner hat der türkische Präsident vorwiegend erfahrene, pragmatische Fachpolitiker nominiert. Besonders die Ernennung des früheren Merrill-Lynch-Bankers Mehmet Simsek als Finanzminister signalisiert Erdogans Bereitschaft, zu einer orthodoxen Finanzpolitik zurückzukehren. Auch die Wahl des Ökonomen Cevdet Yilmaz als Vizepräsident soll wohl helfen, das Vertrauen der Märkte wiederzugewinnen.

Allerdings bleibt abzuwarten, ob Erdogan den zwei Wirtschaftsexperten tatsächlich freie Hand lässt. Ihre Nominierung zeigt zwar, dass er die Notwendigkeit eines Kurswechsels erkannt hat, um den Absturz der Lira aufzuhalten und die Investoren ins Land zurückzuholen. Auch ist anzunehmen, dass Erdogan Simsek zugesichert hat, eine orthodoxere Finanzpolitik verfolgen zu können. Andernfalls hätte der 56-Jährige sich kaum zur Rückkehr in die Regierung bereit erklärt. Es ist aber fraglich, ob Erdogan auch dann noch eine Anhebung der Leitzinsen und schmerzhafte Sparmaßnahmen akzeptieren wird, wenn ihn dies Stimmen bei den Kommunalwahlen im Frühjahr 2024 zu kosten droht.»

«Tages-Anzeiger»: Aufstieg der AfD als Warnung betrachten

ZÜRICH: Zum Umfragehoch der AfD heißt es am Dienstag im Schweizer «Tages-Anzeiger»:

«Selbst wenn Ampelparteien und CDU/CSU für den Aufstieg der AfD höchstens mittelbar verantwortlich sind, sollten sie diesen doch als Warnung betrachten: Die Regierung muss mit Streiten aufhören, überzeugender arbeiten und die soziale Frage im Auge behalten - insbesondere die SPD. CDU und CSU wiederum sollten die Finger von Populismus lassen und sich um Sachlichkeit bemühen, wo die AfD Emotionen schürt.

Direkte Auswirkungen könnten die Rekordwerte der AfD in der Asylpolitik haben. Angesichts stark steigender Zahlen stellen Teile von CDU/CSU bereits das Asylrecht, ja sogar die Genfer Flüchtlingskonvention infrage. Was manchen Christdemokraten wie eine Lösung für ein drängendes Problem vorkommen mag, wäre für die AfD ein unverhofftes Geschenk: Sie könnte ihren Wählerinnen und Wählern zeigen, dass ihre Stimme nicht nur zum Protest taugt, sondern tatsächlich die Macht hat, etwas zu verändern.»

«De Standaard»: Nur Waffen können Moskau zu Verhandlungen zwingen

BRÜSSEL: Zum Krieg in der Ukraine meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Dienstag:

«Nach dem Überfall auf die Ukraine hat der Westen die bislang umfangreichsten Sanktionen gegen Russland verhängt. Unternehmen zogen sich zurück. Der Export von Technologie wurde verboten. Es kam ein Preisdeckel für russisches Öl. Europa entkoppelte sich von russischen Gasleitungen. Und russische Banken wurden vom internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen. Doch entgegen den Erwartungen stürzte die russische Wirtschaft nicht in sich zusammen. (...)

Auch die diplomatische Gegenoffensive konnte Russland nicht in die Knie zwingen. So einheitlich wie das westliche Bündnis standhält, so heuchlerisch hält der Rest der Welt die Beziehungen zu Russland aufrecht: China, Indien, Brasilien, die Türkei, Saudi-Arabien - es ist eine lange Liste aufstrebender Mächte, die sich weigern, Stellung zu beziehen gegen ein Russland, das internationales Recht mit Füßen tritt. Weil Sanktionen und Diplomatie versagen, können allein die Waffen den Aggressor zu Verhandlungen zwingen. Darum geht es bei dem hohen Einsatz der ukrainischen Gegenoffensive: irgendwo entlang der 900 Kilometer langen Front den schwachen Punkt zu finden und einen militärischen Durchbruch zu erzwingen, so dass der Preis für Russland doch zu hoch wird.»