Zeitungen zum Geschehen am Dienstag

«de Volkskrant»: In der Slowakei gibt es auch Grund zur Hoffnung

AMSTERDAM: Zum Wahlsieg des Populisten Robert Fico in der Slowakei meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Dienstag:

«Mit Fico an der Seite von (Ungarns Ministerpräsident) Orban wird der antieuropäische Block im Herzen des Kontinents größer. Wenn zudem Polen in zwei Wochen erneut rechts wählt, kann Brüssel sich auf Schwierigkeiten gefasst machen.

Neben solchen Befürchtungen gibt es aber auch Grund zur Hoffnung. Die pro-europäische Partei Progressive Slowakei (PS) erhielt am Sonntag 18 Prozent der Stimmen und wurde damit auf Anhieb zur zweitstärksten Kraft des Landes. Ihre Wähler, die zumeist der jüngeren Generation angehören, blicken lieber in die Zukunft als in die Vergangenheit und sehen ihre Werte eher in den Möglichkeiten und Freiheiten der EU widergespiegelt als in der kommunistisch-autoritären Vergangenheit. Aber vorerst sind sie noch nicht an der Reihe. Kurzfristig ist zu hoffen, dass Fico, ganz patriotisch, erkennt, wie sehr sein Land von Europa und einer funktionierenden Demokratie profitiert.»

«Hospodarske noviny»: Wachsendes Misstrauen in der Slowakei

PRAG: Nach dem Sieg der linken Smer-Partei des umstrittenen Ex-Ministerpräsidenten Robert Fico bei der Parlamentswahl in der Slowakei schreibt die Zeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Dienstag:

«Nicht nur liberale Politiker, sondern auch Soziologen haben nach der Wahl in der Slowakei vom Wochenende Grund zur Depression: Die Nachwahlbefragungen haben total versagt. Der Unterschied zwischen dem, was die Menschen beim Verlassen der Wahllokale den Meinungsforschern sagten, und dem tatsächlichen Wahlergebnis war immens. (...) Tatsächlich holte die populistische Smer-Partei von Robert Fico knapp 23 Prozent der Stimmen und siegte über die Liberalen. (...) Der Misserfolg der slowakischen «exit polls» offenbart eine tiefere Erkenntnis: In der dortigen Gesellschaft gibt es sehr viele Menschen, die ihre Überzeugungen nicht offenlegen wollen. Und es werden immer mehr. Sie sind dem «System» gegenüber misstrauisch. Ihre Geheimniskrämerei halten sie für Widerstand. Populistische und extremistische Politiker befördern dieses Gefühl noch nach Kräften.»

«Le Monde»: Prorussische Strömungen gefährden Ukrainehilfe

PARIS: Zum Ergebnis der Wahlen in der Slowakei und der Abstimmung des US-Kongresses, der einen Übergangshaushalt ohne Gelder für die Ukraine vorsieht, schreibt die französische Tageszeitung «Le Monde» am Dienstag:

« (...) Die Wahlergebnisse in der Slowakei (...) und die Abstimmung im US-Kongress am Vortag (...) sind eine Warnung davor, den von Russland gegen die Ukraine geführten Krieg für innenpolitische Zwecke zu instrumentalisieren. In Bratislava, bisher ein starker Verbündeter Kiews, verspricht der Umschwung deutlich zu werden. (...) Der vom zukünftigen Regierungschef Robert Fico gepflegte Nationalpopulismus (...) stuft ihn eindeutig als prorussisch ein. (...) Das Aufkommen dieser Strömung könnte das europäische Engagement an der Seite der Ukraine belasten. (...)

Wie in der Slowakei ist das Votum des US-Kongresses noch nicht das Spiegelbild einer Grundströmung. (...) Die Zustimmung zu einer längeren Unterstützung der Ukraine setzt eine unermüdliche Aufklärung voraus. Durch die Erinnerung an die notwendige Achtung der territorialen Integrität und der Grenzen, aber auch durch eine Warnung. Die Unterstützung Kiews soll auch verhindern, dass die brutalste Gewalt zur einzigen Spielregel zwischen den Nationen wird.»

«Correio da Manhã»: Kriegsermüdung im Westen

LISSABON: Zum Treffen der EU-Außenminister in Kiew nach dem Wahlsieg des pro-russischen Linksnationalisten Robert Fico in der Slowakei und der Blockade der Ukraine-Hilfe in den USA schreibt die portugiesische Zeitung «Correio da Manhã» am Dienstag:

«Die Kämpfe (in der Ukraine) ziehen sich in die Länge. Jeder Quadratkilometer Vormarsch kostet Schweiß, Tränen und Menschenleben - sowie einen enormen finanziellen Aufwand für Waffen. Die Verlängerung des Krieges ermüdet zudem die Bürger der verbündeten Länder (...) Die Ermüdung macht sich im Westen bereits deutlich bemerkbar. In den USA erzwingt die Republikanische Partei eine Einstellung der finanziellen und militärischen Unterstützung. Doch der schlimmste Schlag, den die Ukraine einstecken musste, ereignete sich mitten in Europa mit dem Sieg einer pro-russischen Partei bei den Wahlen in der Slowakei.

Die Europäische Union reagierte auf den Schock mit einem Treffen der Außenminister in Kiew. Eine wichtige symbolische Unterstützung, aber das war es auch schon. Vielleicht ist es an der Zeit, über Verhandlungen über einen Friedensplan nachzudenken. (...) Politik und Diplomatie sind der beste Weg, um den Krieg zu beenden. Kompromisse werden auf beiden Seiten nötig sein. Europa muss der Ukraine bei der Verteidigung helfen, aber es darf nicht die Eroberung von Territorium auf der Krim finanzieren, denn das heizt den Krieg nur an.»

«Financial Times»: Ukrainer brauchen Gewissheit

LONDON: Zur Unterstützung des Westens für die Ukraine meint die Londoner «Financial Times» am Dienstag:

«Um die stark befestigten russischen Linien zu durchbrechen und Gebiete zurückzuerobern, muss die Ukraine mit den notwendigen Mitteln ausgestattet werden - einschließlich F16-Kampfjets und Langstreckenraketen. Das ukrainische Militär muss modernisiert und stärker auf Nato-Standardwaffen umgestellt werden. Die westliche Ausbildung der Truppen sollte gründlicher und umfassender sein, aber mehr auf die von den Ukrainern bevorzugte Taktik zugeschnitten werden.

Die Ukrainer brauchen auch die Gewissheit, dass ihr Land eine gesicherte Zukunft in den euro-atlantischen Institutionen hat. Der Nato-Gipfel im Juli endete mit einer peinlichen Fehlleistung. Auf dem EU-Gipfel im Dezember sollte jedoch die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit Kiew zugesagt werden - vorausgesetzt, die Ukraine erfüllt die vereinbarten Ziele in Bezug auf Reformen und Korruptionsbekämpfung.

In Zeiten hoher Lebenshaltungskosten fällt es populistischen Parteien leicht, darauf zu pochen, dass Ausgaben für inländische Belange Priorität haben. Doch Kiews Unterstützer haben ein starkes Argument, das sie lautstark verbreiten sollten: Die Kosten für die Unterstützung des ukrainischen Kampfes sind winzig im Vergleich zu den Kosten, die entstehen, wenn man Putins Russland die Vorherrschaft überlässt.»

«NZZ»: Prorussische Rhetorik wirkt wie Gift

ZÜRICH: Zum Wahlsieg des Linkspopulisten Robert Fico in der Slowakei meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Fakt ist, dass keine Regierung in Europa derzeit wirkliche Rezepte zur Bekämpfung der multiplen Krisen der letzten Jahre hat. Dies ebnet den Weg für Scheinlösungen: Politiker wie Fico und (der ungarische Ministerpräsident) Orban reden den Menschen ein, es werde wieder alles wie früher, wenn der Westen nur mehr Rücksicht nehme auf Russland. Die aus Moskau drohende Gefahr lässt sich so kurzfristig verdrängen, aber der nationale Sonderweg eines Kleinstaats in gefährlicher Nachbarschaft führt in die Schutzlosigkeit. Als Weg des geringsten Widerstands könnte diese Taktik dennoch Schule machen. Das ist die ernüchternde Lehre der slowakischen Wahl. Gefährlich ist die Janusköpfigkeit dieser Politik allemal: Die prorussische Rhetorik wirkt wie Gift auf die westliche Einheitsfront, und sie macht Hilfe für die Ukraine immer schwieriger vertretbar, je länger sich der Konflikt hinzieht.»

«Dagens Nyheter»: Wahl in Polen kann Einigkeit in der EU gefährden

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Dienstag die bevorstehende Parlamentswahl in Polen:

«Das meiste deutet darauf hin, dass die radikale Regierung in Warschau ihre Machtposition festigen wird, und man sollte die Folgen davon nicht unterschätzen. Auf nationaler Ebene dürfte der Abbau der Demokratie weitergehen. Regional wächst eine Art semi-autoritäres Machtzentrum rund um Ungarn, Polen und die Slowakei heran, das klare Verbindungen zu nationalpopulistischen Kräften in Westeuropa hat. Diplomaten in Brüssel sprechen von einer strategischen Allianz, die die EU-Zusammenarbeit lahmlegen und im schlimmsten Fall die Möglichkeiten beschränken könnte, die Verteidigungsbemühungen in der Ukraine zu unterstützen.

Eine solche Entwicklung wäre noch vor knapp einem Jahr kaum vorstellbar gewesen. Derzeit befinden sich Warschau und Kiew aber in einer offenen Verbalfehde. Vielleicht ist das Wahltaktik. Vielleicht signalisiert es eine umfassendere strategische Neuausrichtung der polnischen Außenpolitik. Auf jeden Fall sollte man das sehr ernst nehmen.»