Zeitungen zum Geschehen am Dienstag

«Pravo»: Polen schützt seine eigenen Bauern

PRAG: Die nationalkonservative Regierung in Warschau hält an einem Importverbot für ukrainisches Getreide fest, obwohl die EU-Kommission ihre Handelsbeschränkungen auslaufen lässt. Dazu schreibt die Zeitung «Pravo» aus Tschechien am Dienstag:

«Polen lässt die Regierung in Kiew damit wissen, dass es einem künftigen Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union wahrscheinlich nicht zustimmen würde - trotz aller militärischen und materiellen Unterstützung für den Kampf des Nachbarlandes gegen die russische Invasion. Der polnische Landwirtschaftsminister Robert Telus begründete dies damit, dass Polens Bauern im Konkurrenzkampf mit den Landwirten in der Ukraine niemals siegen könnten. Ungeachtet aller hochfliegenden Reden und Versprechungen ist den Menschen das Hemd näher als der Rock, das heißt, die nationalen Interessen sind wichtiger als der europäische Gemeinsinn. Wie wir nun praktisch live sehen können, ändert selbst ein Krieg daran nichts.»

«Tages-Anzeiger»: EU-Staaten müssen bei Migration zusammenarbeiten

ZÜRICH: Der Schweizer «Tages-Anzeiger» kommentiert am Dienstag das Ringen in der EU um eine neue Asyl- und Migrationspolitik:

«Nicht nur auf Lampedusa, auch in deutschen Kommunen sind die Behörden überfordert und sehen sich mit dem Unverständnis der Bevölkerung konfrontiert angesichts von Turnhallen, die von Asylbewerbern belegt sind. Alle Seiten müssten an einer Lösung interessiert sein. Die EU- und Schengen-Staaten können die Migration nur gemeinsam regeln, zumindest wenn Europa seinen Anspruch auf Humanität nicht ganz aufgeben will. Dabei müssten beide Seiten ihre festgefahrenen Positionen überdenken. (...)

Neben den grenznahen Auffanglagern für Asylbewerber mit geringer Chance auf ein Bleiberecht polarisiert neu ein Deal mit Tunesien, den Ursula von der Leyen über den Sommer zusammen mit dem Niederländer Mark Rutte und der Italienerin Giorgia Meloni eingefädelt hat.

Tunesien bekommt viel Geld für seinen Haushalt und soll im Gegenzug Boote mit Migranten daran hindern, Richtung Europa abzulegen. Im linken Spektrum hält man die Vereinbarung mit Tunesiens autoritärem Präsidenten für unmoralisch. Die EU kann sich ihre Partner in der Nachbarschaft allerdings nicht auswählen. Brüssel sollte dabei aber nicht naiv sein und das Geld nur gegen strikte Auflagen auszahlen.»

«NZZ»: Eine Außenministerin sollte diplomatisch sein

ZÜRICH: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in einem Interview des US-Senders Fox News als Diktator bezeichnet. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«In der Sache mag die deutsche Ministerin ja recht gehabt haben; Chinas Alleinherrscher Xi ist auch in der NZZ schon als Diktator bezeichnet worden. Aber eine Zeitung muss nicht diplomatisch sein, eine Außenministerin schon. Porzellan, das sie zerschlägt, müssen ihre Diplomaten zusammenkehren. Und in diesem Fall war der Schaden absehbar. China reagiert zuverlässig allergisch auf öffentliche Kritik. Die Volksrepublik ist nicht irgendein Land, zumal aus Sicht der Bundesrepublik. Sie war 2022 abermals deren mit Abstand wichtigster Handelspartner. (...)

Für Deutschlands «De-Risking» gegenüber China gibt es gute Argumente. Einen Grund, diese langfristig angelegte Strategie mit rhetorischer Kraftmeierei zu untermalen, gibt es nicht. Der Applaus, den Frau Baerbock mit ihrer Wortwahl bei Menschenrechtlern oder an der grünen Parteibasis einheimsen mag, ist das Risiko nicht wert, bei Handelsgesprächen mit Peking künftig schlechter gestellt zu werden.»

«El País»: Die Deutschen und ihr Selbstmitleid

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» befasst sich in einem Gastkommentar am Dienstag mit der Befindlichkeit der Deutschen:

«Jeder fünfte Deutsche würde heute für die extreme Rechte stimmen. Es gibt Schulen, in denen wenig Deutsch gesprochen wird, Züge, die nicht ankommen und Gehälter, die nicht mehr ausreichen, um wie ein König nach Mallorca zu fahren, aber es gibt auch viel Selbstmitleid. Die AfD ist in allen östlichen Bundesländern die zweite politische Kraft und die traditionellen Parteien raufen sich die Haare. Die Brandmauer nach rechts wankt. Es ist klar, was sie (Wähler der AfD) hassen: ökologische Wende, Einwanderung, Gleichstellung und Döner. Wenn man die Botschaften destilliert, findet man Selbstmitleid, ein als ungerecht empfundenes Leiden, das andere angeblich ignorieren.

In der AfD gibt es viele, die sich angesichts der Einwanderung an die Seite gedrängt fühlen. Deutschlands Wirtschaft scheint besonders anfällig für den Krieg in der Ukraine, die Inflation und die Probleme mit China zu sein, aber Deutschland hat auch die Fähigkeit, zu überraschen. Das Beste wäre, mit dem Jammern aufzuhören. Vielleicht ist es an der Zeit zu reden. Isolation, Verachtung und Beleidigung haben jedenfalls nicht funktioniert.»

«Washington Post»: Freikaufen von Geiseln ermutigt Schurkenstaaten

WASHINGTON: Zum Gefangenenaustausch zwischen dem Iran und den USA sowie der Freigabe eingefrorenen iranischen Vermögens von rund 6 Milliarden US-Dollar schreibt die «Washington Post»:

«Die harte Wahrheit ist, dass die Belohnung von Geiselnahmen noch mehr vom Gleichen hervorbringen wird. Schurkenstaaten lassen die Gefängnistür zufallen und warten auf die nächste Zahlung, und sie müssen fast nie Konsequenzen dafür tragen, dass sie Menschen von der Straße stehlen. Die beste Abschreckung wäre, wenn die Vereinigten Staaten und andere Länder sich weigerten, über die Freilassung solcher Geiseln zu verhandeln. Aber das hat sich als unschön für die US-Beamten erwiesen, die unausgewogene Vereinbarungen getroffen haben, um unschuldige Amerikaner aus ausländischen Zellen zu befreien. (...)

Optimisten könnten das jüngste Abkommen als Auftakt für ein Abschmelzen der Feindseligkeit zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran betrachten. Dennoch sollte es die Amerikaner auch daran erinnern, warum sie den Iran mit äußerster Vorsicht behandeln sollten. (...) (US-Präsident Joe) Biden versuchte, das Atomabkommen mit dem Iran wiederzubeleben, das Präsident Donald Trump 2018 verlassen hatte, doch die Bemühungen scheiterten (...) Ein Tauwetter könnte diese Diskussionen wiederbeleben. Aber bei jedem Schritt müssen die US-Beamten mit moralischer und praktischer Klarheit beurteilen, ob der Preis es wirklich wert ist.»