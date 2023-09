Zeitungen zum Geschehen am Dienstag

«Polityka»: Hasskampagne Polens gegen Deutschland ist ein Skandal

WARSCHAU: Das polnische Politmagazin «Polityka» kommentiert am Dienstag einen Wahlkampfspot der nationalkonservativen Regierungspartei PiS, in der Parteichef Jaroslaw Kaczynski eine Telefonabfuhr an Kanzler Olaf Scholz inszeniert:

«Es ist nicht nur ein Skandal, sondern schlichtweg ein Verrat an der polnischen Staatsraison, dass die polnische Regierung - allen voran Regierungschef Mateusz Morawiecki und sein Vize Jaroslaw Kaczynski - seit Jahren eine offene Hasskampagne gegen einen Nachbarstaat führt, und zwar gegen einen Staat, der für den Wohlstand und die Sicherheit Polens von zentraler Bedeutung ist.

Kaczynski lässt sich nicht davon abhalten, grobe Verleumdungen und Verunglimpfungen gegen Deutschland auszusprechen, für die man auf deutscher Seite allenfalls einige Monate vor dem Überfall (Nazi-Deutschlands) auf Polen 1939 nach Analogien suchen müsste. In dem Versuch, bei den Polen antideutsche Ressentiments zu wecken und sie mit illusorischen Berechnungen über die von Deutschland geforderten Fantasiesummen an Reparationen zu täuschen, spricht er Worte aus, die in normalen zwischenstaatlichen Beziehungen eine dramatische Krise auslösen würden. Kaczynski findet ein Echo bei Regierungschef Morawiecki, der ständig Frechheiten gegenüber Deutschland äußert, wo er selbst einmal studiert und gearbeitet hat.»

«DNA»: Politik darf bei Rettung in Marokko keine Rolle spielen

STRAßBURG: Zur internationalen Hilfe nach dem Erdbeben in Marokko schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «Les Dernières Nouvelles d'Alsace» am Dienstag:

«(...) Die Entscheidung von König Mohammed VI., nur den als «Freunde» bezeichneten Staaten (Spanien, Großbritannien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar), die in Wirklichkeit mit seinen Träumen von der Annexion der Westsahara übereinstimmen, zu erlauben, Nothilfe zu leisten, wirft Fragen auf. Die unmittelbaren Bedürfnisse sind immens und die Zeit ist knapp, wenn man noch hoffen will (...) Verletzte zu bergen und die Not der isolierten und traumatisierten Bevölkerung zu lindern.

Diplomatische Streits, aus welchen Gründen auch immer, dürfen kein Gewicht haben, wenn Tausende von Marokkanern und Marokkanerinnen tragische Stunden durchleben.»

«Corriere della Sera»: Kim bei Putin - Munition gegen Lebensmittel

ROM: Zum geplanten Treffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und Kremlchef Wladimir Putin in Russland schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» am Dienstag:

«Das große Spiel der Kim-Dynastie bestand immer darin, das Bedrohungsniveau zu erhöhen, um Zugeständnisse zu erzielen und möglicherweise die Rivalität zwischen den USA und den asiatischen Großmächten Russland und China auszunutzen. Kim Jong Un wiederholt diese Strategie mit seinem Besuch bei Wladimir Putin. (...)

Washington sagt, dieses Treffen sei «ein schwerwiegender Fehler», der die beiden Partner Kim und Putin weiter isolieren werde. Die Bitte an die Nordkoreaner um Munition sei «ein Zeichen der Verzweiflung» und zeige, dass Russland jetzt nur noch Unterstützung bei einem marginalisierten Regime finden könne. (...)

Doch was kann Kim als Gegenleistung bekommen? Lebensmittel, Öl und wertvolle Währung sind in Nordkorea Mangelware. Und vor allem kann Kim durch die Umarmung Putins das Gespenst einer «Achse des Bösen» heraufbeschwören, die nicht nur Washington, sondern auch Seoul und Tokio beunruhigen kann. (...) Die Haltung Chinas, des historischen Beschützers des nordkoreanischen Regimes, bleibt abzuwarten. Xi Jinping könnte die Annäherung seines «Klienten» Kim an seinen «lieben Freund» Putin möglicherweise nicht gefallen.»

«Aftonbladet»: Putins Krieg zerstört unsere gesamte Zukunft

STOCKHOLM: Die sozialdemokratische schwedische Tageszeitung «Aftonbladet» (Stockholm) kommentiert am Dienstag die Aufstockung des schwedischen Verteidigungshaushalts anlässlich des Krieges in der Ukraine:

«Die Präsentation der Regierung auf der gestrigen Pressekonferenz zum Thema Verteidigung war trocken, aber brutal. «Die größte Bedrohung für die Sicherheit Europas und Schwedens wäre ein russischer Sieg in der Ukraine», hieß es. Leider ist dies eine völlig korrekte Beschreibung und Analyse. Russlands umfassender Krieg gegen die Ukraine wird eines Tages enden, hoffentlich mit der vollständigen Niederlage Putins. Aber Russland wird bleiben, und auch die nationalistische und imperialistische Stimmung, die die Politik heute beherrscht, wird nicht verschwinden.

Die Regierung betonte sorgfältig, dass der Verteidigungshaushalt nun steigt. Bereits im nächsten Jahr würden wir das Nato-Ziel von zwei Prozent des BIP für die Verteidigung erreichen. Enorme Summen, die in die Gesundheitsversorgung, Bildung und Klimaarbeit hätten fließen können, werden nun für Waffen und Munition ausgegeben. Kurzfristig sind es die Ukraine und ihr Volk, die unter Putins Krieg leiden. Aber auf lange Sicht wird der Krieg, wenn er weitergeht, unserer aller Zukunft zerstören. Die des ganzen Planeten.

Die Welt bewegt sich wahrscheinlich auf einen neuen Kalten Krieg zu, in dem sich die Großmächte erneut mit allen damit verbundenen Risiken gegenüberstehen. Das ist bitter, weil es so viele andere Wege und Möglichkeiten gab. Aber Putin hat sie nach und nach geschlossen, und jetzt stehen wir dort, wo wir stehen. Krieg kann nicht rückgängig gemacht werden.»

«The Times»: Vorsicht vor chinesischer Spionage verstärken

LONDON: Zur Festnahme von zwei mutmaßlichen Spionen Chinas in Großbritannien meint die Londoner «Times» am Dienstag:

«Die Festnahme eines gut vernetzten Mitarbeiters des wissenschaftlichen Dienstes des Parlaments auf der Grundlage des Gesetzes zur Wahrung von Staatsgeheimnissen mag nicht auf die Arbeit eines Meisterspions aus Peking hindeuten (der Verdächtige und ein weiterer Mann wurden gegen Kaution freigelassen und sind nicht angeklagt). Aber sie legt zumindest nahe, dass es ein chinesisches Interesse an der Überwachung und möglicherweise auch der Störung des demokratischen Prozesses gibt. Wie auch immer sich der Fall entwickelt, es ist unbedingt erforderlich, das ganze Ausmaß der chinesischen Einmischung in Großbritannien festzustellen. Dies sollte eine alle Regierungsebenen umfassende Aufgabe sein. Und der Zugang zu den Korridoren des Parlaments muss erschwert werden. (...)

Der Geheimdienst- und Sicherheitsausschuss des Parlaments hat erst kürzlich gewarnt, dass etliche chinesische Agenturen aktiv damit beschäftigt sind, sich geistiges Eigentum zu verschaffen und dies in Chinas staatliche Wirtschaft einzuspeisen. Eine erhöhte Vorsicht sollte über den parlamentarischen Bereich und die Universitäten hinausgehen und auch Screening-Verfahren für politisch sensible Geschäfte im Bereich der Wirtschaft umfassen.»

«El País»: Nach der katalanischen «Diada» beginnt die Politik

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Dienstag die mögliche Fortsetzung der linken Regierungskoalition von Pedro Sánchez mit Hilfe der Stimmen katalanischer Separatisten:

«Am katalanischen Nationalfeiertag sind erneut Tausende ins Zentrum Barcelonas geströmt. Sie bekräftigten das Ziel, neben einer Amnestie für Separatisten auch die Unabhängigkeit zu erreichen. Es wurden aber auch Stimmen laut, die eine Vereinbarung mit der PSOE (von Sánchez) ablehnen und sich für eine «Blockade» staatlicher Institutionen aussprechen, solange es kein neues Unabhängigkeitsreferendum gibt. Die wichtigeren separatistischen Parteien, die früher die Kundgebung beklatschten, wurden dieses Jahr von Demonstranten beschimpft.

Aber eine Sache ist die Hitzigkeit einer Demonstration, ein fruchtbarer Boden für Maximalismus, und eine andere ist der Tag danach. Nun muss ein Dialog über die bestehenden Konflikte beginnen. Und dabei sollten beide Seiten realistisch bleiben. Die beiden größeren separatistischen Parteien Junts und ERC müssen auch Augenmaß bewahren. Und auch die Regierung (Sánchez) muss vorsichtig sein. Jede ernsthafte Debatte muss abseits des Drucks der Straße geführt werden. Nach der Diada kommt für alle Katalanen der Moment der Politik, ob sie nun für die Unabhängigkeit sind oder nicht.»