Zeitungen zum Geschehen am Dienstag

«Rzeczpospolita»: Putin pokert mit der Blockade des Schwarzen Meeres

WARSCHAU: Die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» befasst sich am Dienstag mit dem Treffen von Kremlchef Wladimir Putin mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan:

«Nach einem Treffen mit Erdogan in Sotschi erklärte Putin, er sei bereit, zum Getreideabkommen zurückzukehren, sofern einige der Sanktionen gegen Russlands Agrarexporte aufgehoben würden. Wahrscheinlich wird er den Einsatz so lange erhöhen, bis er zu dem Schluss kommt, dass ohne ihn keine nennenswerte Menge ukrainischen Getreides in die Welt fließen wird. Um sein Kalkül zu erschweren, ist es notwendig, den Landweg durch Polen und den Weg über die Donau freizumachen und die Lieferungen über diese Routen zu erhöhen.

Die Solidaritätskorridore müssen durchlässiger werden, auch wenn dies aus wirtschaftlicher Sicht ein sehr schwieriges Unterfangen ist, da das ukrainische Getreide, das über diese Route exportiert wird, weniger wettbewerbsfähig ist. Und während Polen Recht hat, dass die EU mehr tun sollte, dienen die Forderungen Warschaus, das Einfuhrverbot für fünf Agrarprodukte aus der Ukraine zu verlängern, eindeutig Putin. Denn je schwieriger es ist, Getreide auf dem Landweg zu transportieren, desto leichter wird es für Putin, die Ukraine mit der Drohung zu erpressen, die Blockade des Schwarzen Meeres aufrechtzuerhalten.»

«Politiken»: Skandale verdeutlichen Ukraines Kampf an zwei Fronten

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) kommentiert am Dienstag die Korruptionsskandale im ukrainischen Militär:

«Es ist beruhigend, dass der ukrainische Präsident Selenskyj von der Notwendigkeit einer «neuen Herangehensweise» sprach, als er sich am Sonntag von seinem Verteidigungsminister Olexij Resnikow trennte. Denn die immer länger werdende Liste an Korruptionsskandalen in der ukrainischen Armee hat gezeigt, dass das dringend nötig ist: Junge Menschen haben sich vom Einzug in den Wehrdienst freigekauft. Eier wurden zu stark überhöhten Preisen ans Militär verkauft. Und jüngst haben ukrainische Journalisten aufgedeckt, dass das Militär Zehntausende Winterjacken gekauft hat, die sich als billige Sommerjacken herausstellten. Die Liste ist schon zu lang.

Die Skandale zeigen, dass die Ukraine einen unerbittlichen Kampf an zwei Fronten führt. Nach außen hin gilt er der Verteidigung gegen Russlands brutalen Angriffskrieg. Intern gilt er einer Korruption, die das Vertrauen untergräbt in den ukrainischen Staat, der aber genau das Gegenteil braucht, um weiterhin die Ukrainer hinter sich sammeln zu können. Genauso schädlich ist die Korruption für das Vertrauen der ausländischen Geldgeber. In den USA ist es schon ein Thema.

Wenn man über die Korruptionsenthüllungen doch etwas Positives sagen kann, dann ist es, dass sie größtenteils von den Ukrainern selbst kommen. Selbst während eines blutigen Krieges gibt es also eine Zivilgesellschaft, die auf dem Rechtsstaat beharrt, den die Politiker ihr versprochen haben. Und der eine wesentliche Voraussetzung für eine EU-Mitgliedschaft ist.»

«Repubblica»: Scholz und Lindner setzen Ausgaben-Turbo

ROM: Die italienische Tageszeitung «La Repubblica» beschäftigt sich am Dienstag mit dem neuen Bundeshaushalt:

«Deutschland ist auf den Geschmack gekommen. Nachdem es über Jahre hinweg die Schlaumeier in Südeuropa zusammengestaucht hat, hat es nun entdeckt, dass die Ankündigung Hunderter Milliarden Euro Ausgaben ohne Budgetierung ein berauschendes Gefühl ist. Anfangen damit hat bereits Angela Merkel im Annus horribilis der Pandemie. Aber Kanzler Olaf Scholz und sein Finanzminister Christian Lindner haben nun den Turbo gesetzt.

Wie wird das mit diesen monströsen Ausgaben enden, wenn Lindner weiterhin schwört, zur «Schuldenbremse» zurückzukehren, also zu einem Nulldefizit? Das Zauberwort lautet «Sondervermögen», also Sonderfonds, die nicht zusätzlich auf dem Haushaltsdefizit lasten. Ganz einfach weil sie nur in dem Moment berechnet werden, in dem sie tatsächlich ausgegeben werden.»

«DNA»: Armut in Frankreich an kritischer Stelle angelangt

STRAßBURG: Zum Hilferuf der französischen Organisation für Lebensmittelhilfe «Les Restos du Coeur» schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «Les Dernières Nouvelles d'Alsace» am Dienstag:

« (...) Der Hilferuf der «Restos du Coeur» erinnert an die traurige Realität, die auch im Sommer gilt: In unserem Land leben mehr als zehn Millionen Menschen unterhalb der Armutsgrenze (...). Die Hälfte von ihnen ist auf Lebensmittelhilfe angewiesen.

Das Elend geht nicht nur nicht mehr zurück, sondern nimmt nach den Fortschritten in den 1970er Jahren wieder zu. Das geht so weit, dass die Hilfsorganisationen, die als Stellvertreter des Staates fungieren und deren außerordentliche Arbeit nichts weniger als eine humanitäre Katastrophe verhindert, überlastet sind und kurz vor der Explosion stehen. Angesichts der exponentiell steigenden Energiepreise, einer Inflation (...) und einer Zunahme der Hilfesuchenden um mehr als 20 Prozent ist ihre Aufgabe unmöglich geworden.

Es geht nicht nur um die «Restos du Coeur», alle Hilfsvereine sind an dieser kritischen Schwelle angelangt, die sie dazu zwingt, die Portionen zu reduzieren und den Zugang zu ihren Verteilungszentren zu beschränken (...). Die von der Regierung und Privaten versprochenen Hilfszahlungen in Millionenhöhe werden es ermöglichen, auf die Notlage zu reagieren, aber sie sind nur ein Rettungsring. Der nach und nach an Luft verlieren wird.»

«Financial Times»: Selenskyj kämpft auch an der inneren Front

LONDON: Die Londoner «Financial Times» kommentiert am Dienstag die Entlassung des ukrainischen Verteidigungsministers Olexij Resnikow:

«Während die Kiewer Gegenoffensive zaghafte Anzeichen von Fortschritten zeigt, signalisieren Betrugsvorwürfe gegen einen ukrainischen Oligarchen und die Ersetzung des Verteidigungsministers die Entschlossenheit von Präsident Wolodymyr Selenskyj, auch im Kampf an der inneren Front voranzukommen. Er sollte so weitermachen.

Die Entlassung eines von seinen Kollegen respektierten Verteidigungsministers mitten im Krieg mag diejenigen verwundern, die nicht mit der verschlungenen Politik Kiews vertraut sind. In der Tat hat Oleksij Reznikow seine wichtigste Aufgabe - die oft zögerlichen westlichen Verbündeten der Ukraine zur Bereitstellung von Militärhilfe in Milliardenhöhe zu bewegen - mit Erfolg erfüllt.(...)

Aktivisten und Medien haben jedoch Vorwürfe gegen das Kiewer Verteidigungsministerium erhoben, unter anderem, dass es überhöhte Preise für Eier und Militärjacken für die Armee gezahlt hat. Solche Behauptungen sind besonders zersetzend, da sie darauf hindeuten, dass Einzelpersonen vom Krieg profitieren und die Streitkräfte an der Front dadurch unterversorgt sind.»

«La Vanguardia»: Keine klare Erklärung für Entlassung Resnikows

BARCELONA: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Dienstag die Entlassung des ukrainischen Verteidigungsministers Olexij Resnikow:

«Es gibt keine klare offizielle Erklärung, warum Präsident Wolodymyr Selenskyj den Verteidigungsminister, der seit Kriegsbeginn im Amt war, entlassen hat. Olexij Resnikow wird durch Rustem Umerow ersetzt, einen 41-jährigen Krimtataren, der für die Überwachung von Privatisierungen zuständig war. Als Muslim leitete er die Verhandlungen mit Russland über das Getreideexportabkommen. Selenskyj sagte, dass «das Ministerium neue Ansätze und andere Formen der Interaktion sowohl in der Armee als auch mit der Gesellschaft als Ganzes braucht». Eine Aussage, die mehrdeutig genug ist, um unterschiedliche Lesarten zuzulassen.

Resnikow gelang es, westliche Militärhilfe in Milliardenhöhe auszuhandeln, er wurde jedoch in Korruptionsvorwürfe verwickelt, die er stets bestritt und die ihm nicht direkt zur Last gelegt wurden. Ein wichtiger Grund für Resnikows Ablösung ist, dass die Ukraine den Beitritt zur EU beantragt hat und die Bekämpfung dabei ein wichtiger Punkt ist. Zudem hatte sich Brüssel für Umerow stark gemacht, da er als Direktor des ukrainischen Staatsfonds gegen Korruption bei Privatisierungen vorgegangen war.»

«NZZ»: Ausbreitung invasiver Arten muss gebremst werden

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag den Bericht des Weltbiodiversitätsrats (IPBES) zur globalen Ausbreitung invasiver Arten:

«Eigentlich ist die Ausbreitung von Arten ein natürlicher biologischer Prozess, der seit Jahrmillionen geschieht. Tiere wandern und mit ihnen Bakterien, Viren, Pilze und Pflanzensamen. Hinzu kommen Wind oder Meeresströmungen. Immer wieder kam es zu Verdrängungen - oder friedlicher Koexistenz. Doch erst der globale Handel mit seinen Warenströmen sowie die internationale Reisetätigkeit haben zur Ausbreitung neuer Arten in einem nie gekannten Ausmaß und einer geradezu atemberaubenden Geschwindigkeit geführt. (...)

Doch wir Menschen können nicht warten, bis sich die Ökosysteme neu justiert und stabilisiert haben. Denn wir sind von der Natur abhängig. Wir brauchen unsere jetzigen Ökosysteme, um Nahrungsmittel und andere wichtige Produkte zu bekommen. Werden wichtige Spezies ausgerottet, betrifft das uns. Denn weder sind alle Neuankömmlinge direkt nutzbar. Noch übernehmen sie jeweils die Funktionen der Verdrängten. Schon aus Eigennutz müssen wir also die Ankunft nichtheimischer Arten soweit möglich verhindern beziehungsweise ihre Verbreitung minimieren. Schließlich wissen wir vorab nicht, welcher Neuankömmling einfach nur putzig bleibt und welcher sich zum Todesengel entwickelt.»