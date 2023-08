Zeitungen zum Geschehen am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 22.08.23 | Aktualisiert um: 14:20 | Überblick

«De Tijd»: Traum von einer neuen Weltordnung

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Tijd» kommentiert am Dienstag den Brics-Gipfel:

«Im südafrikanischen Johannesburg träumt man diese Woche von einer neuen Weltordnung, in der sich die Brics-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika mit anderen Ländern wie Argentinien und Saudi-Arabien zusammenschließen. Mehr als 40 Staaten sind an einem Beitritt zur Brics-Gruppe interessiert.

Die Annäherung macht Sinn. Die großen internationalen Institutionen spiegeln die Machtverhältnisse in der Welt immer schlechter wider. Im UN-Sicherheitsrat sind die ständigen Sitze immer noch den Siegern des Zweiten Weltkriegs vorbehalten. Andere internationale Institutionen, wie die Welthandelsorganisation, sind weitgehend gelähmt.

Gleichzeitig ist es allerdings schwer vorstellbar, wie die Brics-Staaten und ihre neuen Freunde das internationale Kräfteverhältnis im Handumdrehen auf einem Gipfel verändern könnten. Denn die wechselseitigen Konflikte zwischen ihnen sind immens.»

«The Times»: Brics-Gruppe ist weitgehend dysfunktional

LONDON: Zum Brics-Gipfel meint die Londoner «Times» am Dienstag:

«Als die Brics-Gruppe - Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika - gegründet wurde, schien das ein interessanter Versuch zu sein, deren wirtschaftliches Potenzial zu nutzen und die politischen Entscheidungsfindungen so umzugestalten, dass ihre Stimmen einbezogen und verstärkt wahrgenommen werden. Es handelte sich um eine Alternative zur G7, die als Vehikel für westliche Regelsetzung angesehen wurde. Doch die politische Landschaft hat sich im Vorfeld des nunmehr 15. Brics-Gipfels erheblich verändert und sollte Anlass zu einer ernsthaften Selbstanalyse sein. (...)

Eine weitgehend dysfunktionale Organisation wird nicht besser oder erhält mehr Gewicht, indem sie einfach nur erweitert wird. Die Brics-Gruppe ist gespalten zwischen drei unvollkommenen Demokratien auf der einen Seite - Südafrika, Indien und Brasilien, die eine enge Beziehung mit westlichen Gebern aufrechterhalten wollen - und den verbündeten Autokratien China und Russland auf der anderen. Alle sind sich einig, dass sie die Hegemonie der USA verringern wollen. Doch Indien zum Beispiel sieht sich zunehmend als Rivale Chinas und ist nicht begeistert von einer erweiterten Brics-Gruppe, die es in einen antiwestlichen Block mit Peking einbinden würde.»

«El País»: Linke vor Rückkehr an die Macht im Krisenland Ecuador

MADRID: Zur ersten Runde der Präsidentenwahl in Ecuador, nach der es im Oktober eine Stichwahl zwischen der Linkspolitikerin Luisa González und dem Bananen-Unternehmer Daniel Noboa geben wird, schreibt die spanische Zeitung «El País» am Dienstag:

«Das von der organisierten Kriminalität erschütterte Land hat vorgezogene Wahlen abgehalten (...) Die Botschaft der ersten Runde der Abstimmung ist eindeutig: Die Bürger wünschen sich nach der scheidenden Regierung des konservativen Guillermo Lasso einen Wechsel (...) Diese Wahlen haben die Tür für die Rückkehr der Linken an die Macht geöffnet (...)

Der Cocktail aus Gewalt und Korruption hat die Sicherheitskrise in einem Land verschärft, das in den letzten Jahrzehnten relativ ruhig war und nun in der Region zu denen gehört, in denen die Situation am angespanntesten ist. Vor diesem Hintergrund ist die Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit unerlässlich und dringend.»

«NZZ»: Russische Raumfahrt steckt in der Krise

ZÜRICH: Zum Absturz der russischen Raumsonde «Luna-25» meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Wäre die gescheiterte Luna-25-Mission ein Einzelfall, müsste man darüber nicht viele Worte verlieren. Tatsächlich häufen sich in den letzten Jahren jedoch die Fehlschläge in der russischen Raumfahrt. (...) Diese Vorfälle sind symptomatisch für die Krise der russischen Raumfahrt. Selbst Missionen, die früher Routine waren, sind nicht mehr gegen Fehler gefeit. Ausländische Raumfahrtexperten weisen schon seit längerem darauf hin, dass Russland nicht mehr zu Innovationen fähig sei. (...)

Durch den Ukraine-Krieg hat sich die Krise verschärft. Russland ist in der Raumfahrt immer mehr auf sich alleine gestellt. So hat die Europäische Weltraumorganisation ihre Beteiligung an Luna-25 und nachfolgenden Mondmissionen eingestellt. Durch die Sanktionen, die die USA und Europa erlassen haben, fehlen in Russland wichtige elektronische Komponenten. Eine Folge davon ist, dass die Zahl der Satellitenstarts stagniert.»

«Politiken»: Selenskyj personifiziert den ukrainischen Freiheitskampf

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) kommentiert am Dienstag den Dänemark-Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj:

«Während seines Besuches in Dänemark zeigte der ukrainische Präsident Durchhaltevermögen, Offenheit und Humor - das, was ihn zu einer globalen Ikone gemacht hat. Er personifiziert den Kampf der Ukrainer für ihre - und unsere - Freiheit. Der Westen kann sich glücklich schätzen, dass es gerade Wolodymyr Selenskyj war, der in der Präsidentenresidenz in Kiew saß, als Wladimir Putin am 24. Februar 2022 beschloss, in die Ukraine einzumarschieren. Denn Selenskyj hat in den vergangenen anderthalb Jahren gezeigt, dass er sowohl über die persönliche Ausdauer als auch über die politische Kraft verfügt, die Verantwortung zu übernehmen und die Rolle der wichtigsten politischen Persönlichkeit unserer Zeit auszufüllen.»

«Magyar Nemzet»: Ungarn muss sich gegen ein AfD-Verbot einsetzen

BUDAPEST: Zu den in Deutschland geäußerten Erwägungen, die AfD als möglicherweise verfassungsfeindliche Partei zu verbieten, schreibt die regierungsnahe Budapester Tageszeitung «Magyar Nemzet» am Dienstag:

«Bisher verlauteten nur versteckte Andeutungen und Drohungen, doch im deutschen politischen Diskurs gewinnt das Bestreben zunehmend Oberhand, die einzige Oppositionspartei, die Alternative für Deutschland (AfD), zu verbieten. (...) Deutschland würde in einem solchen Fall zu einer unverfälschten Ein-Parteien-Diktatur werden, in der der Meinungspluralismus und die Gewissensfreiheit vollständig verschwinden würden. (...) Ein Grundprinzip der ungarischen Regierung (von Ministerpräsident Viktor Orban) ist es, den Menschen in Not in ihren jeweils eigenen Ländern zu helfen und die Probleme nicht zu importieren. Gegen das Verbot der AfD und für die demokratischen Rechte der deutschen Wähler muss man sich jetzt einsetzen, bevor sich - ähnlich wie an Ungarns östlichen Grenzen - auch an den Westgrenzen des Landes die Flüchtlinge zu stauen beginnen.»