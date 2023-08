Zeitungen zum Geschehen am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 15.08.23 | Überblick

«The Guardian»: Lehren aus Bränden auf Hawaii ziehen

LONDON: Zu den verheerenden Waldbränden auf Hawaii meint der Londoner «Guardian» am Dienstag:

«Aus der schlimmsten Naturkatastrophe in der Geschichte Hawaiis müssen Lehren gezogen werden. Angesichts der Tatsache, dass klimabedingte Katastrophen immer häufiger, unvorhersehbarer und zerstörerischer werden, muss sich die Art und Weise, wie Regierungen und Gesellschaften auf diese Bedrohung reagieren, grundlegend ändern.

In dieser Hinsicht scheinen die staatlichen Behörden in Hawaii erheblichen Nachholbedarf zu haben. In einem Notfallplan, den sie im vergangenen Jahr veröffentlichten, wurden Tsunamis, Erdbeben und vulkanische Gefahren als potenziell tödliche Bedrohungen genannt, während die Gefahren von Waldbränden für Menschenleben als «gering» eingestuft wurde. Diese Einschätzung erscheint nun als sträflich selbstgefällig. Die rekordverdächtigen Temperaturen der letzten Jahre in Verbindung mit dem Verlust von Wäldern und aufgegebenem Ackerland, auf dem sich leichter brennbare gebietsfremde Gräser ansiedelten, hatten Teile von Maui praktisch in ein Pulverfass verwandelt.»

«NZZ»: Kosovo muss serbische Bevölkerung integrieren

ZÜRICH: Zu den Spannungen im Norden des Kosovo schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«In den 15 Jahren seiner Unabhängigkeit hat es Kosovo nicht geschafft, die Kosovo-Serben in Staat und Gesellschaft zu integrieren. Das ist allerdings eine Herkulesaufgabe. Denn die allermeisten Serben akzeptieren diesen Staat nur insoweit, als sie es aus pragmatischen Gründen tun müssen. Pristina hat kaum je Schritte unternommen, um das zu ändern.

Damit sind wir wieder beim Gemeindeverband. Er ist die einzige Chance, dass die Serben - gerade weil sie dann unabhängiger von Pristina sind - ihr Verhältnis zum kosovarischen Staat verbessern. Doch (Ministerpräsident Albin) Kurti versteht die Dialektik des Föderalismus nicht. Stattdessen baut er Polizeistützpunkte in Nordkosovo und definiert das Problem als Frage von Law and Order.

Dass Brüssel und die Amerikaner Pristina unter Druck setzen, ist deshalb richtig. Denn zu dem Gemeindeverband gibt es nur zwei Alternativen: die Abwanderung der Serben (auf die in Kosovo viele setzen). Oder einen Landtausch, in dem das albanisch besiedelte Presevo-Tal zu Kosovo und der Norden Kosovos zurück nach Serbien ginge. Doch diese Option lehnt der Westen ab.»

«De Telegraaf»: Vertrauensbonus für Philips

AMSTERDAM: Die Finanzholding Exor der italienischen Agnelli-Familie hat 15 Prozent der Anteile am niederländischen Medizintechnikkonzern Philips gekauft. Dazu meint die Amsterdamer Zeitung «De Telegraaf» am Dienstag:

«Aufatmen bei Philips: Das angeschlagene Unternehmen erhält einen Vertrauensbonus von der wohlhabenden italienischen Familie Agnelli (bekannt für Fiat und Juventus). Die Italiener stecken Milliarden in den Konzern.

Philips hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem reinen Medizintechnikunternehmen gewandelt. Dieser Richtungswechsel hatte dramatische Folgen, da sich eines der Produkte (ein Gerät zur Unterstützung von Menschen mit Schlafapnoe) als gefährlich für die Benutzer erwies. Die Bewältigung des Schadens brachte das Unternehmen fast an den Rand des Zusammenbruchs. Da Philips fast ausschließlich auf medizinische Technologie gesetzt hat, trifft ein Misserfolg in diesem Bereich das Herz des Konzerns.

Selbst wenn Philips die Auseinandersetzungen um den Apnoe-Fall überlebt, ist von dem einst ruhmreichen Konzern wenig übrig geblieben. Geschäftsbereiche, die einst dazu gehörten, jetzt aber unabhängig geführt werden, sind heute meist größer und erfolgreicher als Philips. Das ist bedauerlich für Philips und für die Niederlande.»