Zeitungen zum Geschehen am Dienstag

«WSJ»: DeSantis braucht Vision für Erneuerung der USA

NEW YORK: Floridas republikanischer Gouverneur Ron DeSantis hat sich bei einem Auftritt im US-Staat New Hampshire am Montag erneut als parteiinterner Rivale von Donald Trump für die Präsidentschaftswahl 2024 präsentiert und einen Zehn-Punkte-Wirtschaftsplan vorgestellt. Dazu schreibt das «Wall Street Journal»:

«Ron DeSantis versucht, seinen Wahlkampf 2024 zu beleben, und seine Wirtschaftsrede am Montag in New Hampshire war ein vernünftiger Ausgangspunkt. (...) DeSantis möchte, dass die USA ein Wachstum von drei Prozent anstreben, was ein gutes und erreichbares Ziel ist. Seine Agenda legt Maßnahmen fest, um dieses Ziel zu erreichen. Der beste Weg, allen US-Amerikanern, insbesondere denen mit geringeren Einkommen, zu helfen, ist eine Politik, die schnelleres Wachstum und stabile Preise unterstützt, damit die Realeinkommen steigen. Das Versagen von Präsident (Joe) Biden an dieser Front ist eine von dessen größten Schwachstellen. (...)

DeSantis untergräbt seine Wachstumsbotschaft mit anderen Maßnahmen, die von der Politik statt von der Wirtschaft angetrieben zu sein scheinen. (...) Er braucht eine Vision für die Erneuerung Amerikas, die über Bidens Pläne, den aufgeblähten Staat zur Einkommensumverteilung und Trumps Wunsch, ihn zur politischen «Rache» zu nutzen, hinausgeht.»

«de Volkskrant»: Verbrennen heiliger Bücher kann untersagt werden

AMSTERDAM: Nach Protesten in muslimischen Staaten wollen Dänemark und Schweden gegen Koranverbrennungen vorgehen. Dazu meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Dienstag:

«Solche Aktionen fallen unter das Recht auf freie Meinungsäußerung, sorgen aber für großen Unmut unter Muslimen in Skandinavien und im Ausland. Sie stellen auch ein Sicherheitsrisiko für Ausländer in islamischen Ländern dar und erhöhen nach Ansicht des Geheimdienstes in Schweden die Terrorismusgefahr. (...)

Doch ein Verbot der Bekundung von Unzufriedenheit über schriftliche Glaubensbekenntnisse kann schnell zu einer Rutschbahn werden. Der Ruf, auch gegen Satire vorzugehen, ist dann nicht mehr weit entfernt. Religiöse Fanatiker zeichnen sich in der Regel nicht durch einen großen Sinn für Humor aus, wie unter anderem der mörderische Anschlag in Paris auf die Macher des Satiremagazins «Charlie Hebdo» gezeigt hat. (...)

Aber wie die Niederlande haben auch Schweden und Dänemark kein Gesetz, das Bücherverbrennungen verbietet. Allerdings kann eine Gemeinde eine solche öffentliche Handlung an Bedingungen knüpfen. Bürgermeister können bestimmte Äußerungen während einer Demonstration verbieten, darunter das Verbrennen eines heiligen Buches. Zudem könnte hier auch ein Richter ein Wörtchen mitzureden haben.»

«The Irish Times»: Niger nicht Richtung Moskau drücken

DUBLIN: Zum Militärputsch in Niger meint die in Dublin erscheinende «Irish Times» am Dienstag:

«Der Staatsstreich hat das verarmte Land in den unbeständigen und unberechenbaren «Putschgürtel» von Staaten eingeordnet, die von Juntas regiert und von Konflikten heimgesucht werden. Sie erstrecken sich von Mali im Westen über die Zentralafrikanische Republik bis zum Sudan im Osten. In sechs der sieben Länder, an die Niger grenzt, toben Kriege, während Niger seine eigenen internen Kämpfe gegen den Islamischen Staat (IS) führt.

Westliche Mächte - darunter die USA, die ehemalige Kolonialmacht Frankreich und die EU - sowie regionale Verbündete in der 15 Nationen umfassenden Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (Ecowas) haben sich zusammengeschlossen, um die neue Junta zur Wiederherstellung der Demokratie zu drängen. Alle haben Sanktionen gegen das Regime von General Omar Tchiani, dem Chef der Präsidentengarde, verhängt, der sich zum neuen Herrscher Nigers erklärte. (...) Die Herausforderung für die internationale Gemeinschaft besteht darin, dass sie, wenn sie die Junta durch Sanktionen zu sehr isoliert - wie es nach den Militärputschen in Mali, Burkina Faso und Guinea geschah -, Gefahr läuft, die neue Führung in Richtung Moskau zu drängen.»