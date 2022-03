Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«The Independent»: Biden hat einen Fehler gemacht

LONDON: Der Londoner «Independent» kommentiert am Sonntag Äußerungen des US-Präsidenten Joe Biden bei dessen Besuch in Warschau:

«Wladimir Putin sei ein «Schlächter», erklärte Joe Biden nach einem Treffen mit ukrainischen Flüchtlingen. Das ist nicht mehr als die auf Tatsachen beruhende Beschreibung eines brutalen Anführers, für den Menschenleben nichts wert sind. Unglücklicherweise ging der US-Präsident im letzten Satz seiner Rede in Polen über die reinen Fakten hinaus, als er erklärte: «Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben.» Das ist ein ehrenwertes Empfinden, aber es war ein Fehler von Biden, es öffentlich zum Ausdruck zu bringen. (...)

Putin möchte es so aussehen lassen, als würde dieser Krieg zwischen Russland und dem von den USA geführten Nato-Bündnis ausgetragen werden. Denn sonst müsste man anerkennen, dass es sich um einen Angriffskrieg handelt, den der russische Militärstaat gegen seine slawischen Nachbarn und Cousins führt. Deshalb spielt es eine Rolle, dass Präsident Biden, dessen Europareise ansonsten ein Erfolg war, sich auf Putins Darstellung von dessen Krieg als Stellvertreterkonflikt mit den USA eingelassen hat. Bis jetzt hatte der US-Präsident es vermieden, in diese Falle zu tappen.»

«NZZ am Sonntag»: Frankreichs Demokratie hat ein Problem

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert den Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich:

«Der Krieg in der Ukraine hat Emmanuel Macrons Vorsprung im Präsidentschaftswahlkampf nochmals vergrößert. Seinen Verfolgern von rechts und links ist die Nähe zum russischen Kriegsherrn Wladimir Putin zum Verhängnis geworden. Und in der dunkelsten Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg halten sich viele Franzosen ohnehin lieber an den Amtsinhaber, den sie kennen und der in dieser Krise mit seinen Vermittlungsbemühungen Führungsstärke ausstrahlt. Und doch ist das Rennen noch nicht gelaufen. Denn die befürchtete tiefe Stimmbeteiligung, vor allem unter jungen Wählern, kann die Vorhersagen über den Haufen werfen. (...)

Auch diesmal will offenbar nur jeder fünfte von ihnen seine Stimme abgeben. Kein Wunder, dass die Parteien nach Kräften für die Wahlteilnahme werben. Doch egal wie der Urnengang ausgeht, die Enthaltung wird danach keineswegs vom Tisch sein. Frankreichs Demokratie hat ein Problem, wenn so viele von der Politik nichts mehr wissen wollen, weil sie sich kaum noch als ernst genommener Teil der Gesellschaft fühlen. Auch ein siegreicher Macron müsste sich dem stellen.»