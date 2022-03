Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«La Vanguardia»: Spaniens riskante Westsahara-Kehrtwende

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Sonntag den Richtungswechsel der spanischen Politik, nun Marokkos Anspruch auf die Westsahara zu unterstützen:

«Der Krieg in der Ukraine sorgt dafür, dass sich die geopolitischen Blöcke ganz schnell wieder festigen. Die Regierung (des spanischen Ministerpräsidenten) Pedro Sánchez hat entschieden, sich klar mit den USA zugunsten des marokkanischen Autonomieplans für die Westsahara zu verbünden und die jahrelangen Zweifel an Spaniens Haltung gegenüber der ehemaligen Kolonie zu beenden. Der Schritt, den zuvor schon Frankreich und dann Deutschland getan hatten, kommt zu einer Zeit, in der eine Mittelposition nicht mehr tragbar ist. Entweder du bist für mich oder du bist gegen mich.

Das Problem für Spanien ist die Frage, ob der Augenblick gut gewählt war. In Algerien schlug die Kehrtwende wie eine Bombe ein. Das Land, das sich im Konflikt mit Marokko befindet, rief seinen Botschafter aus Madrid zu Konsultationen zurück. Spanien importiert fast die Hälfte seines Erdgases aus Algerien. Sollte die Regierung in Algier sich rächen und Gaslieferungen reduzieren, könnte das angesichts der ohnehin explodierenden Energiepreise schwerwiegende Folgen haben.»

«La Repubblica»: Was hat Russland hervorgebracht?

ROM: Zur Lage in Russland in Bezug auf den Ukraine-Krieg schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Sonntag:

«Abgesehen von der Atombombe und Gas, den Panzern und den Bodenschätzen, was hat Russland hervorgebracht, nachdem es aus den Käfigen der Staatswirtschaft und der Fünfjahrespläne befreit war, das wichtig und von Bedeutung war? Das ist die Frage, die sich eine aufgeklärte Führungsschicht hätte stellen sollen. Aber es ist eben Langeweile und Frustration, die sich eine unaufgeklärte Führungsschicht wie der von Putin zunutze machen kann, um ihre Macht zu festigen.

Der Mythos des starken Mannes passt haargenau zu schwachen Völkern, und nichts anderes als ein Krieg kann einem Volk die falsche Hoffnung machen, immer noch mächtig zu sein. In den russischen Großstädten gibt es sicherlich eine rastlose und kreative Jugend, die neugierig auf die Welt und deswegen aber nicht weniger russisch ist. Sie werden den Putin-Tag im Fernsehen mit Wut und Heiterkeit gesehen haben. Wir sollten alles tun, damit sich wahre russische Patrioten, von denen ein Großteil wegen «antirussischer Aktivitäten» im Gefängnis sitzen, wie es eben in Diktaturen vorkommt, nicht alleine fühlen.»

«Sunday Times»: Unter Putin bleibt Russland ein Pariastaat

LONDON: Zu den Folgen des Kriegs Russlands gegen die Ukraine meint die Londoner «Sunday Times»:

«Der Krieg wird sowohl für Russland und seinen diktatorischen Präsidenten als auch für die Ukraine in einer Katastrophe enden. Putin hat die Maske des Weltführers fallen lassen und sich als moderner Adolf Hitler entpuppt. Die westlichen Sanktionen werden die russische Wirtschaft zerstören, die Inflation anheizen und eine Abwanderung der gebildeten Jungen auslösen.

Die russische Armee, die von einem hoch motivierten und mit westlichen Waffen ausgerüsteten ukrainischen Widerstand überrascht wurde, hat ihre Ziele nicht erreicht. Unabhängig davon, unter welchen Bedingungen Putin seine Truppen schließlich abzieht, hat er mit der Bombardierung von Krankenhäusern und Theatern derartige Gräueltaten begangen, dass Russland unter ihm seinen Pariastatus nie loswerden wird. Es wird als wirtschaftliche und kulturelle Kraft weiter schrumpfen, und es ist nicht mehr undenkbar, dass Putin am Ende einem von der Armee und ein paar eigennützigen Milliardären inszenierten Putsch zum Opfer fallen könnte.»

«Sonntagszeitung»: Schweiz darf sich nicht mitschuldig machen

ZÜRICH: Die Zürcher «Sonntagszeitung» kommentiert die Haltung der Schweiz in der Ukraine-Krise:

«Was soll die Schweiz tun, um der Ukraine zu helfen? Den Rohstoffhandel stoppen, der zu 80 Prozent über unser Land läuft. Und natürlich das Geld von Putin, seiner Entourage und seinen Helfern, den russischen Oligarchen, sperren, das sind 180 Milliarden Franken, die bei uns vermutet werden. (...)

Die Deutschen beziehen weiterhin russisches Gas, weil sie nicht frieren und ihre Wirtschaft abwürgen wollen. Und wir Schweizer lassen, wie die ganze Welt auch, den Rohstoffhandel weiterlaufen. Weil wir die Auswirkungen auf die eigene und die globale Wirtschaft fürchten. Die Folgen, die ein Stopp des Rohstoffhandels hätte, sind nicht zu unterschätzen. Es käme zur Stilllegung ganzer Industrien. (...) Trotzdem muss die Schweiz handeln, wenn es nicht sehr bald zu einem Waffenstillstand kommt. Sonst werden wir mitschuldig an Putins Gräueltaten. Wir müssen uns die Frage gefallen lassen, wie viel Elend und wie viele Gräueltaten es noch braucht, bis wir Putin endlich boykottieren.»