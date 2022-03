Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«The Telegraph»: Strafgerichtshof muss gegen Putin ermitteln

LONDON: Zum Krieg Russlands gegen die Ukraine meint die britische Zeitung «The Telegraph» am Sonntag:

«Die Taktik Moskaus beruht auf der Anwendung übermächtiger Gewalt, weshalb sich alle Ukrainer «an der Front» wiederfinden. Das wurde bei dem Angriff auf eine Kinder- und Entbindungsklinik in Mariupol auf schreckliche Weise deutlich, der durchgeführt wurde, obwohl die Russen einer zwölfstündigen Unterbrechung der Feindseligkeiten zugestimmt hatten, damit Zivilisten die Stadt verlassen konnten. Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete diese Gräueltat als «letzten Beweis für einen Völkermord».

Premierminister Boris Johnson hat diese russische Strategie bereits zutreffend als Kriegsverbrechen bezeichnet - als «barbarisch und rücksichtslos». Großbritannien muss sich voll und ganz für Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Putin einsetzen. Dies sollte eine vorrangige Aufgabe für Außenministerin Liz Truss und Justizminister Dominic Raab und ihre jeweiligen Behörden sein. Die Nationen der Welt, abgesehen von einigen wenigen Klienten und Kumpanen Russlands, müssen gegen diese Barbarei mobilisiert werden.»

«NZZ am Sonntag»: Russlands Z-Kult ist unheimlich

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» beschäftigt sich mit dem in Russland verbreiteten Z-Symbol für den Krieg in der Ukraine:

«Heute läuft die Invasion der Ukraine bereits seit über zwei Wochen, und das Z prangt nicht nur auf den russischen Panzern und Raketenwerfern. Der Buchstabe ist offenbar auch in Russland selbst verbreitet, er wird auf Hauswände gesprayt, leuchtet von Werbeplakaten und schmückte vor kurzem auch die Brust eines russischen Turners. Was er bedeutet, ist unklar. Das russische Verteidigungsministerium postete auf Instagram, das Z bedeute «Za pobedu», «Für den Sieg».

Klar ist: Wer das Z zeigt, unterstützt den Krieg. Deshalb wird es auf T-Shirts und Pullover gedruckt. Behörden organisieren Flashmobs mit jungen Menschen in Z-Shirts. Regimekritikern wird der Buchstabe auf die Eingangstüren ihrer Wohnungen geschmiert. Dass sich in Wladimir Putins Russland, in dem die Repression enorme Ausmaße angenommen hat, ein solcher Kult verbreitet, ist unheimlich. Russland läuft Gefahr, eine faschistische Diktatur zu werden. Hoffnung geben nur die mutigen russischen Kriegsgegner, die noch immer demonstrieren und etwa Schilder mit dem Wort «Zachem», «Für was?», hochhalten, um den Z-Kult lächerlich zu machen.»