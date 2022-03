Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«La Repubblica»: Informationen als Waffe gegen Putin

ROM: Zum Ukraine-Krieg schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Sonntag:

«Es deutet darauf hin, dass man sich in diesem modernen Krieg vielleicht mehr als auf Sanktionen gegen Personen auf eine andere Waffe stützen muss, nämlich Informationen. Putin versucht gerade, alle Informationskanäle außer den offiziellen zu schließen, und man muss ihn daran hindern, dass er das schafft. Wahrscheinlich ist es auf diesem Terrain, auf dem die entscheidende Schlacht geschlagen werden könnte; es ist ein Terrain, auf dem Russland technologisch verwundbar ist.

Die BBC reaktivierte den Kurzwellenrundfunk, wie während des Zweiten Weltkriegs. Natürlich reicht das nicht. Es wäre viel effektiver, in der Lage zu sein, Bilder von bombardierten Schulen, zivilen Opfern, Eltern, die an den Leichen ihrer Kinder weinen, auf den Fernsehapparaten und Computern der Bürger oder auf den Handys russischer Soldaten zu zeigen, als darauf zu warten, dass die Sanktionen den organisierten Unmut entfesseln, oder die Machthaber treffen.»

«The Observer»: Haltung des Westens ist bedeutsam

LONDON: Zum Ukraine-Krieg meint die britische Sonntagszeitung «The Observer»:

«Die Welt hat mit Entsetzen gesehen, wie Wladimir Putin in der Ukraine die gleiche Taktik des rücksichtslosen Niedermetzelns von Zivilisten angewandt hat, wie er es bereits in Syrien und Tschetschenien tat. Die Macht von Despoten beruht auf ihrer Bereitschaft, unvorstellbares Unheil anzurichten, um den Willen derer zu beugen, die sie zu beherrschen suchen. Und Putin ist da nicht anders. Die Ukrainer sind zu einem erbitterten Kampf um ihre Freiheit und ihre Unabhängigkeit gezwungen; die außergewöhnliche Tapferkeit der einfachen Bürger sollte uns alle demütig machen. (...)

Es ist noch zu früh, um die Folgen des Russland-Ukraine-Konflikts für die Weltordnung abzuschätzen. China, das sich des Völkermords innerhalb seiner eigenen Grenzen schuldig gemacht hat, wird genau beobachten, wie die Nato-Länder auf die russische Bedrohung reagieren. Die Menschen in der Ukraine kämpfen um die Existenz ihrer Nation. Was die USA, Europa und des Vereinigte Königreich unternehmen, um sie zu unterstützen, könnte den Lauf der Geschichte bestimmen.»

«The Telegraph»: Ein weiterer Schritt in Richtung Totalitarismus

LONDON: In Russland können angebliche Falschinformationen über die Armee künftig mit bis zu 15 Jahren Gefängnis bestraft werden. Dazu meint der Londoner «Telegraph» am Sonntag:

«Die Welt wurde in den letzten Wochen daran erinnert, wie wichtig eine freie Presse ist. Journalisten haben ihr Leben riskiert, um darüber zu berichten, was in der Ukraine wirklich passiert, und die Behauptung des Kremls, es handele sich nur um eine «spezielle militärische Operation», als zynische Propaganda entlarvt. (...) Die Gesetzesänderung scheint darauf abzuzielen, jeden unabhängigen Reporter zu einem Kriminellen zu machen. Dies ist ein weiterer Schritt in Richtung Totalitarismus in einem Land, in dem es ohnehin schon schwierig war, die Wahrheit zu sagen. Darüber hinaus ist dies eine weitere Erinnerung daran, was in diesem Konflikt auf dem Spiel steht.»