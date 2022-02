Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«The Observer»: Putin ist verantwortlich für den Ukraine-Konflikt

LONDON: Zur Ukraine-Krise meint die britische Sonntagszeitung «The Observer»:

«Wenn Diplomatie Erfolg haben soll, ist nicht allein die rückhaltlose Unterstützung der UN, sondern auch von allen führenden Politikern der Nato erforderlich. Das gilt auch für Boris Johnson, der Russland zwar unverblümt gedroht hat, aber kaum konstruktive Lösungen zu bieten hatte. (...) Es ist auch von größter Bedeutung, dass Putin eindringlich die schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen aufgezeigt werden, die auf Russland zukommen, wenn es internationales Recht, gesunden Menschenverstand und grundlegenden Anstand ignoriert, indem es das Volk der Ukraine angreift.

Strafende Sanktionen gegen sein Regime und gegen ihn persönlich müssen schnellstens folgen - und Deutschland, Ungarn, Österreich sowie andere Zauderer müssen sich dem anschließen. Auch Großbritannien muss endlich handeln, um der russischen Geldwäsche in London Einhalt zu gebieten.

Es ist sehr zu hoffen, dass Russland noch davon abgehalten werden kann, einen katastrophalen Fehler zu begehen. Denn bei allen Zweifeln an der Nato, an den Motiven der USA und an der Sinnhaftigkeit von Kriegsführung überhaupt - und davon gibt es viele - hat der Westen diesen Streit nicht gesucht und will ihn auch nicht. Letztendlich verantwortlich dafür sind eindeutig Putin und Putins Lügen. Dies ist Putins Konflikt.»

«La Repubblica»: Europa steht am Rand eines Krieges

ROM: Zur Ukraine-Krise schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Sonntag:

«Das glühende Telefongespräch von gestern zwischen Joe Biden und Wladimir Putin lässt die Ukraine und ganz Europa auf der Kippe zum Abgrund des Krieges stehen. In Erwartung darauf zu wissen, ob der Kreml den massivsten Militärschlag gegen Kiew seit der sowjetischen Invasion in Ungarn im Jahr 1956 anordnen wird, beschreiben die Schritte Moskaus den Willen, drei Ziele zu erreichen: die Wiederherstellung eines geopolitischen Einflussbereichs nach dem Vorbild der UdSSR bis 1989; Spaltung zwischen den westlichen Verbündeten erzeugen, um die Nato zu schwächen; das strategische Gleichgewicht auf dem europäischen Kontinent zu seinen Gunsten verändern.

Das Spiel um die Ukraine ist daher viel mehr wert als der Wetteinsatz: Sie ist das zentrale Stück einer hybriden Herausforderung gegen den Westen, die russischen nationalen Interessen auf globaler Ebene zu bekräftigen.»

«NZZ am Sonntag»: Putin hat sich verrannt

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert die Ukraine-Krise:

«Militärisch scheint die Invasion der Ukraine zwar eine lösbare Aufgabe für Russland, doch politisch hat sie keinen Sinn. Sie wäre ein irrwitziges Abenteuer. Was will der Kreml mit einer besiegten und zerbombten Ukraine tun? Zerteilen, ein prorussisches Regime in Kiew installieren? Einen Gewaltfrieden durchsetzen und dafür möglicherweise Zehntausende von Toten, Millionen von Flüchtlingen und einen wirtschaftlichen Bruch mit dem Westen hinnehmen? Je länger die Krise um die Ukraine dauert, umso deutlicher wird, dass sich Wladimir Putin und sein Sicherheitsapparat verrannt haben. Der Westen dagegen hat richtig reagiert, indem er dem russischen Präsidenten ein ums andere Mal die Kosten für sein Tun erklärt und Verhandlungen angeboten hat. (...) Es ist schwer vorstellbar, wie Putin nun ohne Gesichtsverlust und politischen Schaden die militärische Umzingelung der Ukraine abblasen könnte. Die Zeichen stehen auf Krieg. Es wäre der erste Angriffskrieg in Europa seit 1939. Auch der war eine verantwortungslos irrwitzige Tat.»