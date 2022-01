Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«La Repubblica»: Italien bleibt Land im Ausnahmezustand

ROM: Zur Wiederwahl von Italiens Staatschef Sergio Mattarella schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Sonntag:

«Die Konfrontation ist beendet, so wie es schon im Februar 2021 geschah, als man das einzig mögliche Gleichgewicht vorschlug: Mattarella bleibt im Präsidentenpalast als oberster Repräsentant der Einheit des Landes und Mario Draghi bleibt im Amtssitz des Ministerpräsidenten, um die größte und ungewöhnlichste Koalition, die es je gab, zu führen und sich der Pandemie und des Wiederaufbaus anzunehmen. Das bestätigt, dass Italien eine Nation im Ausnahmezustand bleibt. (...)

Die Wahl von Mattarella für sieben Jahre und der gleichzeitige Verbleib von Draghi in der Regierung gibt Italien wenigstens bis zu den Parlamentswahlen 2023 weitere zwölf Monate kostbare innere Stabilität und internationale Glaubwürdigkeit, die wichtig sind, um unsere Interessen auch an der ständig kochenden internationalen Front auszuarbeiten und zu verteidigen.»

«El Mundo»: Mattarella führt ein weiter unregierbares Italien

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Sonntag die tagelang vergebliche Suche nach einem neuen Staatspräsidenten in Italien:

«In der italienischen Politik ist immer alles möglich. Und so griffen die Parteien gestern zum Zylinder, um ein Kaninchen mit einem bekannten Namen aus dem Hut zu zaubern, Sergio Mattarella, der zu seinem Bedauern gezwungen ist, weiterhin Präsident bleiben zu müssen. Es war die einzige Lösung angesichts der Unfähigkeit der Parteien, sich auf ein neues Staatsoberhaupt zu einigen. Die Aufopferung des Präsidenten bedeutet, dass in der italienischen Politik alles so bleibt wie bisher, einschließlich der Regierung von Mario Draghi, der zu seiner Enttäuschung nicht neuer Präsident wurde. Damit werden dem Land einige Monate Stabilität beschert, um die laufenden Reformen zur Überwindung der Pandemie zu bewältigen. Diese Notlösung kann jedoch nicht über das Versagen der Politik des Landes hinwegtäuschen und offenbart, wie veraltet seine Institutionen sind. Italien leidet seit langem unter chronischer Unregierbarkeit. Und es ist besorgniserregend, dass auch das Amt des Staatsoberhauptes, das wichtige Kompetenzen und manchmal eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Stabilität der Nation spielt, geschwächt wird.»

«Sunday Times»: Notleidende in Afghanistan nicht im Stich lassen

LONDON: Die Londoner «Sunday Times» kommentiert die Notlage in Afghanistan:

«Rund 23 Millionen Menschen - mehr als die Hälfte der Bevölkerung - sind vom Hunger bedroht. Eine Million Kinder könnten sterben. Die Familien sind so hungrig, dass sie ihre Töchter zur Heirat verkaufen und - in einigen Fällen, so heißt es - auch ihre Nieren. (...)

Es sollte eine strukturierte Diskussion darüber stattfinden, wie die Menschen in Afghanistan unterstützt werden können. Um überhaupt eine Chance zu haben, die Hilfsgelder wirksam bereitzustellen, müssen wir uns die Nase zuhalten und einen Weg finden, mit den Taliban umzugehen. (...)

Es besteht die Gefahr, dass in dieser TikTok-Ära die Aufmerksamkeit von der Tragödie in Afghanistan abschweift, da sie nicht mehr regelmäßig Schlagzeilen macht. Das dürfen wir um der Menschen willen, die wir zurückgelassen haben, um unserer nationalen moralischen Integrität willen und letztlich - angesichts der Tatsache, dass Afghanistan andernfalls sehr wohl zu einem Schurkenstaat werden könnte - in unserem geopolitischen Eigeninteresse nicht zulassen.»

«Corriere della Sera»: Johnson will wichtiger Akteur bleiben

ROM: Zum militärischen Engagement Großbritanniens im Ukraine-Konflikt schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Sonntag:

«Mit einem Schachzug churchillianischer Art - zumindest von der Absicht her - stationiert Boris Johnson Truppen und Waffensysteme in Osteuropa, um der russischen Bedrohung einer Invasion der Ukraine entgegenzuwirken. Großbritannien erwägt, das bereits in der Region vorhandene Militärpersonal zu verdoppeln und Flieger, Kriegsschiffe und Spezialisten zu entsenden. Für London ist es eine große militärische Entfaltung, um Europas Grenzen angesichts der wachsenden russischen Aggression zu stärken. (...)

Johnson will zeigen, dass Großbritannien nach dem Brexit ein wichtiger Akteur auf der internationalen Bühne bleibt, versucht aber auch, eine schwierige innere Lage aufgrund der Skandale, die es seit Monaten belagern, hinter sich zu lassen.»

«NZZ am Sonntag»: Deutschlands Pazifismus hilft Putin

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kritisiert Deutschlands Haltung in der Ukraine-Krise:

«Das Land bezahlt ein Feldlazarett und schickt 5000 Helme in die Ukraine, wie die SPD-Verteidigungsministerin diese Woche stolz verkündete. Das klingt wie ein schlechter Witz. Und er klingt noch schlechter, wenn man weiß, dass die Ukraine um 100.000 Helme und ebenso viele Schutzwesten gebeten hatte. Kurz darauf fand der im Sold Russlands stehende Ex-Kanzler Gerhard Schröder lobende Worte für die deutsche Absage an Waffenlieferungen.

Solcher geopolitische Analphabetismus wird in Deutschland gerne als gelebter Pazifismus gerechtfertigt - was man eingedenk der jüngeren Geschichte ja auch nachvollziehen kann. Nur: Die Zeiten haben sich geändert. Deutschland ist längst nicht mehr nur wirtschaftlicher Riese, sondern - auch in der Selbstwahrnehmung - eine europäische Führungsmacht. In dieser Stellung handelt auch, wer nichts tut. Es gehört zu den strategischen Zielen des russischen Machthabers, Europas Einheit zu unterminieren und einen Keil zwischen Europa und die USA zu treiben. Dass der gut gemeinte deutsche Pazifismus genau diese Ziele befördert, ist die bittere Pointe daran.»