Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«The Observer»: Großbritannien braucht eine erneuerte Labour-Partei

LONDON: Für die britische Sonntagszeitung «The Observer» ist ein vorzeitiges Ende der Amtszeit von Premierminister Boris Johnson absehbar:

«Mit jedem Tag, den Johnson weiter Premierminister bleibt, wird der Schaden, den er anrichtet, größer. Da seiner Partei mittlerweile dämmert, dass er sich von einem Wahlgewinner zu einem Wahlverlierer entwickelt, wird es immer wahrscheinlicher, dass sie ihn nicht mehr allzu lange im Amt belassen wird. Aber die politische Krise Großbritanniens wird damit nicht beendet sein. Die Wahl des nächsten Premierministers wird den konservativen Abgeordneten und Parteimitgliedern überlassen. Und Johnsons wahrscheinliche Nachfolger sind alle mitschuldig an der miserablen Bilanz der Regierung.

Die einzige Hoffnung besteht darin, dass eine erneuerte Labour-Partei die nächsten Parlamentswahlen gewinnt. Keir Starmer hat sich in den letzten Wochen als ein Mann mit Kompetenz, Integrität und Werten erwiesen. Die Labour-Partei hat allerdings noch einen weiten Weg vor sich, wenn es darum geht, die Gründe dafür aufzuarbeiten, dass die Wähler sich 2019 von ihr abwandten und zu vermitteln, was ein Premierminister Starmer für Großbritannien erreichen würde. Aber die Partei erholt sich mehr und mehr von der schrecklichen Niederlage, zu der Jeremy Corbyn sie damals geführt hat.»

«Sunday Times»: Clowneske Figuren haben Großbritannien degradiert

LONDON: Die Londoner «Sunday Times» kommentiert die aktuellen Turbulenzen in der Regierung und im Königshaus:

«Die vergangene Woche war keine gute Woche für Großbritannien auf der Weltbühne. Boris Johnson musste sich bei der Königin für die Partys entschuldigen, die am Vorabend der Beerdigung ihres Mannes, die unter Einhaltung der Corona-Regeln vollzogen wurde, in Downing Street Nr. 10 stattfanden. Und die Queen entzog Prinz Andrew seine Titel und militärischen Ehren, weil ihm vorgeworfen wird, Sex mit einem Teenager gehabt zu haben, der ihm von dem pädophilen Finanzmagnaten Jeffrey Epstein vermittelt wurde. (...)

Diese beiden Institutionen, die Regierung und die Monarchie, sind von zwei clownesken Figuren und deren Umfeld erniedrigt worden. Es gibt keinen klaren Weg zu ihrer Gesundung - nur ein Führungsvakuum, das Großbritannien in einer gefährlichen Zeit hilflos macht. (...)

Darauf zu hoffen, dass Johnson sich ändert, ist sinnlos: Er wird es nicht tun. Wir können nur hoffen, dass diese Ära der zerstörerischen Dekadenz schließlich einer helleren Zeit weicht. Vielleicht taucht aus dem verwirrenden Durcheinander der Amtsführung Johnsons irgendwann ein Herausforderer auf, der Kompetenz mit Vertrauenswürdigkeit und ein wenig unternehmerischem Weitblick vereint. Ist das zu viel verlangt?»

«NZZ am Sonntag»: Schwäche des Westens ist Putins Trumpf

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert die Ukraine-Krise:

«Das Moment der Überraschung, ein Grundprinzip der Kriegsführung, hat Wladimir Putin nicht mehr in der Tasche. Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine wird wohl einer der am besten dokumentierten Feldzüge der modernen Geschichte. Wenn er denn überhaupt stattfindet. Nahezu täglich liest und hört man Neues über die angeblichen Vorbereitungen eines russischen Angriffs auf das Nachbarland. (...)

Dabei sind die militärischen Optionen des russischen Präsidenten gegen die Ukraine nicht ganz so stark, wie der Kreml glauben machen will. Eine Invasion der Ukraine und die Errichtung eines Besatzungsregimes in einem so großen osteuropäischen Land erscheinen wenig realistisch. Putin hat andere Möglichkeiten. Denkbar ist die Destabilisierung eines weiteren Teils der Ostukraine. Wie Nato und USA auf eine solche regional begrenzte Intervention in der Ukraine reagieren, ist nicht ausgemacht. Wird der Westen dann noch mit einer Stimme handeln und die angedrohten Sanktionen gegen Russland verhängen? Putins eigentlicher Trumpf ist die Schwäche eines verunsicherten Westens.»