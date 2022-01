Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 09.01.22 | Aktualisiert um: 15:00 | Überblick

«El Mundo»: Macrons europäische Herausforderung

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Sonntag die Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch Frankreich:

«Macron übernimmt die EU-Ratspräsidentschaft in einem Moment, der für ihn ebenso entscheidend ist wie für das Gemeinschaftsprojekt. Im April steht in Frankreich die Präsidentschaftswahl an, vor der der euroskeptische Populismus an Stärke gewinnt. Was Macron nicht abgesprochen werden kann, ist Vision, Klarheit und die Entschlossenheit, die den Kontinent prägenden liberal-demokratischen Werte gegen Extremismen aller Art in Stellung zu bringen.

Aber auch ein noch so zielgerichteter Ehrgeiz garantiert nicht den Erfolg. Mit der Verschärfung der Gesundheitspolitik - dieser Ankündigung, Ungeimpfte «nerven» zu wollen - will Macron das Verweigerungsproblem angehen. Damit zieht er eine Linie im Boden, hinter der er alle irrationalen Populisten in einen Topf werfen will, damit sich die gemäßigte Mehrheit auf seine Seite schlägt. Aber diese aggressive Strategie und sein forsches Eintreten für die europäische Sache könnten kontraproduktiv sein. Es ist nicht so, dass er nicht Recht hätte: Aber in der Politik muss man auch Recht bekommen. Und vor allem ist es ratsam, keine Gräben auszuheben, die am Ende einen bleibenden Bruch in der Gesellschaft verursachen.»

«Sunday Times»: Entwicklung in Kasachstan bleibt ungewiss

LONDON: Zur Krise in Kasachstan schreibt die Londoner «Sunday Times»:

«Was als Nächstes geschehen wird, bleibt ungewiss. Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew scheint zwar die Kontrolle wiedererlangt zu haben, doch könnte die Gewalt erneut aufflammen, wenn er es nicht schafft, die zugrunde liegenden wirtschaftlichen Missstände zu beseitigen. Dies könnte tiefgreifende Reformen und eine Umverteilung des Reichtums erfordern, was bei den herrschenden Clans wohl nicht gut ankommen würde.

Auch die Entscheidung des Präsidenten, russische Truppen herbeizurufen, könnte bei vielen Kasachen auf Ablehnung stoßen, selbst wenn sich deren Aufgaben, wie es bisher den Anschein hat, weitgehend auf den Schutz öffentlicher Gebäude und anderer sensibler Ziele in der Hauptstadt beschränken, anstatt die Unruhen zu unterdrücken.»

«La Stampa»: Tokajew hat Lage für sich ausgenutzt

ROM: Zur Lage in Kasachstan schreibt die italienische Zeitung «La Stampa» aus Turin am Sonntag:

«Präsident Tokajew hat gestern zwei seiner Tweets zu den «sechs Angriffswellen» von «20.000 Terroristen» gelöscht - vielleicht nachdem er gemerkt hatte, wie übertrieben die Zahl gegenüber der gewesen wäre, die er 24 Stunden zuvor gemeldet hatte. Wer diese «Terroristen» sind, bleibt offiziell ein Rätsel: Ein Land, das neunmal so groß ist wie Italien, lebt gerade im Kriegsrecht, ohne dass ihm jemand erklärt hat, wer es bedroht. Dem ehemaligen Geheimdienstchef Massimow wird Hochverrat vorgeworfen, weil er angeblich die Existenz von Ausbildungslagern für unbekannte Guerillakämpfer verschwiegen hat, die nach Angaben der Regierung von ebenso unbekannten ausländischen Mächten unterstützt werden. (...)

Die Propaganda hat sich noch nicht entschieden, welchen Sündenbock sie finden soll, oder die Öffentlichkeit in Kasachstan fängt die verschlüsselten Anspielungen sofort auf. Es erscheint klar, dass Tokajew die Wutexplosion auf den Straßen zumindest ausgenutzt hat, um Nasarbajew und seinen politischen Clan loszuwerden.»

«NZZ am Sonntag»: Putin kann Kasachstan stärker an Moskau binden

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert den Einsatz russischer Truppen in Kasachstan:

«Mit allen Mitteln versucht der russische Präsident Wladimir Putin, die bestehende Ordnung in Kasachstan zu stützen, und eilt darum dem wankenden Regime mit Truppen zu Hilfe. Dass sich der plötzlich ausgebrochene Protest an krasser Ungleichheit und Vetternwirtschaft in diesem rohstoffreichen Riesenland entzündet hat, interessiert nicht. Ebenso wenig, dass die Verdoppelung der Treibstoffpreise die Not der einfachen Leute verschärft hat.

Ohne ein hartes Einschreiten würden die Kasachen womöglich noch Gefallen an gerechteren Verhältnissen finden und sich aus dem russischen Einflussbereich verabschieden wollen. Für Putin wäre das ein Albtraum. Er befürchtet bereits, die Ukraine zu verlieren, und drängt die USA darauf, die beiderseitigen Einflussgebiete in Europa verbindlich abzustecken. Zugleich bieten die Unruhen aber auch eine Gelegenheit, und das macht die Sache für den russischen Herrscher nur besser. Denn nun kann er das Land weit stärker an sein Reich binden, als die Kasachen das je wollten.»