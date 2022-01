Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«Sunday Times»: 2022 wird ein unruhiges Jahr

LONDON: Die Londoner «Sunday Times» kommentiert die geopolitischen Aussichten für 2022:

«Es zeichnet sich ab, dass dies ein unruhiges Jahr wird. Die USA beginnen es in zweifelhafter Verfassung. Präsident Bidens Autorität auf der internationalen Bühne ist durch den chaotischen Rückzug aus Afghanistan geschwächt. Etwas mehr als ein Jahr nach seinem Sieg über Donald Trump ist Bidens Präsidentschaft in ernsten Schwierigkeiten. (...) In Großbritannien haben Boris Johnsons persönliche Fehlleistungen einen Großteil des Wohlwollens für ihn in der Konservativen Partei aufgezehrt, das dadurch entstanden war, dass er (dem Labour-Vorsitzenden) Jeremy Corbyn 2019 eine vernichtende Niederlage beibrachte. (...) China, Russland und der Iran könnten sich ermutigt fühlen. Dies ist ein Jahr, das intelligente und weitsichtige Führung erfordert. Stattdessen scheinen die Bewohner des Weißen Hauses und von Downing Street Nummer 10 von kurzfristigen Problemen und einer spaltenden Gesellschaftspolitik in Anspruch genommen zu werden.»

«NZZ am Sonntag»: Putin macht Hatz auf Ausländer

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert die künftigen jährlichen Zwangsuntersuchungen für Ausländer, die in Russland arbeiten:

«HIV, Syphilis, Drogenkonsum, ansteckende Lungenkrankheiten - die Liste der Tests ist beachtlich. Wirtschaftlich ergibt das alles keinen Sinn. Russland wird mit diesen Schikanen weiter Fachkräfte aus dem Westen verlieren. Politisch aber fügt sich die Hatz auf Ausländer zu einem besorgniserregenden Bild zusammen. Das Regime des russischen Präsidenten Wladimir Putin versucht der Bevölkerung weiszumachen, sie werde vom Ausland bedroht. In Wirklichkeit geht es um die Ausschaltung Andersdenkender. Ihnen heftet die Justiz das offizielle Etikett «ausländischer Agent» an. Die Sängerinnen der Punkband Pussy Riot hat es ebenso getroffen wie Memorial, die bedeutendste, nunmehr verbotene russische Nichtregierungsorganisation. Diese hat sich vor allem um die Aufarbeitung des Stalinismus verdient gemacht. Damals wurde auch schon Jagd auf «Spione des Auslands» gemacht.»