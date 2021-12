Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«NZZ am Sonntag»: Europas Sicherheit wird ohne Europäer verhandelt

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert die in Genf geplanten Gespräche von Vertretern Russlands und der USA:

«Der russische Präsident gibt Tempo und Thema vor, bedroht weiter die Ukraine mit Truppen, und die Amerikaner gehen darauf ein. Wo aber sind die Europäer, über deren Sicherheit verhandelt werden soll? Vor allem die Polen und Balten sorgen sich, dass die amerikanische Regierung plötzlich Zusagen über die Begrenzung von Truppenstationierungen in Osteuropa und einen Stopp der Nato-Erweiterung macht. Oder dass auch nur der Anschein erweckt wird, Putins wilde Ideen über russische Einflusszonen und die Ukraine seien seriös.

Die EU hat sich nicht einmal einen Platz am Katzentisch gesichert. Dafür treten unsichere Kantonisten wie die neue deutsche Regierung auf den Plan, die eigene Gespräche mit Moskau anstrebt, um zu «deeskalieren», aber vor allem um ihre Pipeline zu retten. Europa war schon einmal sehr viel weiter. In den siebziger Jahren einigten sich Ost und West an der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa auf einen Modus ihrer Beziehungen. Die Unverletzbarkeit von Grenzen und die Souveränität der Staaten waren Eckpfeiler dieser Verständigung. Daran gibt es auch heute nichts zu rütteln.»

«The Observer»: Putin wünscht sich die Sowjetunion zurück

LONDON: Zu den Spannungen zwischen Russland und der Nato meint die britische Sonntagszeitung «The Observer»:

«Die jüngsten Drohungen von Wladimir Putin beziehen sich nicht mehr nur auf die Ukraine. Der russische Präsident hat den Umfang seiner Forderungen immer weiter ausgedehnt, so dass sie nun auch Verteidigungs- und Sicherheitsvereinbarungen in ganz Europa betreffen. Selbst wenn die derzeitigen Spannungen an den Grenzen der Ukraine nicht zu einem offenen Konflikt führen sollten, ist diese bewusste Eskalation ein schlechtes Omen für das Jahr 2022.

Was Putin will, ist, die Uhr in die 1990er Jahre zurückzudrehen, bevor ehemalige Warschauer-Pakt-Länder wie Polen und ehemalige Sowjetrepubliken wie Estland der Nato beitraten. Wenn es nach ihm ginge, würde er wahrscheinlich die Sowjetunion wiederherstellen, deren Untergang er betrauert. Dieser verbitterte alte KGB-Agent hat die Niederlage im Kalten Krieg nie akzeptiert. Das westliche Bündnis muss deutlich machen, dass ein solch gefährlicher Revisionismus nicht hinnehmbar ist.»