Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«The Observer»: Nordkoreaner sind Geiseln von Kim Jong Un

LONDON: Die britische Sonntagszeitung «The Observer» kommentiert die seit zehn Jahren andauernde Herrschaft von Kim Jong Un in Nordkorea:

«Das vorhersehbare Ergebnis von Kims zehnjähriger Tyrannei ist ein chronisch verarmtes, sozial und wirtschaftlich rückständiges Land. (...) Die Nordkoreaner sind Kims Geiseln. Die Frage muss erneut gestellt werden, diesmal an die Großmächte: Wie kann diese Tyrannei überleben? Seit dem Koreakrieg trägt China den größten Teil der Verantwortung. Zwar bereitet Pjöngjangs unberechenbares Verhalten Peking Probleme, doch hat sich Chinas grundlegendes Kalkül seit 70 Jahren nicht geändert: Lieber ein schwacher, abhängiger Despot in Nordkorea als ein starkes, wiedervereinigtes Korea, das sich - wenn es nach Südkoreas Präsident Moon Jae In ginge - dem westlichen Lager anschließen würde.

Die USA und ihre Verbündeten wie Japan haben ebenfalls nicht genug getan, um diesen schweren Affront gegen den internationalen Anstand und das Völkerrecht zu beenden. Zu lange haben sie sich damit begnügt, den Norden zu isolieren, zu sanktionieren und zu ignorieren. Jetzt, da Kim atomar bestückbare ballistische Raketen gebaut hat, die eine amerikanische Stadt treffen könnten - der größte «Erfolg» seiner Führung -, ist es vielleicht zu spät, ihn zu Fall zu bringen, sei es politisch oder anderweitig.»

«NZZ am Sonntag»: Journalismus braucht Ethik

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» beschäftigt sich mit der Kritik an den sozialen Medien:

«Viel wurde in den letzten Jahren über die negativen Folgen von sozialen Netzwerken geschrieben, gerade in klassischen Medien. Sie verbreiteten Unwahrheiten viel schneller als Fakten. Menschen würden sich nur noch in Echokammern tummeln, den Kontakt mit der Realität verlieren. Die Demokratie sei in Gefahr. Nieder mit Social Media! Darob vergisst man leicht, dass dazu auch klassische Medien in der Lage sind. Getrieben nicht von komplexen Algorithmen, sondern simplen Einschaltquoten. Dies zeigt gerade der US-Sender Fox News, der mit Quotenstars wie Tucker Carlson Fakten verbiegt, dass man kaum zuschauen mag. Wo es keine journalistische Ethik gibt, gibt es keinen Journalismus. Weder in den alten noch in den neuen Medien.»

«ABC»: Die Corona-Rechnung für Weihnachten kommt im Januar

MADRID: Die spanische Zeitung «ABC» warnt in einem Kommentar am Sonntag vor den Folgen der relativ milden Corona-Maßnahmen in Spanien:

«Sie werden den Satz nicht sagen, weil er schon vergangenes Jahr schlecht ankam, aber die staatlichen Akteure Spaniens, egal ob links oder rechts, Zentral- oder Regionalregierung, versuchen gerade erneut, «Weihnachten zu retten». Und das bedeutet, die Augen vor der Ausbreitung der Omikron-Variante zu verschließen und darauf zu vertrauen, dass der Impfstoff die Bevölkerung vor Krankheit oder zumindest das Gesundheitssystem vor Überlastung bewahrt. Es stimmt, dass die Wirtschaft neue Restriktionen nicht aushalten würde. Aber die Ausbreitung des Virus wird dadurch begünstigt, dass Infizierte oft gar nicht merken, dass sie das Virus in sich tragen, weil der Impfstoff die Symptome dämpft oder ganz unterdrückt.

Sind wir besser als andere Länder? Besser in Bezug auf die Impfquote und noch etwas bei den Inzidenzen. Aber Spanien testet weniger. Und die beliebten Antigentests vermitteln ein falsches Sicherheitsgefühl, weil sie ungenau sind. Die 3G-Regel ist auch nur ein Druckmittel gegen die relativ wenigen noch Ungeimpften. Fazit: Diese Rettung des Weihnachtsfestes kann für den Rest des Winters den Untergang bedeuten mit Tausenden Kranken und neuen scharfen Beschränkungen.»