Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 12.12.21 | Aktualisiert um: 15:35 | Überblick

«La Repubblica»: Inflation deprimiert Verbraucher

ROM: Zu den Inflationssorgen in den USA und Europa schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Sonntag:

«Der Anstieg der Gas- und Strompreise hat Zentralbanken, Regierungen und Wissenschaftler aus dem Konzept gebracht (...). Die Wiederbelebung der Weltwirtschaft nach den Lockdowns hat einen Konsumboom und einen Produktionsengpass ausgelöst, der die Kosten für Rohstoffe wie Öl in die Höhe getrieben hat. (...) In der EU hat sich das Problem durch die Abhängigkeit von externen Quellen - in erster Linie von Putins Russland - noch verschärft. Die Verknappung vieler wichtiger Komponenten wie Mikrochips für Autos oder Holz für Möbel hat zu Preissteigerungen bei anderen Waren geführt. Aber der Unterschied besteht darin, dass nicht jeder in den nächsten Monaten ein Auto oder einen Tisch kaufen muss, während die Rechnungen mit deprimierender Regelmäßigkeit im Briefkasten landen.»

«Sunday Times»: Für Johnson ist alles nur ein großer Witz

LONDON: Angesichts einer Affäre um angebliche Lockdown-Partys in der Downing Street und anderer Verstrickungen wächst der Druck auf den britischen Premierminister Boris Johnson. Dazu meint die Londoner «Sunday Times»:

«Für Boris Johnson sind moralische Betrachtungen schon seit langem unzeitgemäß. Mit einem Augenzwinkern und einem Grinsen erinnert er uns daran, dass das alles ein großer Witz ist, während er einen weiteren Eimer Schmutz über dem Staatswesen auskippt. (...) Ernste Probleme türmen sich auf - Omikron, die langfristige Ausrichtung der Wirtschaft, Russlands aggressives Auftreten gegenüber der Ukraine - doch der bislang unseriöseste Bewohner der Downing Street 10 verbringt seine Zeit damit, die Renovierung seiner Wohnung und das Stattfinden einer illegalen Party in seinem Wohnzimmer zu erklären.

Noch bemerkenswerter als die Lächerlichkeit ist der Eindruck, dass Johnson es so haben möchte. Er stolpert lieber von einer Krise in die nächste, als sich mit so langweiligen Dingen wie der Frage zu befassen, wie man Wirtschaftswachstum erzeugen kann oder ob man die Außenpolitik neu gestalten sollte. Unter ihm ist der Apparat der Downing Street darauf ausgerichtet, auf die täglichen Schlagzeilen zu reagieren.»

«NZZ am Sonntag»: USA sollten Dollar nicht als Waffe einsetzen

ZÜRICH: Die USA wollen auf eine Aggression Russlands gegen die Ukraine mit harten Sanktionen reagieren. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag»:

«Im Raum steht auch die nukleare Option unter den Wirtschaftssanktionen: Russland vom Dollar-Zahlungssystem abzuhängen. Doch die Amerikaner werden sich diesen Schritt zweimal überlegen. Natürlich würde er Russland schmerzen, aber halt auch dazu zwingen, Alternativen zu suchen. Diese gibt es zum Beispiel beim östlichen Nachbarn: Derzeit führt China, das über eine sehr stabile Währung verfügt, eine digitale Version des Yuan ein - mit dem langfristigen Ziel, seine Währung auch im Handel zu etablieren. Der Dollar ist stark, weil sich weite Teile der Welt auf ihn verlassen. Seine Rolle als wichtigste Reserve- und Handelswährung ist dennoch nicht gottgegeben. Die USA leben bekanntlich auf Kredit. Nur weil das Land über die Weltwährung schlechthin verfügt, kann es seine Defizite so günstig finanzieren.»

«El País»: Sozialdemokratie im Aufwind

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Sonntag die Aussichten der europäischen Sozialdemokraten:

«Die zurückliegenden Wahlen in Europa haben der Sozialdemokratie nach der katastrophalen Reaktion auf die Finanzkrise von 2008 neuen Schwung verliehen. Dafür steht auch der Sieg des sozialdemokratischen Kanzlers Olaf Scholz. Die Pandemie hat die Möglichkeit geschaffen, soziale Kompetenzen und mehrgleisige Reaktionen auf miteinander verbundene Probleme aufzuzeigen. Die Stärke des Staates war der Schlüssel zur Gewährleistung der medizinischen und gesundheitlichen Versorgung. Das Ansehen, das die Sozialdemokratie im Zuge der Sparpolitik angesichts der Finanzkrise von 2008 verloren hatte, ist durch Taten wiederhergestellt worden. Auch Angela Merkel musste sich korrigieren. Joe Bidens Sozialplan geht in die gleiche Richtung, um die zerstörerischsten Auswirkungen der Pandemie zu mildern.

Während den Konservativen eine Alternative zum Neoliberalismus fehlt, gewinnt die Sozialdemokratie mit konkreten sozialen Maßnahmen wieder an Fahrt. Aber sie wird sich schon bald dem Migrationsproblem, den destabilisierenden Folgen des Klimawandels und der sozialen Ungleichheit als Beschleuniger einer anderen globalen Pathologie stellen müssen: der Pandemie des Populismus.»