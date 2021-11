Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 28.11.21 | Aktualisiert um: 14:45 | Überblick

«Corriere della Sera»: Omikron macht Angst vor ewigen Pandemie-Winter

ROM: Zur Omikron-Variante des Coronavirus schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Sonntag:

«Und was, wenn es nie mehr aufhört? Wir haben es lange vermieden, unserer unaussprechlichen Angst eine Stimme zu geben. Von einem Gefühl der Verantwortung gemischt mit einem Verbot, um das Unheil abzuwenden, ermahnt, es nicht zu tun, schwiegen wir. Möglicherweise ist jedoch der Moment gekommen, um zuzugeben: Ist es nicht vielleicht wahr, dass, während wir in den dritten Pandemie-Winter eintreten, in uns der Gedanke an einen Winter ohne Ende Einzug hält? Die Anlandung der Variante aus dem südlichen Afrika in Europa nährt nicht nur die Angst eines Pandemie-Winters ohne Ende, vielleicht rechtfertigt sie auch die Furcht vor rationalen Vorhersagen. (...)

Nun, da die Omikron-Variante ein schwindelerregendes Wachstum an Infektionen verursacht und droht, bestehende Impfstoffe auszuhebeln, tun wir vielleicht gut daran, uns für eine lange Reise zu rüsten, eine Reise durch eine Erde, die den Wechsel von Winter und Frühling nicht mehr kennt, sondern nur noch einen ewigen Herbst. Eine Reise mit unbekanntem Ziel.»

«Sunday Times»: Mangel an Impfstoff begünstigt Mutationen

LONDON: Die Londoner «Sunday Times» sieht im Impfstoffmangel in armen Ländern eine Hauptursache für das Entstehen neuer Corona-Varianten:

«Nicht nur übereifrige Börsianer wurden von den Berichten über die neue Corona-Variante in Angst und Schrecken versetzt. Deshalb sollten wir uns daran erinnern, dass eine der Grundregeln einer globalen Pandemie nicht nur ein Slogan ist - nämlich dass niemand sicher ist, solange nicht alle sicher sind. (...)

Aber die weltweite Verteilung von Impfstoffen erfolgte in einer Weise, die das Auftreten neuer Varianten unvermeidlich macht und die Rückkehr zum normalen Leben verzögert. In den Ländern des südlichen Afrika, in denen Omikron aufgetreten ist, ist die große Mehrheit der Menschen nicht geimpft. (...)

Bislang hat Covax, die weltweite Vertriebsagentur, nur 537 Millionen Impfstoffdosen verteilt, weit weniger als die vielen Milliarden, die benötigt werden. Es lässt sich nicht leugnen, dass in einigen armen Ländern eine zögerliche Haltung gegenüber Impfstoffen weit verbreitet ist (wie auch in einigen reicheren Ländern), aber das Hauptproblem ist der Mangel an Impfstoff. Das muss sich ändern.»

«NZZ am Sonntag»: Die Welt hat Südafrika viel zu verdanken

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert die Entdeckung der Omikron-Variante durch Wissenschaftler in Südafrika:

«Es ist kein Zufall, dass Wissenschaftler in Südafrika die Überbringer dieser schlechten Nachricht sind und dass sie es waren, welche die Mutation entdeckt haben. Das Land gehört bei der Virusforschung zur Weltklasse. Es hat schon die Beta-Variante entdeckt. Von Beginn der Pandemie hat Südafrika die Entwicklung neuer Varianten mittels Genom-Sequenzierung überwacht und die Weltöffentlichkeit früh mit wertvollen Daten versorgt. Ganz im Gegensatz zu anderen Ländern, die weder früh noch transparent informierten.

Nun droht Südafrika aber wegen dieser wissenschaftlichen Pionierrolle die internationale Isolation. Zahlreiche Länder erlauben keine Flüge mehr von Südafrika. Und auch im Land selbst ist ein neuerlicher Lockdown wahrscheinlich. Dabei beginnt nun die für die Tourismusindustrie alles entscheidende Sommersaison. Es wäre wichtig, Südafrika in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Finanziell und bei der gesundheitlichen Bewältigung dieser Pandemie. Die Welt hat Südafrika viel zu verdanken.»