Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

14.11.21

«The Observer»: Alarmstufe nach Glasgow immer noch auf Rot

LONDON: Zu den Ergebnissen der Klimakonferenz in Glasgow meint die Londoner Sonntagszeitung «The Observer»:

«Das bilaterale Abkommen zwischen den USA und China ist - wenngleich recht dünn hinsichtlich konkreter Verpflichtungen - ein reales Zeichen für diplomatische Fortschritte. Mehr als 100 Länder haben sich verpflichtet, die Entwaldung bis 2030 zu beenden. Fünf der reichsten Länder haben 1,7 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung der Naturschutzbemühungen indigener Völker zugesagt. Und die USA und die EU haben eine Initiative zur Reduzierung der Methan-Emissionen unterzeichnet.

Doch das ist nicht genug. Es gibt zu viele Lücken, zu wenige Zusagen und zu wenig Willenskraft. In letzter Minute wurde die ohnehin schon schwache Entschließung über den Abbau der Subventionen für Kohle und fossile Brennstoffe noch weiter verwässert, so dass sie praktisch bedeutungslos wurde. Einige Länder beteuerten in den letzten Plenarsitzungen, dass sie einfach nicht weiter gehen könnten. Aber sie müssen weiter gehen. Die Katastrophe ist noch nicht unabwendbar, aber die Alarmstufe steht für die Menschheit immer noch auf Rot. Der Preis dafür, die Warnung zu ignorieren, ist unvorstellbar hoch.»

«La Vanguardia»: Glasgows unzureichende Klima-Vereinbarungen

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Sonntag das Ergebnis des Weltklimagipfels in Glasgow:

«Die COP26 hat mit Ach und Krach eine Einigung in den umstrittensten Fragen erzielt. Die Abschlusserklärung ruft in abgeschwächter Form zum Ausstieg aus der Subventionierung von Kohle und anderen fossilen Brennstoffen auf, lässt die Schaffung eines Fonds zum Ausgleich für «Verluste und Schäden» ärmerer Länder durch den Klimawandel aber offen und bekennt sich zum Ziel von höchstens 1,5 Grad plus.

Einer der Stolpersteine war die Mobilisierung von Geldern für die Entwicklungsländer, die am meisten unter der Klimakrise leiden. Sie forderten einen Ausgleich von Klimaschäden, wogegen die USA und die EU Vorbehalte hatten. Aber letztlich haben die ärmeren Länder trotz ihrer Wut die Schlusserklärung nicht blockiert.

Die COP26 hat einige positive Vereinbarungen gebracht, deren Umsetzung indes abzuwarten bleibt. Der wichtigste ist die vereinbarte Zusammenarbeit der USA und Chinas bei der Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Ebenso haben 114 Staaten eine Vereinbarung zur Beendigung der Entwaldung bis 2030 unterstützt. Aber alle diese Vereinbarungen sind nicht bindend und an der Umsetzung solcher Versprechen haperte es schon in der Vergangenheit.»

«The Sunday Times»: COP26 hat Geist des Wandels gestärkt

LONDON: Zu den Ergebnissen des Klimagipfels in Glasgow meint die Londoner «Sunday Times»:

«Kritiker werden erwartungsgemäß sagen, es habe auf der Konferenz nicht genug Ambitionen gegeben, besonders bei der Einschränkung der Nutzung fossiler Brennstoffe. Ein Vorwurf, der durch das Manövrieren in letzter Minute gestärkt wurde. Und für die Klimademonstranten ist der deprimierende Abschluss ein gefundenes Fressen. Doch wenn es stimmen würde, wie sie sagen, dass all diese Gipfelkonferenzen nur für Palaver gut und Spitzenpolitiker nur Halunken sind, die Aktionen versprechen, aber nichts unternehmen, was sollte dann den Rest von uns veranlassen, den Klimawandel ernst zu nehmen?

Die meisten Menschen wollen es richtig machen und nicht in Kraftstoff verschlingenden SUVs über die Straßen donnern oder die Thermostaten bis zum Anschlag aufreißen. Doch warum sollten wir uns ändern, wenn unsere Anstrengungen als unnütz abgetan werden? Der Geist des Wandels ist da, und er wurde durch COP26 gestärkt. (...) Die Konferenz konnte niemals der ungetrübte Triumph werden, auf den einige gehofft hatten. Doch sie hat den Fokus geschärft und einige wichtige Fortschritte erreicht. Es ist nun an den Regierungen, die Veränderungen vorzunehmen, die sich die Menschen wünschen.»

«Corriere della Sera»: Klima-Erklärung ohne konkrete Verpflichtungen

ROM: Zum UN-Weltklimagipfel COP26 schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Sonntag:

«Bei der Enttäuschung über die Ergebnisse der COP26 war die einzige positive Überraschung die gemeinsame Erklärung Chinas und der Vereinigten Staaten. Die Schaffung einer chinesisch-amerikanischen Klima-Task Force wird als Signal gewertet, dass die bilateralen Beziehungen die erste Verbesserung seit Jahren erleben. Um sich mit der Hoffnung auseinanderzusetzen, die eine Deeskalation einleiten könnte, kommt es an diesem Montag zum ersten bilaterale Gipfeltreffen der beiden Präsidenten, wenn auch auf Abstand.

In der Klima-Erklärung fehlen jedoch konkrete Verpflichtungen: keine verbindliche Angabe zur Kohlenstoffdioxid-Reduktion. Kann man hier Gretas übliche Blabla-Kritik anbringen? Aber die schwedische Aktivistin und ihre Zeitgenossen haben in Peking null Sichtbarkeit. Die umweltschädlichste Supermacht der Welt wird von einem Regime regiert, das der Zivilgesellschaft wenig Selbstständigkeit lässt.»

«NZZ am Sonntag»: Geimpfte regieren über Ungeimpfte

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert die Corona-Politik Österreichs:

«Ab Montag müssen Ungeimpfte in den Lockdown. So sieht es ein Plan der Regierung vor. Dann regiert die Zweidrittel-Gesellschaft. 65 Prozent der Österreicher sind derzeit voll immunisiert und leben halbwegs normal ihren Alltag, der Rest darf Haus und Wohnung nur noch unter Auflagen verlassen: zum Einkauf in den Supermarkt und mit Testnachweis auch zur Arbeit. Die Freiheit der Impfskeptiker hat nun einen hohen Preis. Zur Maßregelung durch den Staat kommt auch noch die Stigmatisierung. Die österreichische Regierung nimmt damit in Kauf, dass die Gesellschaft noch tiefer gespalten wird, als sie es bereits ist. Der Hintergedanke der Politiker ist klar: Jene zehn Prozent der Bürger, die bisher mit der Impfung zögerten, aber nicht überzeugte Gegner sind, sollen zum Stich gezwungen werden. Ob dieses Kalkül aufgeht, ist fraglich.»