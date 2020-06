Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«The Sunday Times»: Es darf keinen weiteren Lockdown geben

LONDON: Der britische Premierminister Boris Johnson hat weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen angekündigt. Dazu meint die «Sunday Times»:

«Johnsons große Angst ist natürlich, dass er für eine zweite Viruswelle verantwortlich gemacht werden könnte. So hochmütig wie sie anfangs gegen einen Lockdown waren, lehnten Regierungsmitglieder eine Aufhebung von Schutzmaßnahmen wie in anderen Ländern zunächst ab. Zur Begründung hieß es, dass sich diese Länder einer zweiten Welle aussetzen würden, die Großbritannien vermeiden würde. Dazu ist es jedoch im Großen und Ganzen nicht gekommen. Wo es neue Virusausbrüche gab, waren sie nicht großflächig. In Deutschland und Südkorea, die erfolgreicher als Großbritannien mit der Pandemie umgegangen sind, waren sie lokal begrenzt und identifizierbar. (...)

Neue lokale Ausbrüche sind sehr wahrscheinlich, wie die wissenschaftlichen Berater der Regierung gelernt haben. Die Reaktionen sollten durch Gesundheitsbehörden vor Ort erfolgen, die ihre Regionen kennen und die nötige Erfahrung haben. Sie können effektiv vorgehen. Denn wenn wir diesen Lockdown mit seinen enormen Kosten für die Wirtschaft, die Unternehmen und das Bildungswesen einmal hinter uns haben, darf es keinen weiteren geben.»

«NZZ am Sonntag»: Staatsterrorismus verlangt eine harte Antwort

ZÜRICH: Zur Reaktion der Bundesregierung auf den mutmaßlichen Auftragsmord der russischen Regierung in Berlin meint die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag»:

«Auf die Zahmheit der deutschen Außenpolitik kann sich Staatschef Wladimir Putin bis jetzt verlassen. Um des Profits bilateraler Wirtschaftsbeziehungen willen macht sich Berlin klein gegenüber dem Kremlherrn. Den Bau einer zweiten russischen Gaspipeline durch die Ostsee lässt die Regierung allen Bedenken ihrer Partner in Europa zum Trotz fortsetzen. Diese deutsche Russlandpolitik muss auf den Prüfstand. Ein Akt des Staatsterrorismus, begangen von Putins Geheimdienst, verlangt eine harte Antwort. Politische wie wirtschaftliche Sanktionen sind angezeigt. Schiebt die deutsche Regierung dem Treiben russischer Agenten keinen Riegel vor, ermuntert sie diese nur zu neuen Taten.»