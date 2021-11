Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 07.11.21 | Aktualisiert um: 15:30 | Überblick

«La Vanguardia»: Kampf gegen Klimawandel wird teuer

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» befasst sich am Sonntag mit dem Kampf gegen den Klimawandel:

«Die Welt stellt überrascht fest, dass der Umweltschutz viel teurer wird als gedacht. Jetzt, da sich endlich die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass eine grüne Revolution unausweichlich ist, sehen sich die Menschen vor ungeahnten Herausforderungen: der gewaltige Anstieg der Kosten für Energie, die zudem knapp werden könnte. Die neuen sauberen Energien stehen nicht rechtzeitig zur Verfügung, um die alten schmutzigen zu ersetzen. Hinzu kommen Versorgungsengpässe selbst bei Produkten des täglichen Bedarfs.

Es war klar, dass diese grüne Revolution nicht leicht würde, aber niemand dachte, dass sie sich so schnell auf unser Leben auswirkt. Die Menschen sind zwar für Maßnahmen gegen den Klimawandel. Es soll sie aber nichts kosten. Während die Welt auf das Ergebnis des Weltklimatreffens in Glasgow wartet, stellt sie mit Besorgnis fest, dass Klimaneutralität eine Reihe von Opfern mit sich bringt, die nicht vorhergesehen wurden und - was noch schlimmer ist - nicht einmal ausreichen werden, um die Erderwärmung rechtzeitig zu begrenzen. Die grüne Revolution wird alle viel kosten, aber es gibt keine Alternative. Das sollten sich alle jetzt klarmachen.»

«The Observer»: Machtstreben bestimmt Johnsons Politik

LONDON: Die Londoner Sonntagszeitung «The Observer» beschreibt den britischen Premierminister als skrupellosen Machtpolitiker:

«Man muss schon eine gewisse Art von Scharlatan sein, der in erster Linie von seinem Machtstreben und nicht vom nationalen Interesse angetrieben wird, um Boris Johnsons Art von Politik zu betreiben. Seit er Premierminister ist, hat er Kollegen, die mit ihm in der Brexit-Frage nicht übereinstimmen, aus seiner Partei ausgeschlossen, das Parlament rechtswidrig ausgeschaltet, um seinen Brexit-Deal gegen den Widerstand des Parlaments durchzusetzen, über die Folgen des Nordirland-Protokolls gelogen und wiederholt damit gedroht, internationale Abkommen zu brechen, um seinen Willen zu bekommen. Die Missachtung von Regeln und mangelnde Redlichkeit sind keine Nebenerscheinung von Boris Johnsons Amtszeit in der Downing Street Nr. 10: Sie sind der ausschlaggebende Aspekt seines Charakters, seiner Karriere und seiner Politik.»

«Sonntagszeitung»: Klimakonferenz ist kein Jetset-Anlass

ZÜRICH: Zum Klimagipfel in Glasgow schreibt die Schweizer «Sonntagszeitung»:

«Insgesamt flogen 400 Privatflugzeuge diese Woche Glasgow an, um Menschen an eine Konferenz zu transportieren, die dort die Welt, also uns, ermahnten, wir alle hätten unseren CO?-Ausstoß herunterzufahren. Wer noch in CO?-Sünde lebt, so die Botschaft, muss Buße tun, es sei denn, er gehört der internationalen Klimarettungs-Aristokratie an. (...)

Der Klimawandel ist real. Und es braucht ernsthafte Leute, die sich damit befassen. Wer aber darin wie ein wesentlicher Teil der Eliten dieses Planeten bloß einen weiteren Jetset-Anlass sieht, sprengt die gute Sache in die Luft - und übrig bleibt eine schmutzige Wahrheit, die eben auch stimmt: Dass sich die Mächtigen und Reichen dieser Welt gerne als Klimaretter inszenieren, um davon abzulenken, dass es neben dem Klima noch andere, vielleicht gar drängendere Fragen gibt wie etwa Armut und politische Ohnmacht. Dass es Menschen gibt, die lieber eine Suppe auf dem Tisch hätten als einen Tesla in der Garage.»