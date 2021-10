Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«Público»: COP26 und das Risiko erneuten Scheiterns

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» kommentiert am Sonntag das mögliche Scheitern des Weltklimatreffens in Glasgow:

«Die Mutter aller Gipfel, der Jetzt-oder-Nie-Moment, unsere allerletzte Chance. Es mangelt nicht an Dramatik, um zu beschreiben, wie viel beim 26. UN-Klimagipfel (COP26) in Glasgow auf dem Spiel steht. Die Lage ist ernst und es besteht die Gefahr, dass wir erneut scheitern.

Als die UN die Klimapläne der 197 COP-Teilnehmer vorlegte, wurde klar: Wenn alles so bleibt, können wir das Ziel von Paris vergessen, den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen. Jetzt lautet die Zahl 2,7 Grad und nur durch eine Halbierung der CO2-Emissionen bis 2030 können wir den Planeten so wie wir ihn kennen erhalten.

Bei dem Gipfel soll es darum gehen, die Pläne der Länder zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu aktualisieren. Aber viele haben das nicht getan, andere versprechen nur Maßnahmen nach 2030. Von den vier umweltschädlichsten Ländern wird Russlands Putin nicht dabei sein, Chinas Xi bleibt zuhause und Modis Indien wird sich noch nicht zur CO2-Neutralität verpflichten. Die Uhr tickt. Entweder verdoppeln wir unsere Anstrengungen oder wir bewegen uns immer schneller in Richtung einer Klima- und Sozialkatastrophe.»

«Corriere della Sera»: Spaltungen bleiben bestehen

ROM: Zum Gipfel der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) in Rom schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Sonntag:

«Abgesehen von Erklärungen und einigen Abkommen (globale Mindeststeuer und Impfstoffe) ist das Bedeutendere, der Weltöffentlichkeit gezeigt zu haben, dass bestimmte Länder, insbesondere westliche Demokratien, immer noch in der Lage sind, miteinander zu kooperieren. Auch wenn die Spaltungen bestehen bleiben. Viel mehr war nicht zu erwarten.

Es genügt daran zu denken, dass US-Präsident Joe Biden mit einem Investitionsplan für Wohlstand und ökologischen Umbau nach Rom gekommen ist, für den es noch keine Zustimmung des Kongresses gibt. Oder man denkt daran, dass in allen Fragen, angefangen bei Klima und Energie, ebenso erbitterte Interessenkonflikte im Gange sind; und daran wie schwer die Konkurrenz zwischen den Großmächten wiegt. Der Gipfel ist aber auch eine Gelegenheit, um über das Verhältnis zwischen Demokratien und autoritären Mächten, seien sie groß wie China oder Russland oder mittelgroß, nachzudenken.»

«The Sunday Times»: Klimaaktivisten werden nicht zufrieden sein

LONDON: Zu den Erfolgsaussichten für den Klimagipfel in Glasgow meint die Londoner «Sunday Times»:

«Boris Johnson sagte beim G20-Treffen in Rom, die Chancen, dass sich der Gipfel auf die notwendigen Maßnahmen einigt, stünden nur etwas besser als 50 zu 50. Inspiriert von der Ewigen Stadt verglich er ein Versagen der Welt beim Klimaschutz mit dem Zusammenbruch des Römischen Reiches.

In Wahrheit wäre es noch viel schlimmer, aber wir sollten nicht zu pessimistisch sein. Die Ergebnisse in Glasgow werden zwar niemals ausreichen, um die Klimaaktivisten zufriedenzustellen, aber sie sollten dennoch einen Fortschritt darstellen. (...)

Entscheidend ist, dass der Gipfel in Glasgow die öffentliche Meinung zum Klimawandel stärker als je zuvor beeinflusst hat. Nur noch wenige Außenseiter bezweifeln, dass die globale Erwärmung von Menschen verursacht wird. Die Menschen akzeptieren die Realität, und sie sind zunehmend bereit, ihr Verhalten anzupassen.»

«The Observer»: Klimagipfel in Glasgow ist letzte Chance

LONDON: Zum Klimagipfel in Glasgow meint die Londoner Sonntagszeitung «The Observer»:

«Ein Erfolg des Gipfels wäre für die Menschheit zweifellos von großem Nutzen. Der Gipfel in Glasgow ist, wie David Attenborough es formulierte, «unsere letzte Chance, den notwendigen Wandel herbeizuführen», um unseren Planeten zu schützen.

Dieses Ziel zu erreichen, wird jedoch außerordentlich schwierig sein. Fast 200 Nationen werden sehr unterschiedliche Anliegen verfolgen. Die arabischen Staaten etwa wollen so lange wie möglich nach Öl bohren, während pazifische Inselstaaten, die durch den ansteigenden Meeresspiegel ausgelöscht werden könnten, einen zügigen Stopp der Förderung aller fossilen Brennstoffe anstreben. (...)

Kopfschmerzen bereiten auch die Schwierigkeiten von Präsident Joe Biden, sein 500-Milliarden-Dollar-Paket für saubere Energie durch den Kongress zu bringen, die Unnachgiebigkeit Chinas bei der Frage, ob es seine Zielstellung für die Erreichung eines CO2-Emissions-Höchststands, ab dem der Ausstoß sinken soll, von 2030 noch vorziehen soll oder nicht, sowie die Entscheidung Saudi-Arabiens, die Ölproduktion in den nächsten Jahren zu erhöhen.»

«NZZ am Sonntag»: Streit der Demokraten freut Trump

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert den Streit bei den amerikanischen Demokraten über die großen Vorhaben von US-Präsident Joe Biden:

«Sein Infrastrukturplan, sein Wirtschafts- und Sozialprogramm und sein Maßnahmenpaket für den Schutz des Klimas kommen seit Wochen nicht vom Fleck, weil sich linke und rechte Demokraten nicht einigen können. Selbstverständlich kann man darüber streiten, wie viel Geld der Staat in Zeiten einer katastrophalen Pandemie in die Hand nehmen und was er damit tun soll. Doch die andauernde Uneinigkeit darüber nimmt allmählich Züge der Selbstzerfleischung an. Sie schwächt den Präsidenten zum einen auf dem diplomatischen Parkett. Am Treffen der G20 in Rom an diesem Wochenende und am darauffolgenden UN-Klimagipfel in Glasgow kann er ja schlecht für einen beherzten Klimaschutz werben, wenn er selbst nicht mit gutem Beispiel vorangeht. Zum anderen und vor allem schadet der Zwist Biden zu Hause. Will ihn die eigene Partei wirklich noch vor den Zwischenwahlen zur lahmen Ente machen? Das kann nur die Republikaner freuen und insbesondere den abgewählten Donald Trump, der mit einer Rückkehr ins Weiße Haus liebäugelt.»