Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«La Vanguardia»: Schwere Tage für Biden

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Sonntag die Lage von US-Präsident Joe Biden:

«Als Joe Biden im Weißen Haus ankam, hatte er mehrere Prioritäten: der Kampf gegen Corona, die Ankurbelung der Wirtschaft, die Klimakrise, eine Reform des Einwanderungssystems sowie die USA auf die internationale Bühne zurückzubringen. Die Impfkampagne lief gut an, geriet aber ins Stocken, bei der Klimafrage sollen die Treibhausgasemissionen bis 2030 halbiert werden. Ansonsten scheint der Präsident weit davon entfernt zu sein, seine Ziele zu erreichen. In der Migrationsfrage hat er die Anti-Einwanderungsmaßnahmen Trumps noch nicht aufgehoben.

In der Außenpolitik gab es den chaotischen Rückzug aus Afghanistan. Das war ein schwer Schlag für den Ruf der USA und die europäischen Verbündeten wurden auch nicht gewarnt. Und bei der Wirtschaft muss Biden mitansehen, wie Streit zwischen seinen Demokraten die Zustimmung zum Infrastruktur- und Sozialausgabenplan lähmt. Der Präsident hat die Prüfung in Afghanistan und in der Einwanderungspolitik nicht bestanden, er hat Probleme, Impfungen zu reaktivieren, und seine wirtschaftlichen und sozialen Reformen werden im Kongress gestoppt. Ohne Zweifel harte Zeiten für Biden.»

«NZZ am Sonntag»: Parteien wahren politischen Anstand

ZÜRICH: Zur politischen Lage in Deutschland nach der Bundestagswahl schreibt die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag»:

«So neu und unübersichtlich die politische Lage in Deutschland nun ist, so beruhigend normal sind die Wahlen und die Woche danach doch verlaufen: kein Sturm auf den Reichstag in Berlin, um neu gewählte Abgeordnete wieder hinauszutreiben. Keine Zweifel am Wahlergebnis, keine wilden Verschwörungstheorien, die breite Mitte ist gestärkt, die Ränder rechts und links haben Stimmen verloren. Europas größte Demokratie hat nicht gewackelt. Das ist schon viel nach all den Jahren mit Donald Trump, Viktor Orban, Matteo Salvini oder den die britische Gesellschaft vergiftenden Brexiteers. Gut, Armin Laschet, der Kanzlerkandidat der Union, hat zwei Tage gebraucht, um seinem Kontrahenten von der SPD zum Wahlsieg zu gratulieren. Aber noch ist ja nicht entschieden, ob Olaf Scholz regieren wird. Der politische Anstand, der maßvolle Umgang zwischen den Parteien ist auf bemerkenswerte Weise gewahrt. Weder leitet die Union aus dem knappen Ergebnis als Zweitplatzierte den Anspruch ab, sich bei der Regierungsbildung vorzudrängen. Noch wäre eine große Mehrheit der deutschen Wähler damit einverstanden: Knapp 60 Prozent wünschen laut Umfragen nun die sogenannte Ampelkoalition zwischen SPD, FDP und Grünen. Deutschland mag langweilig erscheinen, aber das Land ruht in sich.»

«The Independent»: Nach Corona steigen CO2-Emissionen wieder an

LONDON: Zum Anstieg der Erdgaspreise meint der Londoner «Independent» am Sonntag:

«Der Anstieg der Erdgaspreise könnte zwar noch einige Zeit anhalten, ist aber nicht auf eine Verknappung der Reserven zurückzuführen, sondern vielmehr darauf, dass die Erholung der Weltwirtschaft nach den Corona-Lockdowns für viele etwas überraschend gekommen ist.

Der Preisanstieg wird wahrscheinlich zwei Anreizeffekte haben. Der eine könnte darin bestehen, dass Verbraucher zum Heizen auf Strom umsteigen, der theoretisch auch aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt werden kann. Das Problem ist, dass elektrische Wärmepumpen noch lange nicht für den Massenmarkt tauglich sind und dass Wasserstoff, der mit Strom erzeugt wird, sogar noch weiter davon entfernt ist. In der Zwischenzeit besteht der andere Effekt der hohen Gaspreise darin, dass die Erzeuger das Angebot erhöhen, was letztendlich zu niedrigeren Preisen, aber einem höheren CO2-Ausstoß führen wird.»