Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«The Observer»: Afghanen kennen ihre Rechte

LONDON: Die britische Sonntagszeitung «The Observer» kommentiert die Taliban-Herrschaft in Afghanistan:

«Die Frage, ob sich die Taliban verändert haben, ist in aller Munde. Zum Teil ist das Wunschdenken. Sollten die Islamisten zur Vernunft gekommen sein, wäre die Niederlage der Alliierten für sie weniger schmerzhaft. Alle Anzeichen sprechen jedoch eher für das Gegenteil. (...)

Doch während die Islamisten dabei sind, das Land wieder nach unten zu ziehen, lautet die wichtigere Frage: Hat sich Afghanistan verändert? Einzelne mutige Aktionen und Demonstrationen zeugen von einer Stimmung des Trotzes in der Bevölkerung, die vor 2001 weniger ausgeprägt war. Sie deuten auf einen Willen zum Widerstand hin.

Die Afghanen, insbesondere die jugendliche Mehrheit, kennen ihre Rechte. Sie wissen, wie sich Freiheit anfühlt. Sie haben Erwartungen in Bezug auf Bildung, Karriere, Gesundheitsfürsorge, Reisen und eine moderne, vernetzte Wirtschaft, in der die Banken effizient funktionieren, die Währung einen Wert hat und es in den Geschäften Lebensmittel gibt. (...) Wie lange können die Islamisten noch rücksichtslos mit Peitschen und Gewehren vorgehen, bevor ihre Kontrolle ins Wanken gerät?»

«NZZ am Sonntag»: Dreierkoalition wird Normalfall

ZÜRICH: Zum Wahlkampf in Deutschland schreibt die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag»:

«Für eine so genannte große Koalition von Sozial- und Christlichdemokraten wird es nicht mehr reichen, eine Dreierkoalition wird auf absehbare Zeit der Normalfall in Berlin. Die Politik ist zurück. Sowohl Scholz wie Laschet müssen ein Bündnis widerstreitender und selbstbewusster Kräfte managen, sollten sie nach der Wahl am 26. September eine Regierungsmehrheit hinter sich bringen. Vor allem Scholz müsste dabei nicht nur Zugeständnisse an den liberalen und an den grünen Koalitionspartner machen, die beide auf ihre Weise den Deutschen einen Politikwechsel zumuten wollen; der Kanzlerkandidat der SPD wird - wie einst Helmut Schmidt - noch dazu mit seiner linksgeführten Partei kämpfen müssen.

Doch all das - so lautstark und vielleicht auch unschön ein solches Dreiergespann auf Regierungsfahrt ginge - wäre ein Dienst an den deutschen Wählern. Die nächste Koalition in Deutschland wird vom politischen Wettstreit leben, nicht mehr von der Apathie, der Angst und der selbst gewählten Entmündigung der Bürger.»