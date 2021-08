Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«La Repubblica»: Die Wiedergeburt der SPD

ROM: Zur Aufholjagd des SPD-Kandidaten Olaf Scholz vor der Bundestagswahl schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Sonntag:

«Er solle nicht so «schlumpfig» grinsen, hatte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder damals gesagt. (...) Es war März, und Olaf Scholz sah wie ein chancenloser Kandidat aus. (...) Es kam ein tragischer Hochwassersommer, in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen. Für Scholz begann sich die Kluft in den Umfragen zu seinem Rivalen Armin Laschet zu schließen, nachdem der nordrhein-westfälische Ministerpräsident gefilmt wurde, wie er am Ort der Tragödie feixte. Das wachsende Gefühl, dass der Erbe von Angela Merkel nicht das nötige Gewicht hat, um Kanzler zu werden, ist für viele Deutsche Gewissheit geworden. Und Scholz begann zu punkten. Ohne etwas zu tun. Nur weil es ihn gibt.»

«Sunday Times»: Amerika ist ein unzuverlässiger Partner

LONDON: Zum Terroranschlag in Kabul während des Abzugs der US-Truppen meint die Londoner «Sunday Times»:

«Der Bombenanschlag am Flughafen, eine unsägliche Gräueltat, war ein feiger Angriff auf muslimische Mitbürger, die einen sicheren Ort suchten. Viele von ihnen Frauen und Kinder, die neben einem offenen Abwasserkanal in den Tod gingen. Auch amerikanische Soldaten verloren ihr Leben, weil sie versuchten, einen chaotischen Rückzug zu überwachen. Keine noch so erfolgreichen US-Drohnenangriffe auf die Isis-K-Terroristen, die für diese Gräueltat verantwortlich sind, können dieses Grauen wettmachen.

In der vergangenen Woche war auch zu erleben, wie Joe Biden in einer peinlichen Ansprache an die Nation darauf beharrte, dass seine Strategie richtig sei, selbst angesichts der Gräueltaten am Flughafen. Sein größter Vorteil bei den Präsidentschaftswahlen im November letzten Jahres war, dass er nicht Donald Trump war. Es sieht ganz danach aus, dass dies sein einziger Vorteil war, dem viele Nachteile gegenüberstehen. Auf eine blamable Präsidentschaft, die von Donald Trump, könnte eine weitere folgen. Das Afghanistan-Debakel ist ein gemeinsames Projekt von Trump und Biden. Und Amerika ist, wie seine Verbündeten festgestellt haben, ein unzuverlässiger Partner geworden.»

«Sonntagszeitung»: Weltmacht USA verliert Handlungsfähigkeit

ZÜRICH: Die Schweizer «Sonntagszeitung» kommentiert die politische Neuausrichtung der USA:

«Für das Versagen der USA in Afghanistan ist der grauenhafte Selbstmordanschlag vom Donnerstag ein Fanal. Er tötete nicht nur 13 US-Soldaten und gegen 200 Afghaninnen und Afghanen. Im Feuerball vor dem Abbey-Tor explodierte auch die Illusion, die Supermacht sei noch in der Lage, auf der Welt zum Rechten zu sehen. Die USA mögen nicht mehr. (...)

Kein US-Präsident ist mehr in der Lage, eine außenpolitische Strategie zu entwerfen, die über den nächsten Wahltermin hinausdenkt. Innen- und wahlkampfpolitische Erwägungen haben immer Vorrang. Aus demselben Grund ist die teure US-Sicherheitspolitik längerfristig nicht mehr zu finanzieren. Zum Beispiel sieht die Biden-Regierung Dollarbillionen für Soziales und den Klimaschutz vor, die unweigerlich Kürzungen im Verteidigungsbudget nach sich ziehen werden.

Die jammervolle Niederlage von Kabul spiegelt daher mehr als bloß ein Zurückpendeln zum Isolationismus. Es zeigt sich darin eine Supermacht, die nicht mehr die Führungsnation spielen will, die diese Rolle immer weniger gut beherrscht und der das dafür nötige Geld ausgeht.»

«NZZ am Sonntag»: Weckruf für ein schwaches Europa

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert die Afghanistan-Politik von US-Präsident Joe Biden:

«Das Ausmaß des politischen Schadens, den Biden mit dem chaotischen, unilateral verfügten Abzug aus Afghanistan angerichtet hat, wird erst mit der Zeit deutlich werden. So begründbar der Rückzug aus diesem verlorenen Krieg auch ist: Die Brüskierung der verbündeten Europäer wird lange nachwirken. Denn die Amerikaner haben sich um die Prämisse des Afghanistankriegs, die immer wieder beschworene Solidarität des "gemeinsam hinein, gemeinsam hinaus", foutiert. Bei deren Flucht aus Afghanistan mussten die Nato-Partner zusehen, dass sie nicht auf der Strecke blieben. Nach 20 Jahren dieses im Hinblick auf Menschenleben und Geld kostspieligen Versuchs der Stabilisierung erfuhren die Europäer von Biden, dass die Unternehmung längst nicht mehr im Interesse der USA sei. An den Europäern liegt es nun, die Folgerungen zu ziehen. Afghanistan ist ein weiterer Weckruf. Europa muss politisch und militärisch zu einer ernst zu nehmenden Kraft werden. Oder sich weiter vorführen lassen.»