Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» zu Afghanistan

Noch in der Stunde des Scheiterns können sich europäische Politiker hinter Amerikas Rücken verstecken und mit dem Finger auf Joe Biden zeigen.

Dabei sprach der amerikanische Präsident vorige Woche den Verbündeten aus dem Herzen, als er die Afghanen aufrief, endlich für sich selbst zu kämpfen. (...) Der Westen steckte in einem Dilemma: Je länger seine Truppen blieben, desto länger ruhte sich die afghanische Regierung darauf aus. Als sie abzogen, kollabierte das Aufbauwerk. (...) Der Westen hat sich in Afghanistan hoffnungslos überhoben. Dieses Eingeständnis ist überfällig, aber kein Freibrief zur Flucht aus der Verantwortung. Amerika und Europa müssen zur Kenntnis nehmen, dass schon die zuletzt überschaubare Truppenpräsenz genügte, um das Patt mit den Taliban zu perpetuieren. Eine Strategie war das nicht.

«Corriere della Sera»: Die Zukunft des Planeten ist schon da

MAILAND: Zur gegenwärtigen Hitzewelle in Italien und dem Klimawandel schreibt die Mailänder Tageszeitung «Corriere della Sera» am Sonntag.

«Das Drehbuch ist perfekt, der Schnitt knapp, die Spezialeffekte gelungen. Aber es handelt sich nicht um einen Katastrophenfilm, es sind die Bilder einer Realität, in der jeder von uns das Opfer und auf gewisse Weise auch der Schuldige ist. Wir sind überall mit einbezogene Zuschauer, und es hilft überhaupt nichts, den Bildschirm abzuschalten und woanders hinzuschauen. Die Erde ist in Alarmstufe rot.

Wenige Tage nach dem sechsten Bericht des Weltklimarats (...) hat eine Rekordhitze unsere Widerstandskräfte untergraben, die schon von der Pandemie hart auf die Probe gestellt worden waren. Sie bedroht die «Normalität», die wir brauchen würden, und sie lässt uns die Notwendigkeit begreifen, unsere Verhaltensweise zu ändern. Und man kann sich nicht damit trösten, mentale Barrieren im Namen der Entfernung zu errichten. Die Quecksilbersäule spielt genau hier verrückt, in unserem glühenden Italien.

Die Zukunft ist nun unsere Gegenwart. Es ist nicht mehr nötig, sich zu fragen, ob wir von der Notwendigkeit überzeugt sind, einen Planeten retten zu müssen, der zugrunde gehen könnte. Es ist eine gesicherte Tatsache.»

«El País»: Afghanische Flüchtlinge müssen geschützt werden

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Sonntag die Lage in Afghanistan:

«Der Vormarsch der Taliban hat selbst die pessimistischsten Beobachter verwundert. Die islamistische Miliz hat in wenigen Tagen fast alle wichtigen Städte des Landes erobert. Zwanzig Jahre internationaler Intervention lösen sich in Rekordzeit in Luft auf. Die USA haben 83 Milliarden Dollar in die Ausbildung der afghanischen Armee gepumpt. Diese ergibt sich nun meist kampflos.

Abgesehen vom Ansehensverlust für die USA gibt es klare Opfer: Zivilisten, die wieder unter einem Terrorregime leben mit körperlicher Züchtigung und öffentlichen Hinrichtungen. Frauen haben für die Taliban absolut keine Rechte. Sie können das Haus nicht verlassen, ohne Gefahr zu laufen, geschlagen zu werden, wenn sie nicht von einem Mann begleitet werden. Der Zugang zu Bildung oder minimaler Gesundheitsversorgung ist de facto verboten.

Die internationale Gemeinschaft muss nun denen helfen, die vor Krieg und dem Terror der Taliban fliehen. Die EU und die USA können bei einer Katastrophe, für die sie die Verantwortung tragen, nicht wegschauen. Die Militärintervention ist gescheitert. Aber es ist noch Zeit für humanitäre Hilfe.»

«NZZ am Sonntag»: Afghanistan hat Chancen nicht genutzt

ZÜRICH: Zum Abzug der US-Truppen aus Afghanistan meint die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag»:

«Die nun aus Afghanistan abziehenden US-Truppen sind nur noch bemüht, ihre Landsleute vor den heranrückenden Taliban in Sicherheit zu bringen - die Bevölkerung lassen sie im Stich. Doch das ist nur die eine Seite der Geschichte. Die andere sollte man nicht ausser Acht lassen: Afghanistan hat eben auch die Chancen nicht genutzt, die es in den vergangenen zwanzig Jahren hatte. Das rächt sich nun bitter.

Denn trotz Milliardenbeträgen und Ausbildern aus den USA und der Nato vermochte es die Regierung nicht, eine den Islamisten gewachsene Armee aufzubauen. Die Politiker in Kabul verstanden es ebenso wenig, an einem Strick zu ziehen. Und mit den Stammesführern auf dem Land rang die Regierung lieber um Einfluss, als sich mit ihnen gegen die Taliban zusammenzutun. Korruption und Misswirtschaft setzten dem ohnehin schwachen Staat zu. Kein Wunder, schlossen sich junge Männer in Scharen den strengen, aber vermeintlich rechtschaffenen Gotteskriegern an. Im Stich gelassen werden die Afghaninnen und Afghanen, denen wieder eine Schreckensherrschaft droht, vor allem von eigenen Leuten.»

«Sunday Times»: Ein deprimierender Moment

LONDON: Die Londoner «Sunday Times» kommentiert den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan:

«Die (britische) Regierung kann gegen das Vorgehen der USA wettern, darunter die Entscheidung von Joe Biden, entgegen dem Rat des Pentagons den Truppenabzug nicht an Bedingungen zu knüpfen. Aber die Demütigung ist auch unsere, ebenso wie die Fragen danach, ob sich unser Engagement gelohnt hat.

Auf dem G7-Gipfel in Cornwall hieß es, Amerika sei zurück. Versuchen Sie einmal, das den Menschen in Afghanistan zu sagen. Bis zum 20. Jahrestag des 11. September werden die Taliban mit ziemlicher Sicherheit wieder die Kontrolle übernehmen. Dann werden wir wieder da sein, wo wir angefangen haben. Mit allem, was das bedeutet hinsichtlich Terroranschlägen und Migranten, die aus dem Land fliehen. Dies ist ein deprimierender und beunruhigender Moment.»