Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«Observer»: Raisis Aufstieg verheißt Unheil

LONDON: Die britische Sonntagszeitung «The Observer» kommentiert den Amtsantritt des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi:

«Raisis Aufstieg markiert einen definitiven Triumph für die streng konservativen, antiwestlichen Fraktionen, die mit Irans oberstem Führer, Ajatollah Ali Chamenei, verbunden sind. Raisis Vorgänger, Hassan Ruhani, kämpfte ebenso wie Mohammed Chatami vor ihm einen langen, letztlich verlorenen internen Kampf um die Annäherung an die USA und Europa. Jetzt kontrollieren die Hardliner alle wichtigen Institutionen der islamischen Republik, darunter das Militär, die Justiz und das Parlament. Die Folgen dieses Durchmarsches sind unheilvoll. (...) Alarmierend ist auch der jähe Ausbruch von Feindseligkeiten an der israelisch-libanesischen Grenze sowie mit der Hamas im Gazastreifen. Die Hisbollah hat ungewöhnlicherweise den Abschuss von Raketen zugegeben. Diese Erklärung sieht aus wie eine Botschaft an Naftali Bennett, Israels noch unerfahrenen Premierminister, die mit Zustimmung des Irans übermittelt wurde. Nach dem Tankerangriff hatte Israel mit direkten Militäraktionen gedroht. Einen solchen Zweikampf zwischen den Neulingen Raisi und Bennett kann sich der Nahe Osten nicht leisten.»

«La Repubblica»: Lage in Mosambik vor Wendepunkt

ROM: Zum Konflikt in Mosambik, wo Soldaten aus Ruanda das Land im Kampf gegen extremistische Gruppen unterstützen, schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Sonntag:

«Der Krieg gegen die islamistische Extremistengruppe Al-Shabaab in Mosambik ist an einem echten Wendepunkt seit 2017. Dank der Armee eines unerwarteten Akteurs: Ruanda. Nachdem Präsident Filipe Nyusi den Konflikt geleugnet und verhindert hatte, dass Nachrichten die nationalen Grenzen überschritten, und Journalisten und Bischöfen den Mund stopfte, bat er die internationale Gemeinschaft um Hilfe.

Doch während die EU den Einsatz von 120 Einheiten zur Ausbildung ab September und Oktober genehmigte und der Block der südafrikanischen Staaten darüber stritt, wer das Kommando übernehmen sollte, erreichten Tausend ruandische Soldaten am 9. Juli heimlich die Kriegsprovinz Cabo Delgado. (...) Die extremistische Bewegung ist lokal und eine Reaktion auf eine dramatische Situation der sozialen Ungleichheit, die das Kalifat ausgenutzt hat.(...) Es bleibt das Versagen eines Staates, der multinationale Konzerne mit Armeen beruhigt, aber noch nicht in der Lage ist, seine Bevölkerung vor der Wut zu retten, die durch das Elend erzeugt wird.

«El País»: Corona-Zertifikat Pass zurück in die Normalität

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» hebt in einem Kommentar am Sonntag die Vorteile des EU-Corona-Zertifikats hervor: «Das EU-Corona-Zertifikat ist bisher mehr als 300 Millionen Mal ausgestellt worden und ermöglicht die Wiederherstellung der Mobilität.

Die Fluggesellschaften erkennen an, dass der "Impfpass" trotz anfänglicher Zweifel zu einem unverzichtbaren Instrument (...) geworden ist. Dies ist der dritte Erfolg der EU-Kommission (...), nach dem beispiellosen Wiederaufbaufonds und der gemeinsamen Impfstrategie, die nach anfänglichen Problemen europäische Länder, darunter Spanien, an die Spitze der Weltrangliste bei den Impfungen gebracht hat. Das Corona-Zertifikat traf vor allem in Deutschland auf Widerstand (...). Es wurde nicht nur die Ablehnung der Impfgegner befürchtet, sondern auch aller, die es ablehnen, wegen Corona Grundrechte zu beschneiden. Angesichts von Ländern wie Ungarn und Polen, die dazu neigen, Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung zu bestrafen, ist es richtig, die Messlatte bei jeder Art von Diskriminierung hoch zu legen. Aber das sollte Europa nicht daran hindern, das volle Potenzial eines Zertifikats auszuschöpfen, das der Pass in die Normalität sein kann.».