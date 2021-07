Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 18.07.21 | Überblick

«La Repubblica»: Überflutungen für Grüne nicht unbedingt Wahl-Vorteil

ROM: Zu den Überflutungen in Deutschland schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Sonntag mit Blick auf die Grünen:

«Zwischen der Verzweiflung derer, die ihre Lieben verloren haben und den Tränen derer, die ohne Bleibe nach der Überflutung in West-Deutschland zurück bleiben, gibt es Platz für eine zynische Überlegung: Was wird bei den Wahlen im September passieren? (...)

Die außergewöhnlichen Regenfälle, die Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verwüsteten, mehr als eine Bestätigung der Umwelt-Alarmsignale, könnten den Grünen fast wie ein Schicksalsgeschenk erscheinen. Aber es wäre ein verteufeltes Wahlgeschenk, denn das Unwetter forderte Menschenleben und richtete immense Schäden an. (...)

Wenn die Überflutungen im Rheinland die Wahl beeinflussen könnten, wäre es jetzt nicht einfach abzuschätzen um wie viel und wie. In Wirklichkeit ist das ökologische Bewusstsein paradoxerweise in Deutschland so verwurzelt, dass es für die Grünen bei den Wahlen vielleicht nicht einmal ein Vorteil an der Wahlurne bringen könnte, weil das Klima-Thema nicht exklusiv ihres ist. Das zeigen die Äußerungen von Angela Merkel und Innenminister Horst Seehofer, die als wenig enthusiastisch bei Umweltproblemen gelten, aber jetzt für ein schnelles Eingreifen plädieren.»

«The Observer»: Südafrikaner können eine bessere Zukunft schaffen

LONDON: Zu den Protesten und Plünderungen in Südafrika meint die Londoner Sonntagszeitung «The Observer»:

«Präsident Cyril Ramaphosa, der 2018 an die Macht kam, hat dazu aufgerufen, Südafrikas Demokratie standhaft zu verteidigen gegen das, was er als bewussten Versuch bezeichnet, einen Aufstand anzuzetteln. Die Rechtsstaatlichkeit steht anscheinend auf wackligen Beinen. Die ethnischen Spannungen sind hoch. Die Chancen auf eine tolerante, wohlhabende Zukunft sehen nun düster aus. (...)

Doch obwohl viele an Südafrika verzweifeln werden, gehört diese Zeitung nicht dazu. Der «Observer» hat den Kampf gegen die Apartheid in seinen dunkelsten Tagen unterstützt, hat den Sturz dieses üblen Regimes gefeiert und glaubt immer noch an die Fähigkeit der Südafrikaner, ein besseres Land für alle Bürger zu schaffen.

In den letzten Tagen gab es entsetzliche Gewalt, aber auch Gemeinschaften, die zusammenkamen, um die Scherben zu beseitigen, lebenswichtige Dienste zu schützen und denen zu helfen, die brotlos geworden sind.

Diejenigen, die hofften, Ramaphosas Reformbemühungen zum Scheitern zu bringen, werden wahrscheinlich keinen Erfolg haben, und ihr Scheitern wird Südafrikas Demokratie stärken.»

«NZZ am Sonntag»: Instrumentalisierung der Katastrophe ist zynisch

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kritisiert Versuche einer Instrumentalisierung der Unwetterkatastrophe:

«Die Angehörigen der Opfer und die Bürger der verwüsteten Ortschaften werden Hilfe benötigen, um ihren Weg zu finden und zerstörte Existenzen wiederaufzubauen. Was sie nicht brauchen, sind Klimaaktivisten in Politik, Medien und leider auch in der Wissenschaft, die in der Katastrophe vor allem die Bestätigung ihrer eigenen klimapolitischen Weitsicht sehen: Wir haben es euch ja schon immer gesagt. (...)

Warum den Menschen in den Hochwassergebieten nicht gleich vorhalten, dass sie bisher mehrheitlich konservativ und nicht grün gewählt haben? Die Instrumentalisierung der Katastrophe ist zynisch und perfide, weil das globale Klima nicht durch eine nationale Politik zu ändern war oder sein wird.»