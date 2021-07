Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«NZZ am Sonntag»: Wähler entscheiden Risikofreude des Landes

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» vergleicht den Umgang mit steigenden Infektionszahlen in Großbritannien und Japan:

«Während (...) in London 65.000 Menschen im Wembley-Stadion das EM-Finale zwischen Italien und England mitverfolgen dürfen, werden die Olympiastadien bei den in zwei Wochen beginnenden Sommerspielen in Tokio trostlos leer bleiben. Die Zuschauer bleiben ausgeschlossen. Dabei sind die täglichen Neuinfektionen in Japan mit etwa 2300 Fällen verschwindend klein im Gegensatz zu Großbritannien, wo sie bei 32.000 stehen. Grund für dieses so unterschiedliche Management sind auf den ersten Blick die Politiker.

Boris Johnson setzt auf volles Risiko, weil er mit vollem Risiko bisher gut gefahren ist. So führte er auch seine Impfkampagne. (...) Diese riskante Strategie hat ihm Wählerstimmen gebracht, man verzieh ihm deswegen sogar die katastrophalen Fehler beim Ausbruch der Pandemie. Bald will Johnson alle Corona-Massnahmen aufheben, trotz Warnungen von Wissenschaftern. Sein japanischer Amtskollege Yoshihide Suga erhoffte sich mit olympischer Stimmung einen Auftrieb für die Wahlen im Herbst. Nun muss er klein beigeben, da die Angst der Japaner vor Corona zu groß ist. Die Wähler entscheiden letztlich, wie risikofreudig oder risikoscheu ihr Land ist. Und bezahlen am Ende auch dafür.»

«La Repubblica»: Die Gefahren eines Bürgerkriegs in Afghanistan

ROM: Zu den Perspektiven Afghanistans nach dem Abzug der ausländischen Truppen schreibt die römische Zeitung «La Repubblica» am Sonntag:

«Afghanistan rast auf den Abgrund eines Bürgerkrieges zu: das schlimmste aller Szenarien, vielleicht verhängnisvoller als ein Sieg der Taliban. Die Amerikaner haben den Rückzug beschleunigt und zwingen damit auch die Verbündeten der Nato, vorzeitig abzuziehen, und sie hinterlassen ein Vakuum, das nicht einmal die Offensive der Koranbewegung ausfüllen kann. Das Land zerbröckelt und macht den Weg frei für die Auferstehung der Kriegsherren. Jeden Tag wird eine neue Miliz geboren, mit der Rückkehr der Kommandanten auf die Bühne, die vor 30 Jahren schon den Widerstand gegen die Sowjets anführten und dann die Taliban bekämpften (...) Warum ist dieses Szenario so furchterregend? Jede Fraktion wird eine ausländische Macht suchen, die sie unterstützt. (...) Letztendlich läuft Afghanistan Gefahr, eine Kopie des Libanons der 70er Jahre zu werden, mit so vielen Armeen, die für sich und auf Rechnung Dritter kämpfen. Und mit so vielen Terrorismusbasen. (...) Was vor unseren Augen geschieht, ist die Geburt einer gewaltigen Quelle der globalen Instabilität. Für die wir jahrzehntelang die Konsequenzen zahlen könnten.»

«The Observer»: Preis für Corona-Fehlentscheidungen kann hoch sein

LONDON: Zur geplanten Aufhebung der meisten Corona-Restriktionen in England meint die Londoner Sonntagszeitung «The Observer»:

«Immer wieder hat Boris Johnson in dieser Pandemie entweder die gesellschaftlichen Einschränkungen zu früh aufgehoben oder Maßnahmen zu spät ergriffen. Bei einem Virus, das sich exponentiell in einer Bevölkerung ausbreitet, die nicht vollständig geimpft ist, können die Kosten solcher Fehlentscheidungen unerträglich hoch sein. Während immer mehr Menschen ihre zweite Impfung erhalten, verändern sich die entsprechenden Zugeständnisse weiter. Wenn die Regierung am 19. Juli die meisten der noch verbliebenen Beschränkungen lockert, können wir nur hoffen, dass dieses Glücksspiel sich auszahlt. Der politische Preis, den Boris Johnson zahlen muss, wenn er sich irrt, wird hoch sein. Die menschlichen Kosten, für die wir alle aufkommen müssen, werden tragisch sein.»