Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«The Observer»: Afghanistan-Abenteuer dürfte sich kaum wiederholen

LONDON: Zum Nato-Rückzug aus Afghanistan meint die Londoner Sonntagszeitung «The Observer»:

«Für das afghanische Volk ist die Aussicht auf erneute Anarchie einfach erschreckend. Die begrenzten Fortschritte der letzten Zeit - demokratische Regierungsführung, freie Meinungsäußerung und verbesserte Gesundheitsversorgung, Bildung sowie Bürger- und Frauenrechte - sind alle gefährdet. Ebenso könnten die Opfer der Zehntausenden von Zivilisten und Soldaten, afghanischen und ausländischen, die starben oder deren Leben dauerhaft beeinträchtigt ist, umsonst gewesen sein. (...)

Für westliche Länder, die einen gewaltsamen Regimewechsel in Kabul durchsetzten und dann versprachen, eine neue, rechtsstaatliche Nation nach ihren Vorstellungen zu erschaffen, ist dieses Wochenende eine demütigendender Moment. Wer weiß, wie Historiker einst über George W. Bushs schlecht durchdachtes, zu kostspieliges Afghanistan-Abenteurertum urteilen werden? Doch wie die Dinge jetzt liegen, ist es - glücklicherweise - unwahrscheinlich, dass irgendein westlicher Führer noch einmal ein ähnliches Risiko eingehen wird.»

«La Repubblica»: Lukaschenko spielt mit den Grenzen

ROM: Zur Überquerung der litauisch-belarussischen Grenze durch zahlreiche Migranten schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Sonntag:

«Durch westliche Sanktionen in eine Ecke gedrängt, versucht Alexander Lukaschenko zu reagieren, indem er mit den Grenzen spielt: Die mit der EU sperrt er für Migranten auf, die mit der Ukraine schließt er. Den ersten Schritt kündigte der belarussische Präsident am 22. Juni an.

Als die jüngsten europäischen Sanktionen gegen Minsks Hauptexportprodukte zuschnappten, um die Repression der Opposition zu bestrafen, die in der erzwungenen Landung eines Ryanair-Fluges und der Verhaftung des Aktivisten Roman Protassewitsch und seiner Freundin Sofia Sapega gipfelte, kamen die Vergeltungsmaßnahmen. (...) Litauen hat Zelte aufgestellt, hat aber nicht die Absicht, Wirtschaftsflüchtlingen Asyl zu gewähren, und blickt mit Angst auf die nächsten Monate, in denen Tausende Menschen diese Öffnung nutzen könnten, um Blockaden an den Grenzen Europas zu entkommen.»

«NZZ am Sonntag»: Demokratien können Fehler eingestehen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» vergleicht die politische Lage in China und den USA:

«Die Szenen diese Woche hätten unterschiedlicher nicht sein können. In Peking wurde eine monumentale Feier zum 100. Geburtstag der Kommunistischen Partei (KP) abgehalten, mit perfekt choreographierten Militärparaden, die nicht nur die absolute Macht der Partei über das chinesische Volk demonstrierten, sondern auch Chinas Entschlossenheit, eine Weltmacht zu sein. (...)

(Staats- und Parteichef) Xis Botschaft: Die Diktatur der Partei ist den chaotischen Demokratien des Westens überlegen. Ein paar Tausend Kilometer entfernt spielte sich gleichzeitig eine Szene ab, die genau dies zu bestätigen schien. Im afghanischen Bagram räumten die letzten US-Soldaten den größten Militärstützpunkt, ganz ohne Fanfaren.

Die USA ziehen sich als Verlierer aus dem längsten von ihnen geführten Krieg zurück. Ihr Ziel, die Demokratisierung Afghanistans, haben sie verfehlt, es droht ein Bürgerkrieg. Die Intervention wird als Scheitern in die US-Geschichte eingehen. Und das ist gut. Denn in vermeintlich chaotischen Demokratien ist, anders als in Diktaturen, genau dies möglich. Aus Fehlern kann nur lernen, wer sie sich eingesteht.»