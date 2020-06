Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 07.06.20 | Aktualisiert um: 14:40 | Überblick

«La Repubblica»: US-Bürger fürchten um ihr nationales Erbe

ROM: Zum Tod des Afroamerikaners George Floyd und zum Protest gegen Polizeigewalt in den USA schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Sonntag:

«2008 brachte der erste afroamerikanische Präsident im Weißen Haus, Barack Obama, die Menschen dazu, von einem «post-rassischen Amerika» zu sprechen, also von einem Amerika, das seine historische Wunde heilen kann, indem es über die Hautfarbe hinwegsieht. (...) Insbesondere Trumps Entscheidung, sich politisch auf interne Konflikte zu konzentrieren, um seine Wählerschaft zu stabilisieren, hat die Spannungen zwischen den Bevölkerungsgruppen wieder verstärkt - und es erklärt, warum ein Konservativer wie der frühere Pentagon-Chef James Matthis ihn beschuldigte, gegen die Verfassung zu verstoßen, indem er den Einsatz des Militärs ankündigte - «gegen diejenigen, die ihr Recht auf Protest nutzen». Es erklärt, warum gestern die Bewegung «Black Lives Matter» ins Herz der Hauptstadt marschierte und den Präsidenten als ihren Hauptgegner ansieht. Dieser Rahmen, ergänzt um die wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen durch Covid-19, erklärt, warum der Mord an Floyd von der Mehrheit der Amerikaner - von Demokraten und Republikanern, Liberalen und Konservativen - als gefährlichster Rückschritt überhaupt angesehen wird. Man sieht das Risiko, dass das Scheitern von Obamas Traum solche Dimensionen annimmt, dass das Erbe von Abraham Lincoln und Martin Luther King bedroht wird (...).»

«The Sunday Times»: Kein Grund zur Selbstgefälligkeit

LONDON: Zu den Protesten in den USA meint die Londoner «Sunday Times»:

«Angesichts der brutalen Tötung von George Floyd durch die Polizei und des oft brutalen Vorgehens gegen die dadurch ausgelösten Proteste könnte man leicht schlussfolgern, dass dies ein einzigartiges amerikanisches Problem sei. Doch obwohl die Behandlung ethnischer Minderheiten durch die britische Polizei besser geworden ist und es kaum vorstellbar ist, dass ein britischer Politiker auf die Proteste derart linkisch reagiert wie Donald Trump, haben wir keinen Grund zur Selbstgefälligkeit. Jene, die auf Großbritanniens Straßen protestieren, haben nicht ganz Unrecht.

Wie (der Tory-Politiker) Sajid Javid anmerkt, gehören zwar seine Nachfolger als Innenminister sowie als Finanzminister ethnischen Minderheiten an. Doch in der Gesellschaft insgesamt gibt es keinen Grund zur Selbstzufriedenheit, denn «ethnische Minderheiten in Großbritannien sind immer noch Opfer rassistischer Ungerechtigkeiten und erheblich ungleicher Chancen», wie er zu Recht sagt.»

«NZZ am Sonntag»: Johnsons Spiel mit dem Virus

ZÜRICH: Zu den Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU über ihre Beziehungen nach dem Brexit meint die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag»:

«Die Brexitverhandlungen zwischen Großbritannien und der EU sind einmal mehr festgefahren. Auf Ende Jahr (am Jahresende) droht ein Austritt ohne einen Handelsvertrag, was aufwendige Warenkontrollen, Zölle und Staus an den Grenzen zur Folge hätte. Neu ist, dass diese Auswirkungen scheinbar achselzuckend hingenommen werden, vor allem von Boris Johnsons Regierung. Dies mag natürlich Verhandlungstaktik sein. Der Grund dürfte aber ein anderer sein: Covid-19. Die Pandemie erschüttert die britische Wirtschaft so massiv, dass die Schäden eines Bruches mit der EU nicht mehr auffallen. Solche Kalkulationen sind skrupellos, geht es doch um die Zukunft Großbritanniens und Europas. Für einen baldigen Kompromiss verheißen sie wenig Gutes.»