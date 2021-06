Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 13.06.21 | Aktualisiert um: 14:00 | Überblick

«Corriere della Sera»: Schadensbegrenzung auf Grünen-Parteitag

ROM: Zum Parteitag der Grünen schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Sonntag:

«Es sollte eine Krönungszeremonie sein. Es sollte eine Feier sein, auf der Annalena Baerbock als Königin der Grünen und erste offizielle Kanzlerkandidatin in der Geschichte der deutschen Umweltpartei eingeweiht wird. Es sollte der Startschuss der Wahlkampfkampagne sein, mit dem die Grünen erstmals seit über vierzig Jahren glaubwürdig die Macht des Landes anstreben.

Das war es, aber nur teilweise. Vielmehr versuchte der Kongress, der heute in Berlin endet, den Schaden eines katastrophalen Auftakts in dem Rennen um die Stimmen am 26. September zu begrenzen, indem der Ökozug wieder auf seine Gleise gesetzt wurde. Ein Debüt geprägt von unglaublichen Fehlern, fast alle selbstverschuldet, von Baerbock, sowie vom ewigen Ruf der Wildnis, der den fundamentalistischen Flügel der Partei dazu bringen will, radikale Forderungen anzustellen, deren Hauptwirkung darin besteht, die Wähler der Mitte zu erschrecken, auf die der neue Kurs der Partei abzielt.»

«NZZ am Sonntag»: Schweiz begrüßt in Genf einen Tyrannen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert die Rolle der Schweiz als Gastgeber des Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Joe Biden und Kremlchef Wladimir Putin:

«Der russische Präsident stützt das weißrussische Regime, mit dem ihn der unbedingte Wille zum Machterhalt verbindet. Putin terrorisiert seine Gegner mit Gift, hält Teile der Ukraine besetzt und droht unseren europäischen Nachbarn im Osten immer unverhohlener. Ja, die Schweiz leistet als Gastland des Gipfels einen Beitrag dazu, das Risiko einer Eskalation zwischen Russland und den USA zu verringern. Das entbindet uns aber nicht von der Pflicht, gegenüber Putin und Lukaschenko Position zu beziehen, etwa mit dem Nachvollzug der europäischen Sanktionen gegen Weißrussland. So höflich wir als Gastgeber des russischen Präsidenten sind, so ehrlich sollten wir uns eingestehen, wen wir hier empfangen: einen Aggressor und Tyrannen. Das darf bei aller diplomatischen Zurückhaltung nicht vergessen gehen.»

«NZZ am Sonntag»: Westliche Industriestaaten sind erwacht

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert Versuche der G7-Gruppe, China Paroli zu bieten:

«Endlich sind die führenden westlichen Industriestaaten erwacht. Sie machen sich daran, dem wachsenden Einfluss der Volksrepublik China in der Welt etwas entgegenzusetzen. (...)

Allerdings ist zu befürchten, dass die Dringlichkeit noch nicht von allen G7-Mitgliedern - und anderen westlichen Staaten, vor allem in Europa - wirklich erkannt wird. Ein Zeichen dafür ist der Plan, 2,3 Milliarden Corona-Impfdosen bis Ende 2022 zu spenden und so auch Chinas erfolgreicher Impfdiplomatie zu begegnen. Man muss weit mehr tun als das. Denn es braucht 8 bis 12 Milliarden Dosen, um all die Länder ausreichend zu versorgen, die noch kaum an Impfstoff gekommen sind.»