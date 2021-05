Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«NZZ am Sonntag»: Massenmigration ist zur Waffe der Autokraten geworden

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert Versuche, die EU mit Migranten unter Druck zu setzen:

«Ist der Autokrat nicht zufrieden, macht er die Grenzen seines Landes auf. Dann setzt er Migranten Richtung Europa in Marsch, um dort Geld abzupressen oder politische Zugeständnisse. Tayyip Erdogan in der Türkei macht das so, der marokkanische König Mohammed VI., und früher tat es Libyens Führer Muammar al-Gaddafi. Der Druck der Migrantenströme aus Afrika, Nahost und Asien ist so stark und die Angst der Europäer so groß, dass aus der Massenmigration eine Waffe in der Hand der Autokraten geworden ist. Eine stumpfe Waffe allerdings, wie sich mittlerweile zeigt. Erdogan oder Mohammed können zwar im Handumdrehen eine Krise mit der EU lostreten, wenn sie an einem einzigen Tag Tausende von Menschen an die Grenze zu Europa schicken und ihnen vorgaukeln, der Weg nach Europa stünde nun offen.

Aber das zynische Kalkül der Autokraten geht nicht auf. Erdogan wartet immer noch auf ein neues, mit Milliarden Euro garniertes Flüchtlingsabkommen mit der EU. (...) Auch für Mohammed VI. wird der orchestrierte Sturm auf die spanische Exklave Ceuta nicht hilfreich sein. Die EU wird dies nicht vergessen. Gegen den Einsatz von Migration als politische Waffe muss sich Europa wehren.»