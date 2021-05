Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«The Observer»: Starmer hat Labour noch nicht wieder wählbar gemacht

LONDON: Die Londoner Sonntagszeitung «The Observer» kommentiert die Labour-Niederlagen bei den Wahlen in England:

«Es ist noch zu früh, um die weitere Entwicklung abschätzen zu können, aber (der Parteivorsitzende Keir) Starmer hat nicht genug Fortschritte gemacht, um Labour wieder wählbar zu machen. Er hätte den Wählern zeigen müssen, dass er versteht, warum so viele Labour 2019 abgelehnt haben und was ihre Hoffnungen und Sorgen für 2021 sind: Das ist der erste Baustein bei der Darlegung einer alternativen Vision für das Land. Starmer scheint aber ein schlechter Kommunikator zu sein, dem es an Fingerspitzengefühl mangelt; dasselbe lässt sich über zu viele aus seinem Spitzenteam sagen. (...)

Die Konservativen haben eine schreckliche Regierungsbilanz hingelegt. Der Brexit, den sie vollzogen haben, birgt das Risiko, regionale Ungleichheiten zu vergrößern und das Leben der Menschen in den kommenden Jahren noch schwieriger zu machen. Aber Labour muss sich in den Augen der Wähler erst noch das Recht verdienen, eine Alternative aufzuzeigen. Und die Wahlergebnisse vom Donnerstag zeigen, dass die Partei das noch nicht in dem Maße geschafft hat, wie es nötig wäre.»

«NZZ am Sonntag»: Lieber Impfstoff spenden als Patente aufheben

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert den Vorstoß der USA, Patente auf Corona-Impfstoffe freizugeben:

«Mindestens eine halbe Million Menschen infiziert sich in Indien jeden Tag mit dem Coronavirus, das Land ist auf Hilfe aus reichen Ländern angewiesen. Und sie muss rasch kommen. Deshalb wäre es der falsche Weg, Patente aufzuheben, um Impfstoffe billiger «nachbauen» zu können, wie die USA es vorschlagen. Nicht nur, weil Herstellern fortan der Anreiz zur Entwicklung von Vakzinen fehlen würde, wenn sie diese zum Selbstkostenpreis abgeben müssten. Vor Ort Produktionslinien der mRNA-Technologie zu bauen, würde auch viel zu lange dauern. Dafür benötigt sogar die hochindustrialisierte Schweiz Monate, und selbst hier kommt es zu Produktionsstopps, weil Rohstoffe oder Fachleute fehlen. Im heißen Klima Indiens oder Afrikas drohen noch viel größere Probleme. Einfacher und schneller wäre es, Impfstoff in Flugzeuge zu laden. Industrienationen wie die USA, Kanada oder die EU sollten weniger Dosen horten und die überzähligen an bedürftige Länder weitergeben.»