Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«El País» über getötete Journalisten: Der hohe Preis der Wahrheit

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Sonntag die Tötung von zwei spanischen Krisen- und Kriegsberichterstattern sowie eines irischen Umweltschützers vermutlich durch Dschihadisten in Burkina Faso:

«Die Spanier David Beriain (43) und Roberto Fraile (47) drehten einen Dokumentarfilm über Wilderei in Burkina Faso, als sie von Dschihadisten umgebracht wurden. Ihr Tod wirft ein Schlaglicht auf die Gefahren eines Berufs, der Konflikten und Einschüchterungen durch kriminelle Organisationen ausgesetzt ist, die verhindern wollen, dass ihre Verbrechen ans Licht kommen. Laut Reporter ohne Grenzen wurden 2020 weltweit insgesamt 50 Medienmitarbeiter umgebracht, wobei Mexiko das tödlichste Land für Journalisten ist. Seit 2000 sind mehr als 100 von ihnen in diesem Land bei der Ausübung ihres Berufs gestorben.

Die Drohungen und Verbrechen gegen Journalisten, von denen die meisten ungestraft bleiben, haben die vielen Medienmitarbeiter weltweit aber nicht davon abhalten können, weiter über offene und verdeckte Konflikte zu berichten. Das Gedenken an Beriain und Fraile sollte das Ansehen eines Berufs stärken, bei dem es im Kern darum geht, die Wahrheit herauszufinden und sie auszusprechen.»

«Sunday Times»: Großbritanniens Einheit ist in Gefahr

LONDON: In Schottland finden am 6. Mai Wahlen statt. Dazu meint die britische Sonntagszeitung «The Sunday Times»:

«Wenn die Pro-Unabhängigkeits-Parteien so gut abschneiden wie erwartet, wird es schwer sein, einem weiteren Referendum (über die Unabhängigkeit Schottlands) zu widerstehen. Downing Street kann beten, dass dann wie 2014 der gesunde Menschenverstand siegt, aber eine Garantie gibt es dafür nicht. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass die aktuellen starken Argumente für den Erhalt der Union - das Impfprogramm und die beispiellose wirtschaftliche Unterstützung Schottlands aus der Staatskasse - viel Gewicht haben werden, sollte es zu einem Referendum kommen. Bis jetzt sieht die Antwort der Regierung auf die Unabhängigkeitsgefahr dürftig aus. (...)

Jeder sollte besorgt sein über das, was in Schottland und Nordirland passiert. Schottland scheint auf dem Weg zu einer weiteren schädlichen Abstimmung über die Unabhängigkeit zu sein, während die Politik in Nordirland gefährlich instabil aussieht. Die Union ist in Gefahr und braucht dringend eine einigende Führung.»

«NZZ am Sonntag»: Osteuropäer wagen Kräftemessen mit Putin

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert die kritische Haltung osteuropäischer Länder zu Russland:

«Auf Sanktionen der Europäer folgen Gegensanktionen der Russen, und mit jedem diplomatischen Schlagabtausch sinken die Beziehungen nun nahezu täglich auf ein neues Tief. Beispiellos seit dem Ende der Sowjetunion vor bald 30 Jahren ist die Einreisesperre, die Moskau jetzt gegen führende Vertreter der EU verhängt hat, allen voran gegen den Präsidenten des Europaparlaments und gegen die EU-Kommissarin für Werte und Transparenz. Dies ist die Antwort auf Sanktionen gegen vier russische Offizielle, mit denen die EU gegen die Behandlung des Oppositionspolitikers Alexei Nawalny protestierte. (...) Das wirkliche Kräftemessen mit Wladimir Putins Russland liefern sich die Osteuropäer. Auf sie muss man schauen. Von den baltischen Republiken bis nach Bulgarien haben nun alle osteuropäischen Staaten - mit Ausnahme Ungarns - russische Diplomaten ausgewiesen. Dies ist ein Akt der Solidarität mit Tschechien, das den russischen Geheimdienst für die Explosion in einem Munitionsdepot 2014 verantwortlich macht. Es sind die Osteuropäer, die eine rote Linie für die Umtriebe des Kreml ziehen und dafür mehr Vergeltung riskieren als der Westen.»